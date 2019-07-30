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Рейнгольд - об уходе Фернандо: «Кем собирается играть „Спартак“?»

сегодня, 14:18

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.

Это все печально. Кем собирается играть «Спартак»? Я не понимаю… Смотрю на состав и содрогаюсь. Когда продают футболиста, то на его место покупают другого игрока. Ушел Зе Луиш, вместо него покупают Понсе, это все сомнительно выглядит. Сейчас в середине «Спартака» дыра, Зобнин не в порядке, человек играет на пределе своих физических возможностей, но большой пользы не приносит, совсем другой. Клуб ведет разрушительную политику, ведь прежде чем кого-то продать, нужно кого-то купить.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Кошк 47
   134 / 806
сегодня в 18:30
Продажные свистульки помогут!зачем играть...
Продажных свистулек у нас в РПЛ нет ! Есть безмозглые свистульки ,причём все как один !
Армейская душа
Армейская душа
   63 / 806
сегодня в 18:00
Как кем? Судьями!
Кошк 47
Кошк 47
   330 / 806
сегодня в 16:19
Продажные свистульки помогут!зачем играть...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   41 / 806
сегодня в 16:11
Если Рейнгольд начинает содрогаться,то уже не остановить.
Думаю,что какое-то время назад он гнал и на Карреру,и на Зе Луиша,и на Фернандо.
Теперь их нет,надо гнать на тех кто их убрал или продал.
Зе Луиш никакой (моё мнение)...ну забил то,что должен был забивать,не более.
Фернандо? С ним и без него две больших разницы?Не думаю.Что первый ,что второй не топ.Может чуть более умелые чем остальная серость.Значит и не стоит убиваться их уходу.Уходили и более значимые игроки и из Спартака,и из других клубов.Не смертельно.
Дело не в единичных игроках,а в системе работы клуба.От хозяина,до водителя автобуса.Вот где корень зла.При таком отношении к делу Месси сопьётся,а Кристинка начнёт нюхать клей. И тогда слово возьмёт Рейнгольд и трясясь скажет,что это позор,что так нельзя,что надо что-то делать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   238 / 806
сегодня в 15:15
Дедушка Рейнгольд запутался - чтобы что-нибудь купить сначала всё-таки нужно что-нибудь продать.
mortid
mortid
   252 / 806
сегодня в 15:00
Кем-кем? Пиджаком.
Footbolista
Footbolista
   6 / 806
сегодня в 14:44
Спартак разберется кем играть...отдыхай дедушка, не нервничай...смотри шашки...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   271 / 806
сегодня в 14:44
купили тоже не мало , может Рейногд не вкурсе?))
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 14:29
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       340 / 806
    сегодня в 14:25
    Спартак ещё успеет на сезон заявить Рейнгольда
    Glodor
    Glodor
       47 / 806
    сегодня в 14:24
    Свиньи давно перешли на судейский вариант развития.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       102 / 806
    сегодня в 14:24
    Рейнгольд, спартак будет бороться за 10 место.
    BDA8181
    BDA8181 ответил Omaxa
       262 / 806
    сегодня в 14:23
    С Мосеалевым, Левниковым и Лапочкиным, что за странный вопрос?
    Так наверное надеются что ветераны тряхнут стороной . Скоро будут объявлять об возобновлений игровой карьеры Карпин, Аленичев ))Мостовой)) ну и тд. )))
    Андрей77 4
    Андрей77 4 ответил Omaxa
       121 / 806
    сегодня в 14:22
    С Мосеалевым, Левниковым и Лапочкиным, что за странный вопрос?
    Боюсь Зенит с Вилковым и Карасёвым будут возражать...
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 806
    сегодня в 14:22
    Повар стихоплёт уже отрёкся от Спартака, когда дед сделает свой ход?
    Omaxa
    Omaxa
       138 / 806
    сегодня в 14:21
    С Мосеалевым, Левниковым и Лапочкиным, что за странный вопрос?
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