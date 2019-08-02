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«Зенит» планирует купить еще одного игрока уровня Лиги чемпионов

сегодня, 17:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб рассчитывает этим летом подписать еще одного игрока уровня Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня «Зенит» объявил о трансфере Малкома из «Барселоны».

Мы понимаем, что нам нужно сейчас и имеет долгосрочную стратегию. Взять игроков уровня того же Малкома достаточно сложно, но мы надеемся, что ещё один футболист уровня Лиги чемпионов у нас появится. Будет ли это иностранец? Российских игроков такого уровня найти сложно, и цены на них высокие. Наверное, это будет иностранец, но мы следим и за российскими игроками.

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Все комментарии
VV V
VV V
   135 / 843
сегодня в 17:57
В.И. Ленин сейчас бы обрадовался, что хоть в отдельной ячейке общества "Зенит" присутствует настоящий коммунизм !!!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   125 / 843
сегодня в 17:52
Смело сможет бороться за место в ЛЕ.
Trepanator
Trepanator ответил Литейный 4
сегодня в 17:52
Малком будет тоже самое что Маркизио, сейчас ещё какого-нибудь днаря в пару к бразильцу возьмут)
Footbolista
Footbolista
   2 / 843
сегодня в 17:52
Бэйла всего за 65 мультов отдают...берите бомжи...ну или обмен предложите на Заболотного...
Trepanator
Trepanator
сегодня в 17:51
Неплохо бы сначала первого купить
Заратустра
Заратустра
   85 / 843
сегодня в 17:50
Хоть бы ещё одного негра))🤣😂
Лакшери
Лакшери
   137 / 843
сегодня в 17:50
Вы уж постарайтесь там . На крайняк Головина можно забрать
Шуnя771
Шуnя771
   17 / 843
сегодня в 17:49
«Зенит» планирует купить еще одного игрока уровня Лиги чемпионов

Берите Неймара, должен заиграть...)
ziborock
ziborock
   14 / 843
сегодня в 17:49
Что? Еще одного зулуса?!)))
parallels
parallels
   30 / 843
сегодня в 17:48
пожалейте тарасню! сейчас загорится ещё сильнее, а ехать тушить некому - все в сибири сейчас!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 843
сегодня в 17:48
Зенит покупает игрока уровня Лиги чемпионов, свиньям Цорн впаривает игроков уровня Пердива. Гыгыгы
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил cska plus
   48 / 843
сегодня в 17:47
Паредес!
Головин!!!!
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 843
сегодня в 17:47
О це дело. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista
   2 / 843
сегодня в 17:46
В приемной пенсионного фонда:

cska plus
cska plus
   13 / 843
сегодня в 17:45
Паредес!
Питер Ман
Питер Ман
   25 / 843
сегодня в 17:44
Ждем как можно больше топовых футболистов!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   220 / 843
сегодня в 17:44
Маркизио что ли вернут?
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