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«Бенфика» обыграла «Милан»

сегодня, 00:41
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Бенфика» победила «Милан» в матче Международного Кубка чемпионов. 

Фоксборо, Джилетт Стэдиум

«Милан» - «Бенфика» - 0:1 (0:0)
Гол: Таарабт 70

«Милан»: Доннарумма (Рейна 46), Родригес (Стринич 64), Романьоли, Мусаккьо (Габбия 64), Калабрия (Конти 46) – Борини (Брешанини 87), Чалханоглу (Крунич 64), Сусо, Кастильехо, Билья, Пёнтек (Мальдини 87).

«Бенфика»: Влаходимос, Ферру (Жардел 73), Нуну Тавареш, Диаш, Гримальдо (Эбуэхи 73)– Таарабт (Жота 86), Рафа Силва (Кайо 72), Пирес (Самарис 72), Пицци (Шикинью 72), Фейса (Флорентино 73), Сеферович (Живкович 87). 

В предыдущем матче «Милан» проиграл «Баварии».

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   67 / 817
сегодня в 03:35
Бенфику с победой!
cevin cigan
cevin cigan
   57 / 817
сегодня в 01:33
Каждый год Бенфика продаёт своих лучших игроков,а регулярно бьёт клубы,которые их покупают!
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 01:24
Молодцы Орлы!
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