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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

сегодня, 14:20

Форвард «Барселоны» Малком близок к переходу в «Зенит».

Клубы уже согласовали детали трансфера 22-летнего бразильца. Сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде различных бонусов.

Ранее сообщалось, что игрок согласовал с «Зенитом» условия личного контракта.

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   178 / 826
сегодня в 15:29
...Зенитушка задарма классного игрока прикупил...
...спартачи обзавидуются.....
Bладимиp
Bладимиp
   42 / 826
сегодня в 15:26
Будет свиням накладывать в ворота от души.
NbKA555
NbKA555 ответил Бутсы
   139 / 826
сегодня в 15:25
Ну так это же могли не понимать только ,как Вы выразились “обезьяны”.Что все это вопрос времени,ну и собирали под такие знамена массу.Которая этим гордилась,а теперь не знает куда деть себя в такие моменты）
parallels
parallels ответил Заратустра
   132 / 826
сегодня в 15:25
Ну, что Писерман, уже три негра теперь в Зените. Неожиданно правда?)) Что ты по этому поводу думаешь? В цветах зенита нет чёрного?
да всё норм. а у тебя горит?)
Заратустра
Заратустра ответил parallels
   228 / 826
сегодня в 15:24
Ну, что Писерман, уже три негра теперь в Зените. Неожиданно правда?)) Что ты по этому поводу думаешь? В цветах зенита нет чёрного?
номер 12
номер 12
сегодня в 15:24
Виражу валерьянки, болельщикам терпения, Спартаку пятерочку.
Бутсы
Бутсы ответил NbKA555
   63 / 826
сегодня в 15:22
Да просто стереотип белокожой Невы,всего лишь миф）Клубу далеко пох на мнение Виража и уж тем более на мнение всех остальных лазурных）Просто зачем Виражисты тыкают в соперников пальцем,ведь в их клубе их мнение всем по боку）Просто после таких вот трансферов,те люди что пытались задеть кого то,своими гниловатыми подколами.Просто опростоволосились）Мило）
Уже не тыкают. Изначально было понятно что они для руководства никто. Обезьяны на трибунах. Тешили их самомнение чтобы не рыпались, не более. И лозунги какие были красивые, и маечки, и шапочки даже, ку-клус клановые. А теперь, жрите, ребята зулусов.
Nikola45
Nikola45 ответил Rattlehead
   83 / 826
сегодня в 15:22
В/На Украине уровень газификации населения выше, чем в России. В стране, производящей больше всех газа в мире, треть областей до сих пор топит дровами и углем, потому как государственному газовому монополисту выгоднее тратить десятки миллионов долларов на ногомячистов, нежели на собственный народ.
)))))))))))))
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил Питер Ман
сегодня в 15:18
Через год уйдет за 80-100 лямов, выведя Зенит в полуфинал ЛЧ и унижая в рпл всякие пердивные ростовы
Не ссы и Вам напихает полный пятак))))))))))))
Rattlehead
Rattlehead ответил Nikola45
   144 / 826
сегодня в 15:18
Можно Вас попросить? Следите за тем сколько в Украине выделили денег на обогрев жилья зимой )) А то по сведениям газа может не всем хватить, только Зеленскому и его ...(свите) )))
В/На Украине уровень газификации населения выше, чем в России. В стране, производящей больше всех газа в мире, треть областей до сих пор топит дровами и углем, потому как государственному газовому монополисту выгоднее тратить десятки миллионов долларов на ногомячистов, нежели на собственный народ.
NbKA555
NbKA555 ответил Бутсы
   139 / 826
сегодня в 15:18
Да просто стереотип белокожой Невы,всего лишь миф）Клубу далеко пох на мнение Виража и уж тем более на мнение всех остальных лазурных）Просто зачем Виражисты тыкают в соперников пальцем,ведь в их клубе их мнение всем по боку）Просто после таких вот трансферов,те люди что пытались задеть кого то,своими гниловатыми подколами.Просто опростоволосились）Мило）
Питер Ман
Питер Ман
   26 / 826
сегодня в 15:17
Через год уйдет за 80-100 лямов, выведя Зенит в полуфинал ЛЧ и унижая в рпл всякие пердивные ростовы
Сережа Грязев
Сережа Грязев
сегодня в 15:16
Вот запомните мои слова Малком выстрелит особенно в ЛЧ!!!!!!!! Его для этого и покупают. Он я так думаю для ЛЧ и переходит, ну и плюхи (зарплата) конечно!!!!!
Stalker-ato
Stalker-ato ответил Nikola45
   769 / 826
сегодня в 15:15
Можно Вас попросить? Следите за тем сколько в Украине выделили денег на обогрев жилья зимой )) А то по сведениям газа может не всем хватить, только Зеленскому и его ...(свите) )))
Судя по новостям российским🤔, Украина должна замерзнуть с 2014 года каждую зиму, но всё никак не замерзнет..😇
Бутсы
Бутсы ответил NbKA555
   63 / 826
сегодня в 15:13
Мда.Я не рассист.Я за красивый футбол и в принципе за мир во всем мире.Но интересный факт.Когда речь заходит о темнокожем игроке любого клуба РПЛ,кроме Зенита.Так это зулусы и т.п.Но вот парадокс,когда касается их,так это все отлично.Зачем же быть фальшивыми и выдавать себя за того,кем ты не являешься？Улыбает.Всем мир.И да,если сравнить с Халком.Тот тут очень сомнительный трансфер.Время покажет.Бомжам не обольщаться раньше времени
