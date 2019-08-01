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Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ

сегодня, 20:43

Нападающий ПСЖ Неймар восстановился после травмы лодыжки и сегодня впервые тренировался в общей группе команды на сборе в Китае. Бразилец выглядел бодрым и веселым.

Ожидается, что Неймар не сможет выйти на поле в официальных матчах раньше 1-го тура чемпионата Франции. Впрочем, СМИ сообщали, что форвард не собирается оставаться в ПСЖ.

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Ruslik1982
Ruslik1982
   230 / 838
сегодня в 22:19
судя по фоткам накур еще весь не выветрился и надышал еще на команду )
dzvinka
dzvinka
   135 / 838
сегодня в 22:08
чет на фотках особо не видно, чтобы петушара тренировался, скорее... как обычно... петушился и людей смешил)))
Nazi
Nazi
   612 / 838
сегодня в 21:51
СМИ по ходу тупо загребают бабла на противоположных новостях о никчемном неймаре :)

То он плачет, то уходит, то счастлив, то тренируется, то др...ит на лейси...

Клубный футбол со своими конфиденциальными трансферами превращается в позор :)

Будто комета летит на Землю, так утаивают все от болельщиков :)

Нет что бы по человечески сказать что к чему, еще и на тотализаторе надо срубить бабла..

Хорошо пока есть сборные стран. А то бы вообще тоска была бы и пришлось бы переходить на олбанный карлинг :)
drug01
drug01
   145 / 838
сегодня в 21:20
пора браться за работу и не надо валять дурака!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 838
сегодня в 21:14
Когда уж они избавятся от этого клоуна-недоучки?
112910415
112910415
   47 / 838
сегодня в 20:56
раскаялся, обещал хорошо себя вести ?
Морозовский
Морозовский
   6 / 838
сегодня в 20:53
Никому этот клоун не нужен!
VIPded
VIPded
   67 / 838
сегодня в 20:50
Симулировать тренировку он вышел на поле...)))
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