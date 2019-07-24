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«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе

24 июля 2019, 12:36
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин подтвердил, что матч 3-го тура РПЛ «Оренбург» - «Зенит» пройдет на стадионе «Газовик».

Ранее сообщалось, что домашний стадион «Оренбурга» испытывает проблемы с освещением.

Играть будут в Оренбурге! Решение принято.

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Павел Амурский
Павел Амурский
   50 / 808
24 июля в 18:15
Оренбург должен играть дома.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил andreika20133
   247 / 808
24 июля в 18:08
Можешь доказать или как обычно старческая деменция?????
    andreika20133
    andreika20133 ответил морозз
       268 / 808
    24 июля в 17:19
    Ты серьёзно это говоришь? Тогда тебе на сайт журнала ´Знание сила´ или ´Огонёк´! Не понимаю что ты здесь делаешь такой весь серьёзный и положительный? Я же тебе уже писал...найди себе кружок таких как ты на Соккере и задавай там свои ‘умные’ вопросы!
    Скорей всего найду себе кружок. Одно интересно тебе шутом реально интересно выступать????
    морозз
    морозз ответил andreika20133
       19 / 808
    24 июля в 16:45
    Данет просто полагаю что мы люди пожившие и несём особую ответственность за то что говорим. Тебе не 15 лет чтоб соревноваться в ослоумии на соккере. Или глупое хихиканье с тинейджерами это попытка психологическая отстранится от своего возраста???
    Ты серьёзно это говоришь? Тогда тебе на сайт журнала ´Знание сила´ или ´Огонёк´! Не понимаю что ты здесь делаешь такой весь серьёзный и положительный? Я же тебе уже писал...найди себе кружок таких как ты на Соккере и задавай там свои ‘умные’ вопросы!
    shlomo
    shlomo
       225 / 808
    24 июля в 16:26
    Это радует...а по поводу сдачи матча...будем посмотреть игру.....иногда смотришь на "топовые Российские команды"....и хочется сказать, что же вы так хреново играете с аутсайдерами....про судейство я вообще помолчу....
    andreika20133
    andreika20133 ответил Sysanin101
       268 / 808
    24 июля в 15:56
    Оренбург, от сезона к сезону, СДАЁТ матчи Зениту! СДАЁТ без совести и морали, под смех и улюлюканье болельщиков Зенита и Оренбурга. Следовательно: Грешно смеяться над Оренбургом, но мне не до СМЕХА! Зенит уже заранее приписал себе три очка, а матч с Оренбургом для пустой формальности. И в утешение Федотову для повышения финансовой газпромовской "мотивации" в пользу Зенита. Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
    Маленькая не точность ------ Это ты приписал Зениту 3 очка. А мы ждём игры .
    andreika20133
    andreika20133 ответил морозз
       268 / 808
    24 июля в 15:54
    Ты не работаешь ли в СК, очень любишь доказательства?
    Данет просто полагаю что мы люди пожившие и несём особую ответственность за то что говорим. Тебе не 15 лет чтоб соревноваться в ослоумии на соккере. Или глупое хихиканье с тинейджерами это попытка психологическая отстранится от своего возраста???
    Sysanin101
    Sysanin101
       78 / 808
    24 июля в 15:49
    Оренбург, от сезона к сезону, СДАЁТ матчи Зениту!
    СДАЁТ без совести и морали, под смех и улюлюканье болельщиков Зенита и Оренбурга.

    Следовательно:
    Грешно смеяться над Оренбургом, но мне не до СМЕХА!
    Зенит уже заранее приписал себе три очка, а матч с Оренбургом для пустой формальности.
    И в утешение Федотову для повышения финансовой газпромовской "мотивации" в пользу Зенита.

    Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
    Заполярный
    Заполярный
       311 / 808
    24 июля в 15:46
    ДА ХОТЬ В ДЕТСКОЙ ПЕСОЧНИЦЕ. ТРИ ОЧКА УЖЕ ПОСТУПИЛИ В ПИТЕР.
    морозз
    морозз ответил andreika20133
       19 / 808
    24 июля в 15:29
    Можешь доказать или как обычно старческая деменция?????
    Ты не работаешь ли в СК, очень любишь доказательства?
    Glodor
    Glodor
       63 / 808
    24 июля в 15:18
    На таком стадионе, в отличие от ростова, будет настоящий футбол.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       50 / 808
    24 июля в 15:08
    Освещение не проблема, главное, чтобы проблемы с москалевыми и левниковыми не было.
    Морозовский
    Морозовский ответил Comdiv
       4 / 808
    24 июля в 15:02
    Оренбург, в отличие от свиней, своим болельщиками на своем поле доставляет удовольствие.
      Comdiv
      Comdiv
         21 / 808
      24 июля в 14:59
      Оренбург, в отличие от свиней, своим болельщиками на своем поле доставляет удовольствие.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 808
      24 июля в 14:58
      Для чего на данной ветке указали предполагаемый счёт в матче ???...)))
      Некоторым и так "газовый заговор" спать не даёт...)))....и договорняки мерещатся...а тут ещё и это...))
      Морозовский
      Морозовский ответил КЭТиК
         4 / 808
      24 июля в 14:51
      Если проблемы с освещением, то играть надо в 14-00.
      Проблемы с совестью!
      LOpp
      LOpp
         15 / 808
      24 июля в 14:25
        andreika20133
        andreika20133 ответил морозз
           268 / 808
        24 июля в 14:18
        Игра не имеющая какого либо значения...деньги получены одной командой а очки получены другой, вне зависимости от того где играют! Вот такой у нас чемпионат, сложенный из газобетонных кирпичиков!
        Можешь доказать или как обычно старческая деменция?????
        КЭТиК
        КЭТиК
           140 / 808
        24 июля в 14:00
        Если проблемы с освещением, то играть надо в 14-00.
        Морозовский
        Морозовский
           4 / 808
        24 июля в 13:55
          Морозовский
          Морозовский
             4 / 808
          24 июля в 13:46
            112910415
            112910415
               81 / 808
            24 июля в 13:10
            есть версия, что Оренбург будут тянуть в ЛЧ...
            Mangur
            Mangur
               178 / 808
            24 июля в 12:57
            Посмотрим что это будет, ставлю на Оренбург
            морозз
            морозз
               19 / 808
            24 июля в 12:55
            Игра не имеющая какого либо значения...деньги получены одной командой а очки получены другой, вне зависимости от того где играют! Вот такой у нас чемпионат, сложенный из газобетонных кирпичиков!
            БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
            БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
               57 / 808
            24 июля в 12:48
            Освещение фигня, игра днем. Главное чтобы огорода с кочками не было.
            drug01
            drug01
               89 / 808
            24 июля в 12:48
            Это хорошо удачи!
            FROLL 001
            FROLL 001
               2 / 808
            24 июля в 12:43
            Это отличная новость. Играть надо при своих болельщиках. Гыгыгы
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