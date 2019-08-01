Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы лодыжки и сегодня впервые тренировался в общей группе команды на сборе в Китае. Бразилец выглядел бодрым и веселым.

Ожидается, что Неймар не сможет выйти на поле в официальных матчах раньше 1-го тура чемпионата Франции. Впрочем, СМИ сообщали, что форвард не собирается оставаться в ПСЖ .

Neymar is back with his PSG squad at training 👀 @brfootball pic.twitter.com/jDRzYQGUSP — Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2019