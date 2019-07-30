Широков: «„Локомотив“ наравне с „Зенитом“ – явный фаворит чемпионата»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Роман Широков считает «Локомотив» одним из главных претендентов на чемпионство.
У «Локомотива» нет проблем с составом. Я по-прежнему думаю, что «Локомотив» наравне с «Зенитом» — явный фаворит чемпионата. И по составу, и по игре. У «железнодорожников» очень хорошая команда, очень сильное нападение. Но когда кто-то, например, из братьев выбывает, то для «Локо» это становится проблемой. Но я думаю, что Юрий Палыч [Сёмин] её решит.
Напомним, хавбек «Локомотива» Антон Миранчук из-за травмы был вынужден пропустить матч с ЦСКА (0:1).
То .что судьи тащят паровоз это не на ровне
То .что судьи тащят паровоз это не на ровне
Ну у Локо в выбыли не только "кто то из братьев".........
Травмы - Кверквелия,Фарфан,Миранчук,Хеведес.....
И минус Фернандеш с Хвичей...которых как я понимаю Палыч был не против видеть в команде....
Ну у Локо в выбыли не только "кто то из братьев".........
Травмы - Кверквелия,Фарфан,Миранчук,Хеведес.....
И минус Фернандеш с Хвичей...которых как я понимаю Палыч был не против видеть в команде....