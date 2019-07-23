ГлавнаяНовости

На стадионе «Оренбурга» существуют проблемы с освещением

23 июля 2019, 19:21

Заместитель гендиректора РФС Александр Зорков рассказал о проблемах стадиона «Газовик» в Оренбурге.

Комиссия только что вернулась из Оренбурга. По стадиону есть замечания, кое-что недоделано. Мы отправили отчет в Премьер-Лигу, дальше от них будет предложение, можно ли проводить ближайший матч там или нет. Какие именно замечания? Есть некоторые несоответствия в освещении, в микст-зоне. В целом на арене все хорошо, но к некоторым вещам Премьер-Лига относится серьезно. Завтра РПЛ пришлет нам свой ответ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе
24 июля Комментарии27
СлухиУ «Мордовии» нет денег для игры на новом стадионе
17 июля Комментарии48
«Спартак»: «„Лужники“ заявлены в качестве нашего резервного стадиона»
12 июля Комментарии32
«Локомотив» показал готовность «ВТБ-Арены» перед началом Суперкубка России
06 июля ВидеоКомментарии5
Официально«Арена-Химки» будет резервным стадионом у «Тамбова»
30 июня Комментарии1
«Оренбург» будет проводить домашние матчи на стадионе «Газовик»
26 июня Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Николай 86
Николай 86
   149 / 808
23 июля в 21:19
Ищут повод, чтобы игру в Питер перенести
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 808
23 июля в 20:27
Игра днём, пофиг освещение.
Морозовский
Морозовский ответил cska1948
   4 / 808
23 июля в 20:18
Пока небыли построены стадионы к ЧМ, то стадион в Оренбурге "соответствовал". А как построили новые стадионы, то перестал "соответствовать". Руководство РФС сознательно создаёт проблемы Оренбургу, чтобы загнать его на стадион в Самаре.
Дело катится к тому, что скоро затащат за уши все стадионы-команды 2018 в наш чемпионат, а для этого разгонят желающих заниматься футболом!
КЭТиК
КЭТиК
   140 / 808
23 июля в 20:07
Пусть игроки с фонариками бегают.
cska1948
cska1948
   47 / 808
23 июля в 20:06
Пока небыли построены стадионы к ЧМ, то стадион в Оренбурге "соответствовал". А как построили новые стадионы, то перестал "соответствовать". Руководство РФС сознательно создаёт проблемы Оренбургу, чтобы загнать его на стадион в Самаре.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
23 июля в 19:33
Освещение повредил Фердун и свалил всё на Леонорыча! Бакланы поверили Леониду и в благодарность Гинеру установили бюст Леонорычу в самоим почётном месте музея "Зенита"!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100