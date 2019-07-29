«Бенфика» обыграла «Милан»

«Бенфика» победила «Милан» в матче Международного Кубка чемпионов.
Фоксборо, Джилетт Стэдиум
«Милан» - «Бенфика» - 0:1 (0:0)
Гол: Таарабт 70
«Милан»: Доннарумма (Рейна 46), Родригес (Стринич 64), Романьоли, Мусаккьо (Габбия 64), Калабрия (Конти 46) – Борини (Брешанини 87), Чалханоглу (Крунич 64), Сусо, Кастильехо, Билья, Пёнтек (Мальдини 87).
«Бенфика»: Влаходимос, Ферру (Жардел 73), Нуну Тавареш, Диаш, Гримальдо (Эбуэхи 73)– Таарабт (Жота 86), Рафа Силва (Кайо 72), Пирес (Самарис 72), Пицци (Шикинью 72), Фейса (Флорентино 73), Сеферович (Живкович 87).
В предыдущем матче «Милан» проиграл «Баварии».