Кабелья приступил к тренировкам с «Краснодаром»

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что новичок Реми Кабелья присоединился к тренировкам с основной командой.
Реми Кабелла приступил к тренировкам с командой 🙌🏻
Чёрно-зелёные готовятся к выезду в Санкт-Петербург 👇🏻https://t.co/PshuLG2EE4
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 31, 2019
Реми Кабелла приступил к тренировкам с командой 🙌🏻
Чёрно-зелёные готовятся к выезду в Санкт-Петербург 👇🏻https://t.co/PshuLG2EE4
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2019
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Facebook | Twitter | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей