Широков: «„Локомотив“ наравне с „Зенитом“ – явный фаворит чемпионата»

Экс-игрок «Зенита» и сборной России считает «Локомотив» одним из главных претендентов на чемпионство.

У «Локомотива» нет проблем с составом. Я по-прежнему думаю, что «Локомотив» наравне с «Зенитом» — явный фаворит чемпионата. И по составу, и по игре. У «железнодорожников» очень хорошая команда, очень сильное нападение. Но когда кто-то, например, из братьев выбывает, то для «Локо» это становится проблемой. Но я думаю, что Юрий Палыч [Сёмин] её решит.