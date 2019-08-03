«Зенит» показал состояние газона после концерта Rammstein

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии газона домашнего стадиона после концерта немецкой группы Rammstein.
Сегодня «сине-бело-голубые» примут «Краснодар» в рамках 4-го тура РПЛ.
Разница между фото — менее суток.
Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии газона домашнего стадиона после концерта немецкой группы Rammstein.
Сегодня «сине-бело-голубые» примут «Краснодар» в рамках 4-го тура РПЛ.
Разница между фото — менее суток.
Ну по 600 рублей это так, тупо отметиться, что был.) Чтобы нормально послушать, не пойдут)
Ну по 600 рублей это так, тупо отметиться, что был.) Чтобы нормально послушать, не пойдут)
Кстати, если каждый "поросёнок" сможет умножить 1000 на 50 000, а потом на 15 - то сможет узнать сумму, которую получает Зенит с домашних матчей, а потом прибавить к этому сумму за мерч, в размере 1000руб*1 000 000 человек (в среднем, 20% петербуржцев, каждый год покупают продукцию по средней стоимости в 1000руб), а потом, получившийся результат вычесть из годового бюджета клуба, то у него порвётся пятая точка....
Кстати, если каждый "поросёнок" сможет умножить 1000 на 50 000, а потом на 15 - то сможет узнать сумму, которую получает Зенит с домашних матчей, а потом прибавить к этому сумму за мерч, в размере 1000руб*1 000 000 человек (в среднем, 20% петербуржцев, каждый год покупают продукцию по средней стоимости в 1000руб), а потом, получившийся результат вычесть из годового бюджета клуба, то у него порвётся пятая точка....
Это троллинг Зенита, на тот бред, что выдумали "очень умные" журналисты!!
Это троллинг Зенита, на тот бред, что выдумали "очень умные" журналисты!!