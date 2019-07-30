Рейнгольд - об уходе Фернандо: «Кем собирается играть „Спартак“?»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из московской команды полузащитника Фернандо.
Это все печально. Кем собирается играть «Спартак»? Я не понимаю… Смотрю на состав и содрогаюсь. Когда продают футболиста, то на его место покупают другого игрока. Ушел Зе Луиш, вместо него покупают Понсе, это все сомнительно выглядит. Сейчас в середине «Спартака» дыра, Зобнин не в порядке, человек играет на пределе своих физических возможностей, но большой пользы не приносит, совсем другой. Клуб ведет разрушительную политику, ведь прежде чем кого-то продать, нужно кого-то купить.
Думаю,что какое-то время назад он гнал и на Карреру,и на Зе Луиша,и на Фернандо.
Теперь их нет,надо гнать на тех кто их убрал или продал.
Зе Луиш никакой (моё мнение)...ну забил то,что должен был забивать,не более.
Фернандо? С ним и без него две больших разницы?Не думаю.Что первый ,что второй не топ.Может чуть более умелые чем остальная серость.Значит и не стоит убиваться их уходу.Уходили и более значимые игроки и из Спартака,и из других клубов.Не смертельно.
Дело не в единичных игроках,а в системе работы клуба.От хозяина,до водителя автобуса.Вот где корень зла.При таком отношении к делу Месси сопьётся,а Кристинка начнёт нюхать клей. И тогда слово возьмёт Рейнгольд и трясясь скажет,что это позор,что так нельзя,что надо что-то делать.
Думаю,что какое-то время назад он гнал и на Карреру,и на Зе Луиша,и на Фернандо.
Теперь их нет,надо гнать на тех кто их убрал или продал.
Зе Луиш никакой (моё мнение)...ну забил то,что должен был забивать,не более.
Фернандо? С ним и без него две больших разницы?Не думаю.Что первый ,что второй не топ.Может чуть более умелые чем остальная серость.Значит и не стоит убиваться их уходу.Уходили и более значимые игроки и из Спартака,и из других клубов.Не смертельно.
Дело не в единичных игроках,а в системе работы клуба.От хозяина,до водителя автобуса.Вот где корень зла.При таком отношении к делу Месси сопьётся,а Кристинка начнёт нюхать клей. И тогда слово возьмёт Рейнгольд и трясясь скажет,что это позор,что так нельзя,что надо что-то делать.