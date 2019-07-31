Защитник сборной Украины близок к переходу в московский клуб

сегодня, 13:22

Защитник сборной Украины в ближайшее время может стать игроком ЦСКА .

Сообщается, что 32-летнему футболисту осталось пройти медосмотр в московском клубе. Детали контракта уже согласованы. Отметим, что Хачериди на данный момент является свободным агентом.