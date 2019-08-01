Эмери: «Трансфер Пепе ещё не завершён»

Главный тренер «Арсенала» высказался о вингере «Лилля» , который в ближайшее время пополнит состав лондонцев.

Несколько лет назад Пепе играл за «Анже». Он прогрессировал как футболист.

Мы обсуждаем многих игроков, но хотим выбрать тех, кто может реально помочь нам показать качественную игру и усилить состав. У нас есть разные варианты. Эта сделка на данный момент не завершена, но мы в процессе.

Мы работаем над возможными трансферами. Мы подписали Себальоса, и теперь можем подписать Пепе.