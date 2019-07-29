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«Армавир» и «Спартак-2» сыграли вничью и другие результаты 5-го тура ФНЛ

вчера, 21:04

Завершились матчи 5-го тура ФНЛ.

«Армавир» - «Спартак-2» 1:1
Голы: Калмыков 20 - Игнатов 52

«Балтика» - «Чертаново» 1:2
Голы: Маркин 31 - Редькович 28, Сарвели 68

«Авангард» - «Нефтехимик» 1:0
Гол: Минаев 34

«Ротор» - «Химки» 1:1
Голы: Пискунов 53 - Корян 9

«Мордовия» - «Чайка» 0:0

«Нижний Новгород» - «Торпедо» 2:1
Голы: Портнягин 34, Палиенко 60 - Лях 19

«Томь» - «Текстильщик» 2:1
Голы: Киреенко 36, 65 - Маричев 70 

«Енисей» - «Краснодар-2» 0:1
Гол: Таранов 88

«Луч» - «Шинник» 2:1
Голы: Квеквескири 58, Алиев 70 (пен) - Пухов 58

«СКА-Хабаровск» - «Факел» 1:0
Гол: Кацаев 25

Результаты 4-го тура ФНЛ.

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   23 / 809
вчера в 22:07
Луч с победой!
EAGinLE
EAGinLE ответил С детства за Тун
   31 / 809
вчера в 21:30
Химик-Арсенал у меня в профиле .
VIPded
VIPded
   64 / 809
вчера в 21:28
Спартак-2 освобождает местечко в ФНЛ для Спартака-1. )))
Питер Ман
Питер Ман
   24 / 809
вчера в 21:20
Вот бы вычислить все филиалы Федуна в Фнл, думаю их штук 5-8 там
С детства за Тун
С детства за Тун ответил EAGinLE
   6 / 809
вчера в 21:15
Что-то я потерял Зенит 2 и ЦСКА 2 ?
А Тулу-2 не потерял?
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 809
вчера в 21:12
Что-то я потерял Зенит 2 и ЦСКА 2 ?
drug01
drug01
   100 / 809
вчера в 21:10
счет по игре!
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