На матче «Уфа» - «Крылья Советов» ожидается 7 тысяч болельщиков

сегодня, 11:14

Организаторы ожидают на матче 3-го тура РПЛ между «Уфой» и «Крыльями Советов» 7 тысяч зрителей (из них гостей поддержат около 300 человек), об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Ранее были представлены комплекты форм на эту встречу.