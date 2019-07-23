На стадионе «Оренбурга» существуют проблемы с освещением

Заместитель гендиректора РФС Александр Зорков рассказал о проблемах стадиона «Газовик» в Оренбурге.

Комиссия только что вернулась из Оренбурга. По стадиону есть замечания, кое-что недоделано. Мы отправили отчет в Премьер-Лигу, дальше от них будет предложение, можно ли проводить ближайший матч там или нет. Какие именно замечания? Есть некоторые несоответствия в освещении, в микст-зоне. В целом на арене все хорошо, но к некоторым вещам Премьер-Лига относится серьезно. Завтра РПЛ пришлет нам свой ответ.