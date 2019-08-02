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Малком: «„Зенит“ - большой клуб, его знает вся Европа»

сегодня, 17:16

Новичок «Зенита» полузащитник Малком прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

Я очень рад и благодарен руководству «Зенита» – президенту клуба, спортивному директору и главному тренеру – а также представителям «Барселоны». Клубы быстро достигли соглашения. Надеюсь забивать голы и радовать болельщиков.

Санкт-Петербург – очень красивый город с большим числом туристов. Что касается целей в «Зените», то я хочу хорошо играть и проявить себя в Лиге чемпионов. Всё произошло очень быстро. Я долго не думал над переходом, посоветовался со своей семьёй перед переходом. «Зенит» – большой клуб, его знает вся Европа.

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Все комментарии
parallels
parallels
   30 / 843
сегодня в 17:55
    Izmar
    Izmar
       196 / 843
    сегодня в 17:46
    Зенит знают все, у кого не спроси, свиней не могут отыскать во второй сотне рейтинга, а если и найдут, то только по позорному проигрышу 7-0 или шести самым крупным поражениям из девяти в ЛЧ.
    морозз
    морозз
       27 / 843
    сегодня в 17:44
    Согласен с Малкомом, бомжей в Европе хватает!
    Еврей1
    Еврей1
       124 / 843
    сегодня в 17:36
    ну посмотрим что за фрукт!
    RussianMango
    RussianMango
       39 / 843
    сегодня в 17:32
    После позора в Минске, лазурные стали еще известнее.
    RussianMango
    RussianMango
       39 / 843
    сегодня в 17:30
    Зенит известен как газовый мешок, к которому легко присосаться.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 843
    сегодня в 17:29
    Зенит знает вся Европа. Он постоянный участник европейских кубков. Про свиней недавно узнала Европа, после известного матча в Ливепуле. Гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista
       2 / 843
    сегодня в 17:23
    Понеслась))...41 мульт отрабатывать...
    Питер Ман
    Питер Ман
       25 / 843
    сегодня в 17:19
    Зенит известен по всему миру, в отличие от почти неизвестного тарасовского клуба
    номер 12
    номер 12
       380 / 843
    сегодня в 17:18
    Зато Спартак знают всякие АЕКи, Сенкт-Галлены и прочие
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