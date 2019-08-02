«Зенит» планирует купить еще одного игрока уровня Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» заявил, что клуб рассчитывает этим летом подписать еще одного игрока уровня Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня «Зенит» объявил о трансфере Малкома из «Барселоны».

Мы понимаем, что нам нужно сейчас и имеет долгосрочную стратегию. Взять игроков уровня того же Малкома достаточно сложно, но мы надеемся, что ещё один футболист уровня Лиги чемпионов у нас появится. Будет ли это иностранец? Российских игроков такого уровня найти сложно, и цены на них высокие. Наверное, это будет иностранец, но мы следим и за российскими игроками.