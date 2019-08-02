ГлавнаяНовости

Газзаев: «Вылет „Арсенал“ из ЛЕ - показатель состояния нашего футбола»

сегодня, 18:47
НефтчиЛоготип футбольный клуб Нефтчи (Баку)3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал вылет тульского «Арсенала» из Лиги Европы.

Выступление туляков стало большим разочарованием. В очередной раз хочу напомнить, что, выступая в еврокубках, любой клуб играет не только за себя, он представляет Россию, защищает ее честь на международной арене, приносит очки в рейтинге УЕФА, где мы, кстати, вот-вот пропустим вперед Португалию.

К сожалению, в последние годы подобные результаты в Европе становятся нормой. Поражение «Арсенала» в определенной степени отражает состояние нашего футбола, который часто оказывается не конкурентоспособен на международном уровне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мирзов: «В „Спартаке“ меня приняли очень хорошо»
Сегодня, 19:27 Комментарии0
Цорн раскрыл детали перехода Шюррле
Сегодня, 19:18 Комментарии3
Малком: «Знаю Дзюбу по голам и жесту на ЧМ-2018»
Сегодня, 18:59 ВидеоКомментарии4
Широков: «Малком - молодой и достаточно перспективный игрок»
Сегодня, 18:50 Комментарии1
«Зенит» планирует купить еще одного игрока уровня Лиги чемпионов
Сегодня, 17:41 Комментарии76
Малком: «Готов завтра сыграть с „Краснодаром“»
Сегодня, 17:34 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Чист
Чист
   687 / 845
сегодня в 19:36
никто в этом и не сомневается а сам Газаев давал жизнь нашим молодым футболистам все хотят сиюминутную славу а там трава не расти никто не задумывается вообще о футболе и это не от тренеров зависит а от руководитлей футбола которые только думают о бабле
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 845
сегодня в 19:34
Я вот одного не могу понять,рвут-рвут одно место в чемпионате,всеми правдами и неправдами залезают в еврокубки,а хочется спросить-ДЛЯ ЧЕГОООО????? Чтобы потом всем дружно обделаться?Ладно Арсенал,там всё понятно,а что ждать от наших "грандов"? Очередной просёр на всех фронтах..........
ДАША Д
ДАША Д
   161 / 845
сегодня в 19:34
Азербайджан лучше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Дима Головашич
   10 / 845
сегодня в 19:31
Эти игроки им не принадлежали. Максименко в Арсенале и близко не было, кстати. Или это юмор такой?
Извиняюсь....
Артём Максменко игрок молодёжки Арсенала.....

Понятно что не принадлежали....
Скажем словами Феи из "Золушки"...."Ну и какого перца тебе на балу делать,коль вся в лохмотьях".....
beefs
beefs
   107 / 845
сегодня в 19:28
что это показатель уровня нашего футбола тут и к бабке не ходи...
астап бендер
астап бендер
   324 / 845
сегодня в 19:20
Газаев: Я как Вы Владимир владимирович! :)))
mihaluch
mihaluch
   87 / 845
сегодня в 19:19
Когда футболом правят мутки, фурсенки и прочие дюковы,а такие как Газзаев их выбирают,что иного можно ждать.
С детства за Тун
С детства за Тун ответил Дима Головашич
   7 / 845
сегодня в 19:17
Нет. Это показатель состояния Арсенала, который полез туда, куда не следовало.
Ну свиньи же лезут туда, хотя регулярно отлетают в квалификации от Санкт-Галленов, Легий и АЕКов.
kastites
kastites
   85 / 845
сегодня в 19:15
Верно говорит усатый.
Вот вам реформы по лимиту
Zlatan35
Zlatan35
   106 / 845
сегодня в 19:14
Вылет „Арсенала“ из ЛЕ - показатель состояния - Арсенала, только и всего.
stachel
stachel ответил Jeck Denielse
   306 / 845
сегодня в 19:05
Не соглашусь........ Лига ни при чём....... А вот будь Арсенал с Джорджевичем, Кадири, Ожеговичем, Бакаевым, Мирзовым,Кангвой, которые участвовали в прошлосезонных обыгрышах ЦСКА,Зенита,Спартака - то с вероятностю в 80% прошёл бы дальше....... О чём думало руководство команды и на что надеялось - не понятно.........
А прошлогодние результаты в ЕК? Особенно Локо в ЛЧ и Зенита в ЛЕ. Про пищевик вообще молчу. Если смотреть на наши успехи в ЕК за последние 15 лет, деградация нашего чемпионаты на фоне европейского топ-5 ОЧЕВИДНА.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Jeck Denielse
   169 / 845
сегодня в 19:04
Не соглашусь........ Лига ни при чём....... А вот будь Арсенал с Джорджевичем, Кадири, Ожеговичем, Бакаевым, Мирзовым,Кангвой, которые участвовали в прошлосезонных обыгрышах ЦСКА,Зенита,Спартака - то с вероятностю в 80% прошёл бы дальше....... О чём думало руководство команды и на что надеялось - не понятно.........
Эти игроки им не принадлежали. Максименко в Арсенале и близко не было, кстати.
Или это юмор такой?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 845
сегодня в 18:59
Не соглашусь........
Лига ни при чём.......

А вот будь Арсенал с Джорджевичем, Кадири, Ожеговичем, Бакаевым, Мирзовым,Кангвой, которые участвовали в прошлосезонных обыгрышах ЦСКА,Зенита,Спартака - то с вероятностю в 80% прошёл бы дальше.......

О чём думало руководство команды и на что надеялось - не понятно.........
Igo0rek
Igo0rek
   272 / 845
сегодня в 18:58
Аланию разворовал, а теперь сидит рассуждает какой там уровень российского футбола. Надеюсь из думы вылетит как пробка из под шампанского. Хотя в правительстве воры и жулики в почете.
VIPded
VIPded
   64 / 845
сегодня в 18:57
Просто нефиг с помощью договорняков в интересах сюзерена чужое место в еврокубке занимать!
Izmar
Izmar
   172 / 845
сегодня в 18:55
В ЛЕ тянут всех кому ни лень, не задумываясь о последствиях.
cska plus
cska plus
   13 / 845
сегодня в 18:53
Лучше бы Ростов играл.
a3r3v3
a3r3v3
   540 / 845
сегодня в 18:51
Ещё до их выступления было ясно,что это не надолго.А после ухода ключевых игроков и подавно.
Дима Головашич
Дима Головашич
   169 / 845
сегодня в 18:50
Нет. Это показатель состояния Арсенала, который полез туда, куда не следовало.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100