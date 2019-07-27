На матче «Уфа» - «Крылья Советов» ожидается 7 тысяч болельщиков

Организаторы ожидают на матче 3-го тура РПЛ между «Уфой» и «Крыльями Советов» 7 тысяч зрителей (из них гостей поддержат около 300 человек), об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Ранее были представлены комплекты форм на эту встречу.
|Уфа2 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Организаторы ожидают на матче 3-го тура РПЛ между «Уфой» и «Крыльями Советов» 7 тысяч зрителей (из них гостей поддержат около 300 человек), об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Ранее были представлены комплекты форм на эту встречу.