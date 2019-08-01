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Клопп: «Мы должны принять правильное решение по Уилсону»

сегодня, 07:05

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему будущего Гарри Уилсона, на которого претендуют «Ньюкасл», «Борнмут» и «Астон Вилла».

Мы находимся в постоянных переговорах. Мы должны принять решение, которое будет правильным и для нас, и для парня.

Публично здесь говорить не о чем. Посмотрим, что произойдёт за эти 8-9 дней.

Очевидно, что Уилсон – действительно хороший игрок, и я был очень доволен им на протяжении всей предсезонки. Он вернулся из «Дерби» абсолютно в другой форме. Это хороший пример того, как может сработать план с арендой.

Недавно появился слух о том, что «Борнмут» готов предложить «Ливерпулю» за Уилсона 25 млн фунтов.

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shlifen
shlifen
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сегодня в 07:59
Для игрока дилемма простая - Бороться за все трофеи, но быть игроком ротации, либо - барахтаться в середине или нижней половине таблицы, но зато быть игроком основы... И кстати выбор не всегда так очевиден - тот же Деулофеу мог бы на лавке барсы трофеи собирать, но выбрал играть в Уотфорде, и там главная звезда...
Для Ливерпуля же всё очевидно, деньги после победы в ЛЧ не нужны, а вот игрок для ротации ой как нужен...
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