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«Рубин» одержал победу над «Ахматом»

вчера, 21:55
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России.

Казань, стадион Казань-Арена

«Рубин» - «Ахмат» 1:0 (0:0)
Гол: Кьяртанссон 73

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Могилевец, Коновалов, Подберёзкин, Кварацхелия, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон 46)
Главный тренер: Шаронов Роман.

«Ахмат»: Городов, Семёнов, Нижич, Швец, Уциев, Харин, Иванов, Гащенков (Михалак 85), Исмаэл, Бериша, Мбенг (Роши 72)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Иванов 60, Бериша 63, Коновалов 75, Харин 81, Данченко 88

Судья: Иванов Сергей.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Локомотивом».

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Все комментарии
Пепс
Пепс ответил Leha-ha50
   271 / 809
сегодня в 00:22
Шаронов просто удивляет!!! Туркмен небось обзавидовался!!!
Туркмен выдал на старте 7 побед и завоевал золото . И зачем ему завидовать Шаронову ???? Гм ... Ну пусть повторит , будем ток рады
beefs
beefs
   85 / 809
сегодня в 00:19
Рубин выглядел лучше, с заслуженной победой...
Пепс
Пепс ответил ildar_3871
   271 / 809
сегодня в 00:18
все правильно , Бердыев получал 3 млн евро , можно еще подписать футболистов ! Туркмен доил Рубин !
Топил за Рубин в лучшие егот годы , будь готов топить за него и в плохие ....за 10 лет 2003 -2013 ты ж об этом даж не думал . Все устраивало ???? Хорош уже ....
RamonCSKA
RamonCSKA
   38 / 809
сегодня в 00:17
ого я думал Рубин будет биться за ФНЛ, а он показывает очень приличный футбол с ноунеймами в составе
ildar_3871
ildar_3871 ответил Пепс
   164 / 809
сегодня в 00:14
Да как уж не поменялось ? 5 чел на поле новых ...
все правильно , Бердыев получал 3 млн евро , можно еще подписать футболистов ! Туркмен доил Рубин !
Пепс
Пепс ответил ildar_3871
   271 / 809
сегодня в 00:06
так ничего не поменялось кроме ухода Бердыева , даже игроки те же , а какой стал Рубин !
Да как уж не поменялось ? 5 чел на поле новых ...
Пепс
Пепс ответил mangoх12
   271 / 809
сегодня в 00:03
Поздравляю настоящих рцбиновцев! Ушел демон и все поперло.
Демон те серебро дал ...твой Ростов об этом 100 лет будет вспоминать .... И никогда больше ниче не завоюет ...
ildar_3871
ildar_3871 ответил Пепс
   164 / 809
сегодня в 00:03
Да не надо надо мной поражаться ....ты че знаток финансов Рубина ??? Или вхож внутрь, в дела ???? а я вот поражаюсь людям которые быстро забывают свою историю ....
так ничего не поменялось кроме ухода Бердыева , даже игроки те же , а какой стал Рубин !
Пепс
Пепс ответил mangoх12
   271 / 809
сегодня в 00:00
Ты все 2009 годом живешь , а че прошлый год не вспоминаешь что чуть в ФНЛ не вылетели ?
Я и 2003 могу вспомнить , бронзовый матч с конюшней .... Че ты взъелся ??? 3 матча сыграли , тя эйфория накрыла кабздец .... Никто ж не говорит што Шаронов плохой ....
Пепс
Пепс ответил ildar_3871
   271 / 809
вчера в 23:57
Я поражаюсь от вас парни , ну нельзя жить вчерашним днем все время ! Из за Бердыева в прошлом году не пришли грузины , там много нюансов . Бердыев тормозил Рубин , это уже говорят в открытую . Бердыев говорил дела плохи из за того что Рубин банкрот ...
Да не надо надо мной поражаться ....ты че знаток финансов Рубина ??? Или вхож внутрь, в дела ???? а я вот поражаюсь людям которые быстро забывают свою историю ....
ildar_3871
ildar_3871 ответил Хороший Малый
   164 / 809
вчера в 23:56
Интересно почему Рубин играет на старом стадионе??? наверно так посещаемость больше видна.
На Казань Арене чемпионат мира будет !)
Leha-ha50
Leha-ha50
   5 / 809
вчера в 23:51
Шаронов просто удивляет!!! Туркмен небось обзавидовался!!!
Хороший Малый
Хороший Малый
   178 / 809
вчера в 23:49
Интересно почему Рубин играет на старом стадионе???
наверно так посещаемость больше видна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил bamana
   20 / 809
вчера в 23:23
блин,этот туркмен еврокубки к вам затащил дважды чемпионами вас сделал,через него вы ославились, а так бы ковырялись бы в лучшем случае в пердиве.
Рубин - это не ко мне, я за Зенит.
А вот "ославились" - это оговорка по Фрейду ;)
mangoх12
mangoх12 ответил Пепс
   21 / 809
вчера в 23:23
