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Самба Соу сменит «Динамо» на «Ноттингем Форест»

сегодня, 22:25

Полузащитник «Динамо» Самба Соу близок к переходу в «Ноттингем Форест». О трансфере должно быть объявлено в ближайшее время. Английский клуб заплатит за футболиста 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Самба Соу может вернуться в «Ланс».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   242 / 820
сегодня в 23:07
он бы в Краснодаре или в Локо здорово б смотрелся. Игрок для играющей команды. Умный игрок
Хохлов просто трындец ходячий
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   215 / 820
сегодня в 22:38
Чемпионшип как раз для него.
Не спартак
Не спартак
   132 / 820
сегодня в 22:26
Это мудрое решение.
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