«Локомотив» на последних секундах обыграл «Крылья Советов»

«Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России.
Самара, стадион Самара Арена
«Крылья Советов» - «Локомотив» 1:2 (0:1)
Голы: Соболев 88 - Смолов 15, Крыховяк 90+4
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский 66), Карпов, Комбаров, Чернов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь 74), Кабутов, Мияилович (Радонич 79), Канунников, Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука (Мурило Серкейра 85), Хеведес , Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Крыховяк, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Жемалетдинов 13, Баринов 17, Анюков 21, Чернов 58, Карпов 71, Гацкан 84, Радонич 86
Судья: Турбин Евгений.
Ранее «Ростов» поделил очки с «Уралом».
Лучше болей за свой клуб 12 место в зоне ЮГ ПФЛ! Без тебя спокойнее было, но ты пришёл и хочешь вызвать меня на ответную реакцию, но не будет такого, зачем тебе это:?
Лучше болей за свой клуб 12 место в зоне ЮГ ПФЛ! Без тебя спокойнее было, но ты пришёл и хочешь вызвать меня на ответную реакцию, но не будет такого, зачем тебе это:?
Давай тогда вспоминать хотя бы последние лет десять.
Откуда кстати появилась фраза "чемоданчик Гинера"? Неуж то опять Локо виноват? А может сравнить все спорые моменты Локо и ЦСКА? И что получится?
Кстати эту истерику насчёт Сухины поднял Гинер, но как говорится "на воре и шапка горит"!!!
А разве вы не помните, как при том же Сухине Локо убивали и конкретно!
Думаю если ты реально болельщик ЦСКА, то тебе уж точно не надо подымать эту проблему!
Давай тогда вспоминать хотя бы последние лет десять.
Откуда кстати появилась фраза "чемоданчик Гинера"? Неуж то опять Локо виноват? А может сравнить все спорые моменты Локо и ЦСКА? И что получится?
Кстати эту истерику насчёт Сухины поднял Гинер, но как говорится "на воре и шапка горит"!!!
А разве вы не помните, как при том же Сухине Локо убивали и конкретно!
Думаю если ты реально болельщик ЦСКА, то тебе уж точно не надо подымать эту проблему!
Теперь люди умные....время зря не тратят....
И в матчах в которых участвует Локомотив или Спартак смотрят лишь дополнительное время....))
Теперь люди умные....время зря не тратят....
И в матчах в которых участвует Локомотив или Спартак смотрят лишь дополнительное время....))
может успешнее других выстрелить из трех )
В плане попадания в ФНЛ, по крайней мере,
под него правиткльство республики и бабло
собралось выделить, и часть академиков Анжи
подгребет себе.....Если есть какая инфа еще-напиши....
может успешнее других выстрелить из трех )
В плане попадания в ФНЛ, по крайней мере,
под него правиткльство республики и бабло
собралось выделить, и часть академиков Анжи
подгребет себе.....Если есть какая инфа еще-напиши....
а не к ноунеймам, которые от Москвы ..цать тыс. км,
и в виду отсутствия на местности футбола вообще,
примазавшегося к более или менее успешному Локо.)
Тем более для которых соккер- не футбольный сайт,
а место где можно докапываться до людей, а потом
бегать к модеру с жалобой, что такие нехорошие люди )
Стиль , как говоритс такой, удовольствие получает )
Вектор, Фан Паровозов, Ванечек, Фан Джигурды, Сокол..
Лелька, Даже тот же злой Заратустра )) И здесь поздравляют
РЖД вообще, а этот один юзер взял на себя общий фон
железнодорожников и решил, что он - Наполеон в РЖД,
только к нему данные тексты не имеют отношения .)
Вот как раз вышеназванные - это болелы Локо, а этот юзер
так со стороны глорчик, за последние пару лет на соккере....
а не к ноунеймам, которые от Москвы ..цать тыс. км,
и в виду отсутствия на местности футбола вообще,
примазавшегося к более или менее успешному Локо.)
Тем более для которых соккер- не футбольный сайт,
а место где можно докапываться до людей, а потом
бегать к модеру с жалобой, что такие нехорошие люди )
Стиль , как говоритс такой, удовольствие получает )
Вектор, Фан Паровозов, Ванечек, Фан Джигурды, Сокол..
Лелька, Даже тот же злой Заратустра )) И здесь поздравляют
РЖД вообще, а этот один юзер взял на себя общий фон
железнодорожников и решил, что он - Наполеон в РЖД,
только к нему данные тексты не имеют отношения .)
Вот как раз вышеназванные - это болелы Локо, а этот юзер
так со стороны глорчик, за последние пару лет на соккере....
Сколько таких "ошибок" в пользу Локо с начала года? А ты давай дальше вспоминай прошлогодний матч с Енисеем
Сколько таких "ошибок" в пользу Локо с начала года? А ты давай дальше вспоминай прошлогодний матч с Енисеем
Играли до гола или все честно?
Играли до гола или все честно?
Где вы были к примеру в том году в Красноярске?, где тупо убили Енисей?
Ответа наверное не будет!!!
Где вы были к примеру в том году в Красноярске?, где тупо убили Енисей?
Ответа наверное не будет!!!
со стажем, а не каких-то представителей - ноунеймов к коим
эти поздравления никакого отношения не имеют, так что вопли
оставьте при себе и дышите ровно, вас это никак не касается !
со стажем, а не каких-то представителей - ноунеймов к коим
эти поздравления никакого отношения не имеют, так что вопли
оставьте при себе и дышите ровно, вас это никак не касается !
С победой их команды!
Ванё4ек, персонально!)
С победой их команды!
Ванё4ек, персонально!)
П.с. разве так подседать под игрока можно как Крыховяк в моменте с голом?
П.с. разве так подседать под игрока можно как Крыховяк в моменте с голом?