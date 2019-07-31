«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

Форвард «Барселоны» Малком близок к переходу в «Зенит».
Клубы уже согласовали детали трансфера 22-летнего бразильца. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.
Ранее сообщалось, что игрок согласовал с «Зенитом» условия личного контракта.
...спартачи обзавидуются.....
...спартачи обзавидуются.....
Воспитание не то! ))
Воспитание не то! ))
Тушить пожары в Сибири экономически не целесообразно а покупать малкома на
деньги,, чисто,, все народного достояния экономически целесообразно.
И к слову на покупку малкона потратили денег примерно в половину того, что выделили из федерального бюджета, пострадавшим от паводка в Тулуне.
Тушить пожары в Сибири экономически не целесообразно а покупать малкома на
деньги,, чисто,, все народного достояния экономически целесообразно.
И к слову на покупку малкона потратили денег примерно в половину того, что выделили из федерального бюджета, пострадавшим от паводка в Тулуне.