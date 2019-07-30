Рейнгольд - об уходе Фернандо: «Кем собирается играть „Спартак“?»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.

Это все печально. Кем собирается играть «Спартак»? Я не понимаю… Смотрю на состав и содрогаюсь. Когда продают футболиста, то на его место покупают другого игрока. Ушел Зе Луиш, вместо него покупают Понсе, это все сомнительно выглядит. Сейчас в середине «Спартака» дыра, Зобнин не в порядке, человек играет на пределе своих физических возможностей, но большой пользы не приносит, совсем другой. Клуб ведет разрушительную политику, ведь прежде чем кого-то продать, нужно кого-то купить.