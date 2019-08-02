Малком: «„Зенит“ - большой клуб, его знает вся Европа»

Новичок «Зенита» полузащитник Малком прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

Я очень рад и благодарен руководству «Зенита» – президенту клуба, спортивному директору и главному тренеру – а также представителям «Барселоны». Клубы быстро достигли соглашения. Надеюсь забивать голы и радовать болельщиков.

Санкт-Петербург – очень красивый город с большим числом туристов. Что касается целей в «Зените», то я хочу хорошо играть и проявить себя в Лиге чемпионов. Всё произошло очень быстро. Я долго не думал над переходом, посоветовался со своей семьёй перед переходом. «Зенит» – большой клуб, его знает вся Европа.