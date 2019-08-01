Клопп: «Мы должны принять правильное решение по Уилсону»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на тему будущего Гарри Уилсона, на которого претендуют «Ньюкасл», «Борнмут» и «Астон Вилла».
Мы находимся в постоянных переговорах. Мы должны принять решение, которое будет правильным и для нас, и для парня.
Публично здесь говорить не о чем. Посмотрим, что произойдёт за эти 8-9 дней.
Очевидно, что Уилсон – действительно хороший игрок, и я был очень доволен им на протяжении всей предсезонки. Он вернулся из «Дерби» абсолютно в другой форме. Это хороший пример того, как может сработать план с арендой.
Недавно появился слух о том, что «Борнмут» готов предложить «Ливерпулю» за Уилсона 25 млн фунтов.
Для Ливерпуля же всё очевидно, деньги после победы в ЛЧ не нужны, а вот игрок для ротации ой как нужен...
Для Ливерпуля же всё очевидно, деньги после победы в ЛЧ не нужны, а вот игрок для ротации ой как нужен...