«Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «Тамбовом»

«Спартак» обратился к болельщикам, которые собираются посетить матч 3-го тура РПЛ с «Тамбовом» в Саранске.

Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.