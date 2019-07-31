Защитник сборной Украины близок к переходу в московский клуб

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди в ближайшее время может стать игроком ЦСКА.
Сообщается, что 32-летнему футболисту осталось пройти медосмотр в московском клубе. Детали контракта уже согласованы. Отметим, что Хачериди на данный момент является свободным агентом.
В минувшем сезоне он выступал за греческий ПАОК. Ранее Хачериди не исключил возможность перехода в клуб из России.
Ждемс официоза!!!
Ждемс официоза!!!
Но и 4-5 красных карточек за сезон для него норма, не говоря о жёлтых.
На один два сезона вполне может ЦСКА пользу принести.
Но и 4-5 красных карточек за сезон для него норма, не говоря о жёлтых.
На один два сезона вполне может ЦСКА пользу принести.
https://www.youtube.com/watch?v=iaUW3z5I0ZU