Да лан не ходили ... 2009 год вспомни , это называется не ходили ???? Ильдар ну не перегибац ...3 игры всего сыграли )))) я ж не против Шаронова , рад что свой а не какой нить Грасия .......но до успехов Бердыева ему пока далеко ....а вот Испанцы с Декампо ему очень хорошо помогают судя по всему
Ты все 2009 годом живешь , а че прошлый год не вспоминаешь что чуть в ФНЛ не вылетели ?
mangoх12
mangoх12 ответил ildar_3871
   21 / 809
вчера в 23:22
Новая кричалка у фанов Рубина : Рома Шаронов тренирует чемпионов !!)))
Поздравляю настоящих рцбиновцев! Ушел демон и все поперло.
RussianMango
RussianMango
   49 / 809
вчера в 23:20
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       585 / 809
    вчера в 23:06
    Не ну реально рубин радует нас, ну и Спартак конечно гы гы
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Пепс
       164 / 809
    вчера в 23:01
    Да лан не ходили ... 2009 год вспомни , это называется не ходили ???? Ильдар ну не перегибац ...3 игры всего сыграли )))) я ж не против Шаронова , рад что свой а не какой нить Грасия .......но до успехов Бердыева ему пока далеко ....а вот Испанцы с Декампо ему очень хорошо помогают судя по всему
    Я поражаюсь от вас парни , ну нельзя жить вчерашним днем все время !
    Из за Бердыева в прошлом году не пришли грузины , там много нюансов . Бердыев тормозил Рубин , это уже говорят в открытую . Бердыев говорил дела плохи из за того что Рубин банкрот ...
    Пепс
    Пепс ответил РОСТОВ СИЛА
       271 / 809
    вчера в 23:00
    Рубин с победой. Хорошее начало чемпа...неожиданно.
    Да сам не ожидал )))) в плане было 3-4 очка )))) от силы ....глядя на прошлый сезон....)))) удивили и рад )))
    Пепс
    Пепс ответил ildar_3871
       271 / 809
    вчера в 22:57
    При Бердыеве на стадион не ходили , бывало даже 300 человек на матче , сегодня уже 12 тыс , и это радует брат ! Это Сайманов молодец ! Читай побольше про Рубин сейчас много пишут , не то что раньше !
    Да лан не ходили ... 2009 год вспомни , это называется не ходили ???? Ильдар ну не перегибац ...3 игры всего сыграли )))) я ж не против Шаронова , рад что свой а не какой нить Грасия .......но до успехов Бердыева ему пока далеко ....а вот Испанцы с Декампо ему очень хорошо помогают судя по всему
    ildar_3871
    ildar_3871
       164 / 809
    вчера в 22:57
    Новая кричалка у фанов Рубина : Рома Шаронов тренирует чемпионов !!)))
    РОСТОВ СИЛА
    РОСТОВ СИЛА
       406 / 809
    вчера в 22:56
    Рубин с победой. Хорошее начало чемпа...неожиданно.
    Шуnя771
    Шуnя771
       29 / 809
    вчера в 22:51
    Шаронова, Рубина, Ильдара и всю рубиновую братию с победой!
    Ахмату удачи!
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил bamana
       164 / 809
    вчера в 22:49
    блин,этот туркмен еврокубки к вам затащил дважды чемпионами вас сделал,через него вы ославились, а так бы ковырялись бы в лучшем случае в пердиве.
    И тогда бы нашли другого тренера , типа Шаронова ! Это Рубин поднимает тренеров на новый уровень !
    bamana
    bamana ответил Ангел неБесГрешен
       559 / 809
    вчера в 22:47
    Ушёл туркмен, ушли и нулёвки...
    блин,этот туркмен еврокубки к вам затащил дважды чемпионами вас сделал,через него вы ославились, а так бы ковырялись бы в лучшем случае в пердиве.
    alex074
    alex074
       180 / 809
    вчера в 22:47
    С победой всех болельщиков Рубина, из Казани и не только.
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил Пепс
       164 / 809
    вчера в 22:43
    Да лан не горячись уж так ))))) каждому времени свой тренер )))))) когда Шаронов 2 золота возьмет и у Барсы с Атлетико выиграет ....вот тогда и будет что сказать и сравнить .... ))))) ну а так - неожиданно офигенный старт )))) это дааааааа ...сам не ожидал
    При Бердыеве на стадион не ходили , бывало даже 300 человек на матче , сегодня уже 12 тыс , и это радует брат ! Это Сайманов молодец ! Читай побольше про Рубин сейчас много пишут , не то что раньше !
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Garrincha58
       19 / 809
    вчера в 22:41
    Шаронов вышвырнет физрука и сделает из Малкома Эдуардо
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       55 / 809
    вчера в 22:40
    С победой Рубин.
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