Газзаев: «Вылет „Арсенал“ из ЛЕ - показатель состояния нашего футбола»

Бывший наставник ЦСКА прокомментировал вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы.

Выступление туляков стало большим разочарованием. В очередной раз хочу напомнить, что, выступая в еврокубках, любой клуб играет не только за себя, он представляет Россию, защищает ее честь на международной арене, приносит очки в рейтинге УЕФА , где мы, кстати, вот-вот пропустим вперед Португалию.

К сожалению, в последние годы подобные результаты в Европе становятся нормой. Поражение «Арсенала» в определенной степени отражает состояние нашего футбола, который часто оказывается не конкурентоспособен на международном уровне.