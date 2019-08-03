ГлавнаяНовости

«Челси» и «Боруссия М» сыграли вничью

сегодня, 20:08
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Лондонский «Челси» в товарищеском матче не смог переиграть гладбахскую «Боруссию». 

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

«Боруссия М» - «Челси» 2:2 (2:0)
Голы:  Плеа 13, Хофманн 39 - Абрахам 59 (пен), Баркли 86 (пен)

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт (Байер 75), Гинтер, Эльведи (Кюизанс 76), Лайнер, Штробль (Беннеттс 76), Закария (Бенеш 66), Нойхаус (Эмболо 76), Хофманн (Раффаэл 76), Тюрам (Херрманн 46), Плеа (Джонсон 76).

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон (Алонсо 67), Жоржиньо, Ковачич (Кенеди 67), Педро (Канте 72), Маунт, Пулишич (Баркли 67), Абрахам (Жиру 67).

Напомним, что ранее лондонцы обыграли «Зальцбург».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» и «Динамо» победителя не выявили
Сегодня, 20:57 Комментарии145
«Краснодар-2» проиграл «Ротору»
Сегодня, 20:37 Комментарии6
«Локомотив» на последних секундах обыграл «Крылья Советов»
Сегодня, 18:22 Комментарии100
ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции
Сегодня, 16:39 Комментарии10
«Урал» не смог удержать победу в матче с «Ростовом»
Сегодня, 15:54 Комментарии88
«Спартак-2» оказался сильнее «Луча»
Сегодня, 12:34 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
azkan
azkan
   546 / 841
сегодня в 20:21
В принципе хорошая игра была.
Но проклятие 9 го номера иногда показывает себя. Абрахам не забивает с выгодных позиций. Но благо поставили левый пендаль. И он наконец забил.
С реализацией у всей команды большие проблемы, столько моментов гробили.
Зума меня приятно удивил своей формой.
Обитатель верхнего этажа клоаки бундеслиги не плохо тоже играл.
И вообще не плохие товарняки провели, кроме с Кавасаки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100