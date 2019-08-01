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Эмери: «Трансфер Пепе ещё не завершён»

сегодня, 06:26

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери высказался о вингере «Лилля» Николя Пепе, который в ближайшее время пополнит состав лондонцев.

Несколько лет назад Пепе играл за «Анже». Он прогрессировал как футболист.

Мы обсуждаем многих игроков, но хотим выбрать тех, кто может реально помочь нам показать качественную игру и усилить состав. У нас есть разные варианты. Эта сделка на данный момент не завершена, но мы в процессе.

Мы работаем над возможными трансферами. Мы подписали Себальоса, и теперь можем подписать Пепе.

Президент «Лилля» Жерар Лопес ранее заявил, что трансфер Пепе в «Арсенал» будет завершён сегодня.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   227 / 842
сегодня в 08:00
У них частенько в конце срывается
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   311 / 842
сегодня в 06:49
форточку надо закрывать, а то продует)
STVA 1
STVA 1
   75 / 842
сегодня в 06:46
Пепе хороший трансфер должен быть .
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