Я честно говоря не понимаю о какой бомбёжке идёт речь. Подписали не топ игрока, статистика которого если ещё не рыдает, то плачет по тихому. Все эти разговоры лишь отводка для глаз. Им ведь стыдно что им привезли зулуса, а сказать уже ничего не могут. Вот и переобуваются как могут.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 15:13
Гена Орлов одобряет трансфер , самая легкая фамилия у зусула
Заратустра
Заратустра
   228 / 826
сегодня в 15:13
Зенит очень быстро превратился в самый негрильный клуб России.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Nikola45
   32 / 826
сегодня в 15:10
Может и согласился бы с Вами! Да вот беда из Тарасовки все бегут даже не ликвид 40 летний с ковром на голове )) Теперь явно подешевела уличная команда ))
ты че стрелы то переводишь?)) я тебя сно спросил - в чём зенит подорожал?в том что отдал 40 лямов?
NbKA555
NbKA555
   139 / 826
сегодня в 15:10
Мда.Я не рассист.Я за красивый футбол и в принципе за мир во всем мире.Но интересный факт.Когда речь заходит о темнокожем игроке любого клуба РПЛ,кроме Зенита.Так это зулусы и т.п.Но вот парадокс,когда касается их,так это все отлично.Зачем же быть фальшивыми и выдавать себя за того,кем ты не являешься？Улыбает.Всем мир.И да,если сравнить с Халком.Тот тут очень сомнительный трансфер.Время покажет.Бомжам не обольщаться раньше времени
Nikola45
Nikola45 ответил Ангел неБесГрешен
   83 / 826
сегодня в 15:08
Знатно столичных бомбит. Значит, толковый трансфер. Как раз в сентябре пару-тройку отгрузит народным. Если их не расформируют к тому времени ;)
Да этим то теперь кому не лень будут отгружать )) В Питере пять ))
Nikola45
Nikola45 ответил Крутой камерунец
   83 / 826
сегодня в 15:07
купил игрока и подорожал?а с чего подорожал то? Барселона да - подорожала на 40 мультов,кинули в газовый мешок неликвид)= за такие деньги)))
Может и согласился бы с Вами! Да вот беда из Тарасовки все бегут даже не ликвид 40 летний с ковром на голове )) Теперь явно подешевела уличная команда ))
Nikola45
Nikola45 ответил Крутой камерунец
   83 / 826
сегодня в 15:05
воришка-игрочишка я полагаю))
Так ведь воруют только в Спартаковской раздевалке! В Зените такое не замечали ))
Воспитание не то! ))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Nikola45
   32 / 826
сегодня в 15:05
Это мало кого интересует! )) Зато Зенит подорожал ))
купил игрока и подорожал?а с чего подорожал то? Барселона да - подорожала на 40 мультов,кинули в газовый мешок неликвид)= за такие деньги)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 826
сегодня в 15:04
Знатно столичных бомбит. Значит, толковый трансфер. Как раз в сентябре пару-тройку отгрузит народным. Если их не расформируют к тому времени ;)
Nikola45
Nikola45
   83 / 826
сегодня в 15:04
Все вопросы к Моисеевым и Трубачам на ЧБ Унитаз арене ))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил сулейман шлагбаум 1
   32 / 826
сегодня в 15:04
Один забитый мяч в ПЯТНАДЦАТИ !!! играх. Это в Примере, где Барселона сильнее всех на голову. Посмотрим, как он будет феерить у нас. Кстати, а кто-же уступит ему свое место на поле ?
воришка-игрочишка я полагаю))
Nikola45
Nikola45 ответил Stalker-ato
   83 / 826
сегодня в 15:03
А по орт в программе время, а5 будут собирать деньги на лечение ребёнка. Тушить пожары в Сибири экономически не целесообразно а покупать малкома на деньги,, чисто,, все народного достояния экономически целесообразно. И к слову на покупку малкона потратили денег примерно в половину того, что выделили из федерального бюджета, пострадавшим от паводка в Тулуне.
Можно Вас попросить? Следите за тем сколько в Украине выделили денег на обогрев жилья зимой )) А то по сведениям газа может не всем хватить, только Зеленскому и его ...(свите) )))
Сережа Грязев
Сережа Грязев ответил beloff
сегодня в 15:03
бакланом надоело просвещаться европейской культурой через Молло, теперь вот на черняжку потянуло бомжей
Вам ли трещать то??? У Вас еще с 90х не команда а станция сортировочная для черного континента))))))))))))
Nikola45
Nikola45 ответил КЭТиК
   83 / 826
сегодня в 15:00
Барселона точно не продешевила.
Это мало кого интересует! )) Зато Зенит подорожал ))
Stalker-ato
Stalker-ato
   769 / 826
сегодня в 15:00
А по орт в программе время, а5 будут собирать деньги на лечение ребёнка.
Тушить пожары в Сибири экономически не целесообразно а покупать малкома на
деньги,, чисто,, все народного достояния экономически целесообразно.
И к слову на покупку малкона потратили денег примерно в половину того, что выделили из федерального бюджета, пострадавшим от паводка в Тулуне.
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