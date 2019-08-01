Клопп: «Мы должны принять правильное решение по Уилсону»

Главный тренер «Ливерпуля» высказался на тему будущего , на которого претендуют «Ньюкасл», «Борнмут» и «Астон Вилла».

Мы находимся в постоянных переговорах. Мы должны принять решение, которое будет правильным и для нас, и для парня.

Публично здесь говорить не о чем. Посмотрим, что произойдёт за эти 8-9 дней.

Очевидно, что Уилсон – действительно хороший игрок, и я был очень доволен им на протяжении всей предсезонки. Он вернулся из «Дерби» абсолютно в другой форме. Это хороший пример того, как может сработать план с арендой.