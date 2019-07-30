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«Кристал Пэлас» готов предложить за Чалова 15 млн евро

сегодня, 15:08

Сообщается, что «Кристал Пэлас» намерен в ближайшее время сделать предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.

Ранее отмечалось, что интерес к форварду также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Монако», «Лацио» и «Валенсия». 

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Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа ответил Don trambon
   63 / 806
сегодня в 17:58
Там про алжирца какого-то писали + всё же настаиваю на Ндайе. Да и сам Федя пока не впечатляет.
Я так думаю, что Феде надо в напарники кого-то типа Дзюбы. Чтобы габарит освобождал ему место в штрафной - Феде надо хоть немного места для удара. Сейчас всё это пытается достигаться хитрыми пасами и перепасами в штрафной
Санчо Панса
Санчо Панса
   112 / 806
сегодня в 17:45
Маловато, что уж там говорить! Да и на фоне остальных клубов, которые интересуются Чаловым, это как то мелко для Федора...Да, это АПЛ, но Кристал Пэлэс это чистой воды середняк!
Вихлюн
Вихлюн
сегодня в 17:39
хотел бы я глянуть на него в Пэлас, но чую снова только разговоры...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   37 / 806
сегодня в 17:12
Пока это всё бла, бла. Сотрясение воздуха. Будет конкретное предложение, будет и достойный для ЦСКА ответ. А сейчас и обсуждать нечего.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Юрий Сенатов 1
   80 / 806
сегодня в 16:17
Странно. Я на месте команд, которые интересуются Чаловым, просмотрел бы видеозаписи последних матчей с его участием и тогда бы убедился в его нестабильности. Последний матч с "Локомотивом", несмотря на забитый им мяч, показал его несостоятельность как футболиста приличных европейских клубов, а стабильность для последних - одно из главных достоинств игрока. Одно дело - играть против футболистов уровня РПЛ, другое - играть против зубров европейского футбола.
Его стабильность зависит от того, как его снабжает мячами команда. Хотя конечно, это своеобразный игрок. Если нужно убежать в контратаку, это не к нему, если нужно продавить оборону - тоже не к нему. Его конек - действия на ограниченном пространстве, когда нужно обыграть один в один, сыграть в стеночку и замкнуть прострел (но не навес). В общем когда нужно взламывать оборону за счет комбинационной игры. А насчет зубров, играл он в еврокубках и голы там забивал
Kresi frok
Kresi frok ответил particular
   261 / 806
сегодня в 16:13
Вы как всегда правы и добавить нечего)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   80 / 806
сегодня в 16:13
Сообщается ... собираются ... вот когда сделают предложение и это подтвердят официально, тогда будет смысл это обсуждать
isamsn
isamsn
   293 / 806
сегодня в 16:04
Клуб ещё должен поиметь много пользы от Фёдора. . Сам по себе нападающий без заряжающих партнёров не заиграет. Так что работать ему и партнёрам много и напряжённо.Удачи!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   49 / 806
сегодня в 16:00
Каждый раз все фанаты восхваляют своего молодого игрока, ждут, что он заиграет в сильном европейском клубе, и каждый раз получается потом грустно. Головин по игре в России был на голову лучше Чалова, но в Европе он полено. Когда уже дойдёт до сознания, что русские игроки очень низкого уровня? И пока у власти те, кто с большей охотой набивает свой карман, а не строит детские школы и развивает спорт, то никаких изменений и не будет. Откуда взяться конкурентным русским игрокам, если во все спортивные школы принимают лишь за папины деньги? А потом удивляемся, почему нет у нас толковой молодёжи, зато полно кривоногих ротенбергов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   344 / 806
сегодня в 15:59
Странно. Я на месте команд, которые интересуются Чаловым, просмотрел бы видеозаписи последних матчей с его участием и тогда бы убедился в его нестабильности. Последний матч с "Локомотивом", несмотря на забитый им мяч, показал его несостоятельность как футболиста приличных европейских клубов, а стабильность для последних - одно из главных достоинств игрока. Одно дело - играть против футболистов уровня РПЛ, другое - играть против зубров европейского футбола.
particular
particular ответил Kresi frok
   7 / 806
сегодня в 15:58
Оптимальный вариант для Чалова, возможно заиграет.
Потолкаться с британцами, а там и видно будет..:))
На пути свершения могут стать, - жадность агента, политика клуба и личные амбиции Феди...
Kresi frok
Kresi frok
   261 / 806
сегодня в 15:41
Оптимальный вариант для Чалова, возможно заиграет.
VIPded
VIPded
   58 / 806
сегодня в 15:38
норм предложение.
Don trambon
Don trambon ответил cska plus
   83 / 806
сегодня в 15:32
Мы вообще останемся без напа.
Там про алжирца какого-то писали + всё же настаиваю на Ндайе. Да и сам Федя пока не впечатляет.
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 806
сегодня в 15:32
а если Гинер такой умный как о нём говорят так надо продавать и немедленно и взять на его место Заболотного и будет точно такой же эффект и экономия 100%
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил cska plus
   157 / 806
сегодня в 15:31
ЖАБА???!!!
Да ваще нет! Я даже был бы рад этому переходу и посмотреть через сколько это бревно вернули бы назад до коней или куда нибудь в чемпионат Белоруссии в аренду!
Garrincha58
Garrincha58
   218 / 806
сегодня в 15:30
Чалов никуда не уйдёт ему подавай команды из первой пятёрки но там таких Чаловых не ждут
cska plus
cska plus ответил Don trambon
   11 / 806
сегодня в 15:29
Более правдивая инфа на счёт клуба. Нужно продавать сейчас! Потом может быть поздно, а 15 млн - это для ЦСКА деньги, трансфер Влашича отобьётся)
Мы вообще останемся без напа.
cska plus
cska plus ответил cska plus
   11 / 806
сегодня в 15:27
ЖАБА???!!!
ДУШИТ!
cska plus
cska plus ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   11 / 806
сегодня в 15:27
А как же Барселона Атлетико?? Кому этот жеребец Гинера нужен? Одного уже через Абрамовича продали В Монако,что замалым во вторую лигу не вылетели)
ЖАБА???!!!
cska plus
cska plus
   11 / 806
сегодня в 15:26
Мы однажды вам продали негритёнка Мусу, извините Чалов бесценен и не продаётся.
ДАША Д
ДАША Д
   135 / 806
сегодня в 15:23
Мало предлагают, не меньше Головина стоит с учетом перспектив.
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 15:21
А как же Барселона Атлетико??
Кому этот жеребец Гинера нужен?
Одного уже через Абрамовича продали В Монако,что замалым во вторую лигу не вылетели)
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   48 / 806
сегодня в 15:20
Хорошие деньги. Надо соглашаться.
Don trambon
Don trambon
   83 / 806
сегодня в 15:16
Более правдивая инфа на счёт клуба.

Нужно продавать сейчас! Потом может быть поздно, а 15 млн - это для ЦСКА деньги, трансфер Влашича отобьётся)
Не спартак
Не спартак
   147 / 806
сегодня в 15:13
Кристал Пэлас никак в чемпионшип собрался?
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