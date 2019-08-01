Концерт Rammstein не помешает «Газпром Арене» подготовиться к «Краснодару»

2 августа на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене» состоится концерт немецкой группы Rammstein, а уже на следующий день петербуржцам предстоит сыграть с «Краснодаром» в рамках РПЛ . Генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев уверяет, что концерт не помешает стадиону подготовиться к игре.

Если бы не были уверены в том, что успеем подготовить стадион к игре, концерт и матч не проводились бы впритык. Весь график работ согласован со всеми участниками, инженерно-техническими службами. Команда группы Rammstein знает, что ей делать - мы оказываем всё необходимое содействие, чтобы она как заехала, так и уехала.

Кроме того, есть требования по VAR , но даже их мы будем выполнять, чтобы технология была налажена и протестирована. IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций - прим.) был вовремя проинформирован и вовремя дал добро на использование VAR

На концерт я обязательно пойду. Я уже встречал представителей команды Rammstein и пригласил посетить футбольный матч, если кто-то останется после выступления.