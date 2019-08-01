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Дибала хочет получать в МЮ больше Погба. На форварда претендует «Интер»

сегодня, 03:39

Сделка по обмену нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может не состояться.

По информации нескольких источников, аргентинец не горит желанием перебираться в МЮ. Британские СМИ утверждают, что, в случае перехода в «Юнайтед», Дибала хочет зарабатывать больше, чем полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба.

По данным Corriere dello Sport, «Интер» намерен воспользоваться ситуацией и перехватить 25-летнего форварда у МЮ. Если Дибала согласится на переход в «Интер», то, скорее всего, в обратном направлении последует нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 04:43
Нехилые замашки у запасного??? Это явный перебор!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   228 / 836
сегодня в 04:21
Лучше уж в Интер. В МЮ усядется рядом с Санчесом.
Neymar 10
Neymar 10
   346 / 836
сегодня в 04:16
туринский лавочник разошёлся прям , не на шутку ! ))
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