Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы лодыжки и сегодня впервые тренировался в общей группе команды на сборе в Китае. Бразилец выглядел бодрым и веселым.

Ожидается, что Неймар не сможет выйти на поле в официальных матчах раньше 1-го тура чемпионата Франции. Впрочем, СМИ сообщали, что форвард не собирается оставаться в ПСЖ .