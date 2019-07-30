Самба Соу сменит «Динамо» на «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Динамо» Самба Соу близок к переходу в «Ноттингем Форест». О трансфере должно быть объявлено в ближайшее время. Английский клуб заплатит за футболиста 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Самба Соу может вернуться в «Ланс».
Полузащитник «Динамо» Самба Соу близок к переходу в «Ноттингем Форест». О трансфере должно быть объявлено в ближайшее время. Английский клуб заплатит за футболиста 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Самба Соу может вернуться в «Ланс».
Хохлов просто трындец ходячий
Хохлов просто трындец ходячий