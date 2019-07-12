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«Спартак»: «„Лужники“ заявлены в качестве нашего резервного стадиона»

сегодня, 14:19

Пресс-служба «Спартака» подтвердила, что резервным стадионом команды в следующем сезоне будут «Лужники».

ФК «Спартак-Москва» планирует проводить все домашние матчи сезона-2019/2020 на собственном стадионе – «Открытие Арена». Большая спортивная арена «Лужники» заявлена в качестве резервного стадиона. Такая возможность появилась со стартующего сезона-2019/2020, поскольку ранее арена была задействована для проведения матчей и мероприятий в рамках чемпионата мира-2018.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» примет на своем поле «Сочи». Команды рассудит Владимир Москалев.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   169 / 740
сегодня в 15:46
Так и живем: " Лужники ", один из центральных стадионов огромной страны, - резервный для игр одного (!) клуба. Говорили-говорили, даже на высшем уровне, как его можно использовать, и все насмарку. Теперь будет красавец "радовать" болельщиков воспоминаниями о ЧМ-18. И только. Интересно, какова штатная численность комплекса ?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   253 / 740
сегодня в 15:41
Прошлый сезон пятачки выли как резаные, когда ЦСКА играл матчи ЛЧ в луже - "Руки прочь от Лужников!". Теперь что?
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 740
сегодня в 15:27
Удачи Спартаку .
LOpp
LOpp
   12 / 740
сегодня в 15:23
11-и метровый
Сегодня 14:32
Свиней пускать на самый дорогой стадион мира?
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самый дорогой стадион - Крестовский.
зачем ты болельщиков Зенита называешь свиньями?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Армейская душа
   5 / 740
сегодня в 15:19
Аншлаг там могут собирать только великие команды-Спартак, Реал, Бавария, ну или те кому повезет против них мучаться в своей штрафной((
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 740
сегодня в 15:16
Никогда не забуду как там одна московская команда опозорилась при полном болельщиками Реала стадионе, выдав 25%владения мячом)))
13 RUS
13 RUS
   157 / 740
сегодня в 15:03
На случай если свиньи разгромят открывашку от позора в квалификации
Z. Kramer
Z. Kramer ответил Михаил Славнов
   164 / 740
сегодня в 14:53
Неужели открывашка скоро развалится?
За долги отберут.
Glyba
Glyba
   136 / 740
сегодня в 14:41
Сто человек на бывшем стотысячнике символично.
11-и метровый
11-и метровый
   20 / 740
сегодня в 14:32
Свиней пускать на самый дорогой стадион мира?
Армейская душа
Армейская душа
   86 / 740
сегодня в 14:32
Рассчитывают аншлаг собрать на домашней игре в квалификации
African spartak
African spartak
   54 / 740
сегодня в 14:30
Zenit_84
Zenit_84
   93 / 740
сегодня в 14:22
Хороший выбор, деньги есть значит
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   197 / 740
сегодня в 14:21
Неужели открывашка скоро развалится?
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