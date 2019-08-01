Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы лодыжки и сегодня впервые тренировался в общей группе команды на сборе в Китае. Бразилец выглядел бодрым и веселым.
Ожидается, что Неймар не сможет выйти на поле в официальных матчах раньше 1-го тура чемпионата Франции. Впрочем, СМИ сообщали, что форвард не собирается оставаться в ПСЖ.
Neymar is back with his PSG squad at training 👀 @brfootball pic.twitter.com/jDRzYQGUSP— Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2019
Neymar's first day back training with his PSG team-mates pic.twitter.com/ioKOFtEjyA— B/R Football (@brfootball) August 1, 2019
То он плачет, то уходит, то счастлив, то тренируется, то др...ит на лейси...
Клубный футбол со своими конфиденциальными трансферами превращается в позор :)
Будто комета летит на Землю, так утаивают все от болельщиков :)
Нет что бы по человечески сказать что к чему, еще и на тотализаторе надо срубить бабла..
Хорошо пока есть сборные стран. А то бы вообще тоска была бы и пришлось бы переходить на олбанный карлинг :)
То он плачет, то уходит, то счастлив, то тренируется, то др...ит на лейси...
Клубный футбол со своими конфиденциальными трансферами превращается в позор :)
Будто комета летит на Землю, так утаивают все от болельщиков :)
Нет что бы по человечески сказать что к чему, еще и на тотализаторе надо срубить бабла..
Хорошо пока есть сборные стран. А то бы вообще тоска была бы и пришлось бы переходить на олбанный карлинг :)