ГлавнаяНовости

Кабелья приступил к тренировкам с «Краснодаром»

сегодня, 10:35

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что новичок Реми Кабелья присоединился к тренировкам с основной командой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Магуайр, которым интересуется МЮ, пропустил тренировку «Лестера»
29 июля Комментарии4
Тренировка «Нефтчи» в Туле может быть отменена
24 июля Комментарии8
«Уфа» готовится к матчу с «Крыльями Советов»
24 июля ФотоКомментарии4
Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»
15 июля ВидеоКомментарии12
«Ахмат» вместе с Глушаковым провел вечернюю тренировку
13 июля ВидеоКомментарии9
СлухиСелихов и Гапонов пропустили тренировку «Спартака»
12 июля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   61 / 823
сегодня в 11:53
Лет 10 назад подавал большие надежды . В игру Быков должен вписаться . Удачи !
Шуnя771
Шуnя771
   28 / 823
сегодня в 10:41
Первое впечатление хорошее, пас.... удар. скорость... Удачи!
Don trambon
Don trambon
   75 / 823
сегодня в 10:39
перспективный молодой 29 летний игрок за 13 млн) очень интересно)
Mangur
Mangur
   347 / 823
сегодня в 10:37
Усиление и неплохое.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100