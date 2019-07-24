«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин подтвердил, что матч 3-го тура РПЛ «Оренбург» - «Зенит» пройдет на стадионе «Газовик».
Ранее сообщалось, что домашний стадион «Оренбурга» испытывает проблемы с освещением.
Играть будут в Оренбурге! Решение принято.
СДАЁТ без совести и морали, под смех и улюлюканье болельщиков Зенита и Оренбурга.
Следовательно:
Грешно смеяться над Оренбургом, но мне не до СМЕХА!
Зенит уже заранее приписал себе три очка, а матч с Оренбургом для пустой формальности.
И в утешение Федотову для повышения финансовой газпромовской "мотивации" в пользу Зенита.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
СДАЁТ без совести и морали, под смех и улюлюканье болельщиков Зенита и Оренбурга.
Следовательно:
Грешно смеяться над Оренбургом, но мне не до СМЕХА!
Зенит уже заранее приписал себе три очка, а матч с Оренбургом для пустой формальности.
И в утешение Федотову для повышения финансовой газпромовской "мотивации" в пользу Зенита.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!!!
Некоторым и так "газовый заговор" спать не даёт...)))....и договорняки мерещатся...а тут ещё и это...))
Некоторым и так "газовый заговор" спать не даёт...)))....и договорняки мерещатся...а тут ещё и это...))