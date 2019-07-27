«Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «Тамбовом»

«Спартак» обратился к болельщикам, которые собираются посетить матч 3-го тура РПЛ с «Тамбовом» в Саранске.
Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.
Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.
А сколько можно обращаться???
У Спартака что???
Нет возможности установить личности ФАЙРОВЩИКОВ???
Есть такая возможность и надо её использовать, чтобы привлечь их к СУРОВОЙ ответственности за файерство!
Взыскать с них многомиллионные штрафы и тогда другим повадно не будет ФАЙЕРИТЬ!
Всех, кто попытается и запускает надо ОТЛОВИТЬ, идентифицировать и ВЗЫСКАТЬ с них ущерб на миллионы!
Вот тогда и не надо будет обращаться!
Хватит терпеть это файерство отдельных ИДИОТОВ!
ПОРА наказывать на миллионы, отлучать от футбола и привлекать к УГОЛОВНОЙ ответственности!!!
Только так можно ЗАСТАВИТЬ файеровщиков прекратить нарушать ЗАКОН!
А сколько можно обращаться???
У Спартака что???
Нет возможности установить личности ФАЙРОВЩИКОВ???
Есть такая возможность и надо её использовать, чтобы привлечь их к СУРОВОЙ ответственности за файерство!
Взыскать с них многомиллионные штрафы и тогда другим повадно не будет ФАЙЕРИТЬ!
Всех, кто попытается и запускает надо ОТЛОВИТЬ, идентифицировать и ВЗЫСКАТЬ с них ущерб на миллионы!
Вот тогда и не надо будет обращаться!
Хватит терпеть это файерство отдельных ИДИОТОВ!
ПОРА наказывать на миллионы, отлучать от футбола и привлекать к УГОЛОВНОЙ ответственности!!!
Только так можно ЗАСТАВИТЬ файеровщиков прекратить нарушать ЗАКОН!