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«Спартак» обратился к болельщикам накануне матча с «Тамбовом»

сегодня, 14:07
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обратился к болельщикам, которые собираются посетить матч 3-го тура РПЛ с «Тамбовом» в Саранске.

Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

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Все комментарии
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 23:40
Плевали они на просьбы.В Ростове об этом знали.
mihaluch
mihaluch
   74 / 836
сегодня в 17:11
Первому попавшемуся спартаковскому болеле - амнистия.
ABir
ABir
   130 / 836
сегодня в 15:55
Дай Бог, чтобы это все прочитали и осознали
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 15:21
Лёд тронулся, почему эти меры принимаются только после ЧП, только не забудьте через пару туров...
Glodor
Glodor
   40 / 836
сегодня в 15:16
Тамбов непреодолимый соперник для свиней без судьи.
морозз
морозз
   14 / 836
сегодня в 15:13
Вот и надо применять эти правила а не грозить ими, пора наводить порядок на наших стадионах силами самих клубов а не отрядами отмороженного ОМОНа или что ещё хуже ...РОСГВАРДИИ! Штраф, 15 суток, отстранение на много лет ...вот цепочка улучшения обстановки на стадионах! Слишком либеральное отношение к фанатскими объединениям чревато для всех!
13 RUS
13 RUS
   114 / 836
сегодня в 15:10
    FROLL 001
    FROLL 001
       4 / 836
    сегодня в 15:10
    Спартаковских болельщиков ничего не остановит. Насвинячат. Гыгыгы
    itujan
    itujan
       45 / 836
    сегодня в 15:03
    Много гадят свиные представители.
    Comdiv
    Comdiv
       24 / 836
    сегодня в 14:59
    Сколько можно штрафовать спартак, пора засчитывать технические поражения со счетом 7-0.
    Еврей1
    Еврей1
       92 / 836
    сегодня в 14:59
    у поросят главное нагадить на стадионе!
    cska plus
    cska plus
       13 / 836
    сегодня в 14:38
      Мишаня Дмитриев
      Мишаня Дмитриев
         62 / 836
      сегодня в 14:27
      сколько кукареканья на ветке про Спартак)))
      Армейская душа
      Армейская душа
         55 / 836
      сегодня в 14:20
      Какая разница свиньям какой штраф? Федун платит за зрелища!
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         107 / 836
      сегодня в 14:15
      Это не должна быть просьба, это должно быть требование. И вообще все клубы должны ПОТРЕБОВАТЬ запретить использовать пиротехнику
      VIPded
      VIPded
         56 / 836
      сегодня в 14:13
      Многа букафф... Хватило бы - НЕ СВИНЯЧЬТЕ!!!
      С детства за Тун
      С детства за Тун
         6 / 836
      сегодня в 14:11
      Свиньям бесполезно объяснять, все равно насвинячат.
      Sysanin101
      Sysanin101
         81 / 836
      сегодня в 14:08
      "СПАРТАК" ОБРАТИЛСЯ К БОЛЕЛЬЩИКАМ С ПРОСЬБОЙ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИРОТЕХНИКУ...???
      А сколько можно обращаться???
      У Спартака что???
      Нет возможности установить личности ФАЙРОВЩИКОВ???
      Есть такая возможность и надо её использовать, чтобы привлечь их к СУРОВОЙ ответственности за файерство!
      Взыскать с них многомиллионные штрафы и тогда другим повадно не будет ФАЙЕРИТЬ!
      Всех, кто попытается и запускает надо ОТЛОВИТЬ, идентифицировать и ВЗЫСКАТЬ с них ущерб на миллионы!
      Вот тогда и не надо будет обращаться!

      Хватит терпеть это файерство отдельных ИДИОТОВ!

      ПОРА наказывать на миллионы, отлучать от футбола и привлекать к УГОЛОВНОЙ ответственности!!!
      Только так можно ЗАСТАВИТЬ файеровщиков прекратить нарушать ЗАКОН!
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