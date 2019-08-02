Газзаев: «Вылет „Арсенал“ из ЛЕ - показатель состояния нашего футбола»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы.
Выступление туляков стало большим разочарованием. В очередной раз хочу напомнить, что, выступая в еврокубках, любой клуб играет не только за себя, он представляет Россию, защищает ее честь на международной арене, приносит очки в рейтинге УЕФА, где мы, кстати, вот-вот пропустим вперед Португалию.
К сожалению, в последние годы подобные результаты в Европе становятся нормой. Поражение «Арсенала» в определенной степени отражает состояние нашего футбола, который часто оказывается не конкурентоспособен на международном уровне.
Артём Максменко игрок молодёжки Арсенала.....
Понятно что не принадлежали....
Скажем словами Феи из "Золушки"...."Ну и какого перца тебе на балу делать,коль вся в лохмотьях".....
Артём Максменко игрок молодёжки Арсенала.....
Понятно что не принадлежали....
Скажем словами Феи из "Золушки"...."Ну и какого перца тебе на балу делать,коль вся в лохмотьях".....
Вот вам реформы по лимиту
Вот вам реформы по лимиту
Или это юмор такой?
Или это юмор такой?
Лига ни при чём.......
А вот будь Арсенал с Джорджевичем, Кадири, Ожеговичем, Бакаевым, Мирзовым,Кангвой, которые участвовали в прошлосезонных обыгрышах ЦСКА,Зенита,Спартака - то с вероятностю в 80% прошёл бы дальше.......
О чём думало руководство команды и на что надеялось - не понятно.........
Лига ни при чём.......
А вот будь Арсенал с Джорджевичем, Кадири, Ожеговичем, Бакаевым, Мирзовым,Кангвой, которые участвовали в прошлосезонных обыгрышах ЦСКА,Зенита,Спартака - то с вероятностю в 80% прошёл бы дальше.......
О чём думало руководство команды и на что надеялось - не понятно.........