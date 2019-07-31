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Защитник сборной Украины близок к переходу в московский клуб

сегодня, 13:22

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди в ближайшее время может стать игроком ЦСКА

Сообщается, что 32-летнему футболисту осталось пройти медосмотр в московском клубе. Детали контракта уже согласованы. Отметим, что Хачериди на данный момент является свободным агентом.

В минувшем сезоне он выступал за греческий ПАОК. Ранее Хачериди не исключил возможность перехода в клуб из России.

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   178 / 826
сегодня в 15:21
...курс на омоложение....
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 826
сегодня в 15:16
Бабаев же опроверг эту инфу?!? При любом раскладе , в накладе не останемся!!! Агент свободен, да и не хуже Васина будет определенно.
Ждемс официоза!!!
Nick Ch
Nick Ch ответил FROLL 001
   773 / 826
сегодня в 15:10
В толковом словаре значения слов посмотри.
Stalker-ato
Stalker-ato
   769 / 826
сегодня в 15:07
Как игрок он,, дикий,, и в хорошем смысле слова, может играть на жилах на морально волевых, борется конечно грубо но до конца не себя не жалеет не соперников, такой пит буль на поле.
Но и 4-5 красных карточек за сезон для него норма, не говоря о жёлтых.
На один два сезона вполне может ЦСКА пользу принести.
andrefino13
andrefino13 ответил Дровосеки
   216 / 826
сегодня в 15:04
Зенит и Мбапе может купить, только не придумал, как людям это объяснить, уровень жизни России и ОАЭ отличается, в ОАЭ с начала с народом поделились...
Хороший Малый
Хороший Малый ответил Алексей Еськов
   168 / 826
сегодня в 14:58
Что он тут показал?)
Флаг Страны )
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   210 / 826
сегодня в 14:52
От Васина есть толк только в схеме в тремя центральными. Хачериди даст возможность Гончаренко варьировать тактику.
За адекватность
За адекватность ответил Дровосеки
   34 / 826
сегодня в 14:39
Пока наш Зенит покупает молодых, талантов вроде Малкома, Цска покупает всяких отработанных пенсионеров.
Я Вас умоляю. Во-первых никто и никого еще не купил, да и покупать не нужно, он свободный агент, а во-вторых сравните средний возраст игроков "ЦСКА" и " Зенита".
За адекватность
За адекватность ответил beefs
   34 / 826
сегодня в 14:37
Старики Шахтера переезжают в Россию...
Да он как бы к "Шахтеру" имеет отношение примерно как Ярмоленко.
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Ладожский
   226 / 826
сегодня в 14:26
Перспективный, такой больше бы спартаку подошел.
Хорош тут Хачериди обсуждать! Там зулус к нам собирается уже всерьёз!) Н аглавной уже новость!
Ладожский
Ладожский
   22 / 826
сегодня в 14:24
Перспективный, такой больше бы спартаку подошел.
Дровосеки
Дровосеки
   330 / 826
сегодня в 14:20
Пока наш Зенит покупает молодых, талантов вроде Малкома, Цска покупает всяких отработанных пенсионеров.
Алексей Еськов
Алексей Еськов ответил Хороший Малый
   226 / 826
сегодня в 14:18
Зря он это показывал!!!
Что он тут показал?)
LOpp
LOpp
   13 / 826
сегодня в 14:15
Опять цска не покупает игроков старше 26 лет.
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 826
сегодня в 14:14
Ему люстрацию сделают на Украине и в Миротворец фашисты запишут. Гыгыгы
Чaки
Чaки ответил beefs
   322 / 826
сегодня в 14:14
Старики Шахтера переезжают в Россию...
Хачериди никогда не играл за Шахтёр
Чaки
Чaки ответил Спартач-болельщик
   322 / 826
сегодня в 14:11
...нам чужого не надо !!!........нам бы своё сохранить.......
ты о пиджаке) сохраняйте
beefs
beefs
   80 / 826
сегодня в 14:09
Старики Шахтера переезжают в Россию...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Хороший Малый
   62 / 826
сегодня в 14:09
Зря он это показывал!!!
После матча Лиги чемпионов Евгений продемонстрировал МЯСНЫМ ультрас щитки с изображением флага Украины.

оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   58 / 826
сегодня в 14:09
    Союзник противников
    Союзник противников
       65 / 826
    сегодня в 14:08
    Это просто смешно! Работа штабов Миллера и Федуна,непримиримых друзей-соперников из единой нефтегазовой отрасли страны.
    Юрниекс
    Юрниекс
       269 / 826
    сегодня в 14:05
      ДАША Д
      ДАША Д
         134 / 826
      сегодня в 13:59
      Скоро можно будет формировать альтернативную сборную Украины российского разлива.
      VIPded
      VIPded
         55 / 826
      сегодня в 13:58
      Недорого если, то можно и рискнуть...
      Байкал-38
      Байкал-38
         10 / 826
      сегодня в 13:58
      Будущий заголовок: "Бывший Защитник сборной Украины перешёл в ЦСКА"
      За адекватность
      За адекватность
         34 / 826
      сегодня в 13:56
      Ради интереса зашел на футбол уа. Есть такая новость. Даже комменты почитал. Жесть. Утятина скорее всего. Лучшие его годы позади, но условно Палыч смог реанимировать карьеру Фарфана. Если сможет форму набрать, то не хуже Васина точно будет, хотя повторюсь, скорее всего ни Хачериди, ни "ЦСКА", как говорил известный персонаж: "Ребята, я не в курсе." Как всегда субъективное мнение.
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         62 / 826
      сегодня в 13:53
      Неожиданная инфа.......если все срастется Гинер красавец!
      Хороший Малый
      Хороший Малый
         168 / 826
      сегодня в 13:53
      Зря он это показывал!!!
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
      оТБАКЛАНЕНЫЕ
         58 / 826
      сегодня в 13:52
      в болоте есть один пенсионер хохол,теперь будет и в конюшне
      shlomo
      shlomo
         275 / 826
      сегодня в 13:51
      Нужно писать по факту....перешел...
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