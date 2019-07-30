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Широков: «„Локомотив“ наравне с „Зенитом“ – явный фаворит чемпионата»

сегодня, 01:50

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков считает «Локомотив» одним из главных претендентов на чемпионство.

У «Локомотива» нет проблем с составом. Я по-прежнему думаю, что «Локомотив» наравне с «Зенитом» — явный фаворит чемпионата. И по составу, и по игре. У «железнодорожников» очень хорошая команда, очень сильное нападение. Но когда кто-то, например, из братьев выбывает, то для «Локо» это становится проблемой. Но я думаю, что Юрий Палыч [Сёмин] её решит.

Напомним, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук из-за травмы был вынужден пропустить матч с ЦСКА (0:1).

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Все комментарии
kastites
kastites
   107 / 807
сегодня в 07:03
Как это на ровне ?
То .что судьи тащят паровоз это не на ровне
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 807
сегодня в 05:26
Это он о поражении...??
Ну у Локо в выбыли не только "кто то из братьев".........
Травмы - Кверквелия,Фарфан,Миранчук,Хеведес.....
И минус Фернандеш с Хвичей...которых как я понимаю Палыч был не против видеть в команде....
Je suis КСИР
Je suis КСИР
   723 / 807
сегодня в 04:35
Локомотив действительно очень хорош и силён. Если не будут выпадать ключевые игроки, Локомотив это главный претендент на лигочемпионское место по итогам нового сезона. Мне видится сегодня большая пропасть между возможностями Локомотива в сравнении с остальными московскими командами. ЦСКА юн, Динамо начинает строиться и что там будет, пока не ясно, а со Спартаком наоборот, ясно уже абсолютно всё. Так что Локомотиву нужно неизвестно как вывернуться, чтобы в итоге не попасть в лигочемпионскую троицу.
Comdiv
Comdiv
   25 / 807
сегодня в 04:29
Про Локомотив сказано с авансом.
ДАША Д
ДАША Д
   126 / 807
сегодня в 03:27
Локомотив уже почти безнадежно отстал.
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