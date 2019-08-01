Дибала хочет получать в МЮ больше Погба. На форварда претендует «Интер»

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Сделка по обмену нападающего «Ювентуса» на форварда «Манчестер Юнайтед» может не состояться.

По информации нескольких источников, аргентинец не горит желанием перебираться в МЮ . Британские СМИ утверждают, что, в случае перехода в «Юнайтед», Дибала хочет зарабатывать больше, чем полузащитник «красных дьяволов» .