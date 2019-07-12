«Спартак»: «„Лужники“ заявлены в качестве нашего резервного стадиона»

Пресс-служба «Спартака» подтвердила, что резервным стадионом команды в следующем сезоне будут «Лужники».

ФК «Спартак-Москва» планирует проводить все домашние матчи сезона-2019/2020 на собственном стадионе – «Открытие Арена». Большая спортивная арена «Лужники» заявлена в качестве резервного стадиона. Такая возможность появилась со стартующего сезона-2019/2020, поскольку ранее арена была задействована для проведения матчей и мероприятий в рамках чемпионата мира-2018.