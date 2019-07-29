«Армавир» и «Спартак-2» сыграли вничью и другие результаты 5-го тура ФНЛ

Завершились матчи 5-го тура ФНЛ.
«Армавир» - «Спартак-2» 1:1
Голы: Калмыков 20 - Игнатов 52
«Балтика» - «Чертаново» 1:2
Голы: Маркин 31 - Редькович 28, Сарвели 68
«Авангард» - «Нефтехимик» 1:0
Гол: Минаев 34
«Ротор» - «Химки» 1:1
Голы: Пискунов 53 - Корян 9
«Мордовия» - «Чайка» 0:0
«Нижний Новгород» - «Торпедо» 2:1
Голы: Портнягин 34, Палиенко 60 - Лях 19
«Томь» - «Текстильщик» 2:1
Голы: Киреенко 36, 65 - Маричев 70
«Енисей» - «Краснодар-2» 0:1
Гол: Таранов 88
«Луч» - «Шинник» 2:1
Голы: Квеквескири 58, Алиев 70 (пен) - Пухов 58
«СКА-Хабаровск» - «Факел» 1:0
Гол: Кацаев 25