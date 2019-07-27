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На матче «Уфа» - «Крылья Советов» ожидается 7 тысяч болельщиков

сегодня, 11:14
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Организаторы ожидают на матче 3-го тура РПЛ между «Уфой» и «Крыльями Советов» 7 тысяч зрителей (из них гостей поддержат около 300 человек), об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ранее были представлены комплекты форм на эту встречу. 

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Все комментарии
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 12:55
А хотят хороший стадион...
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   65 / 836
сегодня в 12:51
Маловато будет. )))
nikoladolgov
nikoladolgov
   176 / 836
сегодня в 12:38
А в Самаре по 30 000 ходят, понятно кто победит в этом матче !
Ваня лучший
Ваня лучший
   115 / 836
сегодня в 12:23
И ещё кому нужна в РПЛ. команда, на которую летом ходят 7 тыс.? А осенью 2.....3
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   181 / 836
сегодня в 12:23
...по моему в среднем больше , чем на жеребят ходит...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   467 / 836
сегодня в 12:01
для кого расширять рпл? взять пример у Швейцарии, 12 команд за глаза
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 836
сегодня в 11:47
Для столицы республики - как то маловато буит ?!?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 836
сегодня в 11:18
О......почти как на аншлаге в Оренбурге....на матче Оренбург - Зенит....
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