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«Зенит» показал состояние газона после концерта Rammstein

сегодня, 19:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар21:30 Не начался

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии газона домашнего стадиона после концерта немецкой группы Rammstein.

Сегодня «сине-бело-голубые» примут «Краснодар» в рамках 4-го тура РПЛ.

Разница между фото — менее суток.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   4 / 841
сегодня в 21:09
Стыдно за Спартак

Ну по 600 рублей это так, тупо отметиться, что был.) Чтобы нормально послушать, не пойдут)
Еврей1
Еврей1
   167 / 841
сегодня в 21:05
эх бомжи!
andreika20133
andreika20133
   306 / 841
сегодня в 20:52
Я был на Рамштайне . Поле было выдвинуто. Билеты мой сын заказывал прошлой осенью по 3000 на вираж сектор В. (не самые дорогие) Народу было тьма. Концерт просто СУПЕР. ВСЁ ЛУЧШЕЕ В ПИТЕРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groove000
Groove000 ответил Так Себе Аналитик
   236 / 841
сегодня в 20:35
Сколько бы ни отстегнули, в минусе не остались, билеты были раскуплены почти моментально при монументальных ценах.
Да понятно, просто интересно. С такими богами рока в минус никогда не уйдешь
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Так Себе Аналитик
   222 / 841
сегодня в 20:11
Сколько бы ни отстегнули, в минусе не остались, билеты были раскуплены почти моментально при монументальных ценах.
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак
       222 / 841
    сегодня в 20:09
    ПОЛЕ ВЫДВИГАЕТСЯ!!! ПРИЧЁМ ТУТ ГАЗОН, ЕСЛИ ПОЛЯ НА КОНЦЕРТЕ РАМШТАЙН НЕ БЫЛО В ПРИНЦИПЕ!!!
    Это троллинг Зенита, на тот бред, что выдумали "очень умные" журналисты!!
    post-navigator
    post-navigator
       25 / 841
    сегодня в 20:00
    Кто к нам в Питер придёт делать рамштайн - из того сделаем полный швайнштайн! :)
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       29 / 841
    сегодня в 19:55
    Так не свиньи на концерте были.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Groove000
       4 / 841
    сегодня в 19:53
    Интересно, сколько организаторы отстегнули владельцам стадиона)
    Сколько бы ни отстегнули, в минусе не остались, билеты были раскуплены почти моментально при монументальных ценах.
    LOpp
    LOpp
       19 / 841
    сегодня в 19:53
    Ну хоть на концерт легендарного Рамштайна бюджетников не нужно загонять.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил breezcool
       6 / 841
    сегодня в 19:50
    не, это выдвижное поле, думаю, концерт был просто на другом полотне
    Бинго !!
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       47 / 841
    сегодня в 19:50
    как был огород так и остался
    breezcool
    breezcool
       351 / 841
    сегодня в 19:47
    не, это выдвижное поле, думаю, концерт был просто на другом полотне
    Groove000
    Groove000
       236 / 841
    сегодня в 19:45
    Интересно, сколько организаторы отстегнули владельцам стадиона)
    Zenit_84
    Zenit_84
       95 / 841
    сегодня в 19:33
    Поработали солдатики
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