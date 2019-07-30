«Кристал Пэлас» готов предложить за Чалова 15 млн евро

Сообщается, что «Кристал Пэлас» намерен в ближайшее время сделать предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.
Ранее отмечалось, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».
На пути свершения могут стать, - жадность агента, политика клуба и личные амбиции Феди...
На пути свершения могут стать, - жадность агента, политика клуба и личные амбиции Феди...
Кому этот жеребец Гинера нужен?
Одного уже через Абрамовича продали В Монако,что замалым во вторую лигу не вылетели)
Кому этот жеребец Гинера нужен?
Одного уже через Абрамовича продали В Монако,что замалым во вторую лигу не вылетели)
Нужно продавать сейчас! Потом может быть поздно, а 15 млн - это для ЦСКА деньги, трансфер Влашича отобьётся)
Нужно продавать сейчас! Потом может быть поздно, а 15 млн - это для ЦСКА деньги, трансфер Влашича отобьётся)