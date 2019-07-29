«Рубин» одержал победу над «Ахматом»

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России.
Казань, стадион Казань-Арена
«Рубин» - «Ахмат» 1:0 (0:0)
Гол: Кьяртанссон 73
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Могилевец, Коновалов, Подберёзкин, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон 46)
Главный тренер: Шаронов Роман.
«Ахмат»: Городов, Семёнов, Нижич, Швец, Уциев, Харин, Иванов, Гащенков (Михалак 85), Исмаэл, Бериша, Мбенг (Роши 72)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Иванов 60, Бериша 63, Коновалов 75, Харин 81, Данченко 88
Судья: Иванов Сергей.
Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Локомотивом».
наверно так посещаемость больше видна.
наверно так посещаемость больше видна.
А вот "ославились" - это оговорка по Фрейду ;)
А вот "ославились" - это оговорка по Фрейду ;)
Из за Бердыева в прошлом году не пришли грузины , там много нюансов . Бердыев тормозил Рубин , это уже говорят в открытую . Бердыев говорил дела плохи из за того что Рубин банкрот ...
Из за Бердыева в прошлом году не пришли грузины , там много нюансов . Бердыев тормозил Рубин , это уже говорят в открытую . Бердыев говорил дела плохи из за того что Рубин банкрот ...
Ахмату удачи!
Ахмату удачи!