Дибала хочет получать в МЮ больше Погба. На форварда претендует «Интер»

Сделка по обмену нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может не состояться.
По информации нескольких источников, аргентинец не горит желанием перебираться в МЮ. Британские СМИ утверждают, что, в случае перехода в «Юнайтед», Дибала хочет зарабатывать больше, чем полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба.
По данным Corriere dello Sport, «Интер» намерен воспользоваться ситуацией и перехватить 25-летнего форварда у МЮ. Если Дибала согласится на переход в «Интер», то, скорее всего, в обратном направлении последует нападающий «нерадзурри» Мауро Икарди.