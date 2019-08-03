«Челси» и «Боруссия М» сыграли вничью

Лондонский «Челси» в товарищеском матче не смог переиграть гладбахскую «Боруссию».
Менхенгладбах, Боруссия-Парк
«Боруссия М» - «Челси» 2:2 (2:0)
Голы: Плеа 13, Хофманн 39 - Абрахам 59 (пен), Баркли 86 (пен)
«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Байер 75), Гинтер, Эльведи (Кюизанс 76), Лайнер, Штробль (Беннеттс 76), Закария (Бенеш 66), Нойхаус (Эмболо 76), Хофманн (Раффаэл 76), Тюрам (Херрманн 46), Плеа (Джонсон 76).
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон (Алонсо 67), Жоржиньо, Ковачич (Кенеди 67), Педро (Канте 72), Маунт, Пулишич (Баркли 67), Абрахам (Жиру 67).
Напомним, что ранее лондонцы обыграли «Зальцбург».
Но проклятие 9 го номера иногда показывает себя. Абрахам не забивает с выгодных позиций. Но благо поставили левый пендаль. И он наконец забил.
С реализацией у всей команды большие проблемы, столько моментов гробили.
Зума меня приятно удивил своей формой.
Обитатель верхнего этажа клоаки бундеслиги не плохо тоже играл.
И вообще не плохие товарняки провели, кроме с Кавасаки.
Но проклятие 9 го номера иногда показывает себя. Абрахам не забивает с выгодных позиций. Но благо поставили левый пендаль. И он наконец забил.
С реализацией у всей команды большие проблемы, столько моментов гробили.
Зума меня приятно удивил своей формой.
Обитатель верхнего этажа клоаки бундеслиги не плохо тоже играл.
И вообще не плохие товарняки провели, кроме с Кавасаки.