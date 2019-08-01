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Концерт Rammstein не помешает «Газпром Арене» подготовиться к «Краснодару»

сегодня, 18:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар03.08.2019 в 21:30 Не начался

2 августа на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене» состоится концерт немецкой группы Rammstein, а уже на следующий день петербуржцам предстоит сыграть с «Краснодаром» в рамках РПЛ. Генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев уверяет, что концерт не помешает стадиону подготовиться к игре.

Если бы не были уверены в том, что успеем подготовить стадион к игре, концерт и матч не проводились бы впритык. Весь график работ согласован со всеми участниками, инженерно-техническими службами. Команда группы Rammstein знает, что ей делать - мы оказываем всё необходимое содействие, чтобы она как заехала, так и уехала.

Кроме того, есть требования по VAR, но даже их мы будем выполнять, чтобы технология была налажена и протестирована. IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций - прим.) был вовремя проинформирован и вовремя дал добро на использование VAR

На концерт я обязательно пойду. Я уже встречал представителей команды Rammstein и пригласил посетить футбольный матч, если кто-то останется после выступления.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   206 / 839
сегодня в 19:19
Раммштайну ничто не может помешать
Литейный 4
Литейный 4 ответил Гавроша
   7 / 839
сегодня в 19:17
Поле увезут перед концертом, потом привезут, вот и все. Это на открывашке дикари все досками закрывают, и все равно всю траву вытопчут.
Шнур знатно пофестивалил на Открывашке, что московская публика чуть не угробила и так плешивый газон. Потом 2 недели собирали разваливающийся стадион. А в Питере 2 августа концерт, а 3 уже матч. Гыгыгы
andreika20133
andreika20133
   300 / 839
сегодня в 18:32
Я завтра иду на Раммштаин . Сын билеты взял ещё в мае.
Faustello
Faustello
   1 / 839
сегодня в 18:22
Зато концерт Рамштайна в Москве отправил Борзыкина в 10 дневный запой опять ))
Гавроша
Гавроша
   72 / 839
сегодня в 18:20
Поле увезут перед концертом, потом привезут, вот и все. Это на открывашке дикари все досками закрывают, и все равно всю траву вытопчут.
Морозовский
Морозовский
   6 / 839
сегодня в 18:19
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