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«Локомотив» на последних секундах обыграл «Крылья Советов»

сегодня, 18:22
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«Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России.

Самара, стадион Самара Арена

«Крылья Советов» - «Локомотив» 1:2 (0:1)
Голы: Соболев 88 - Смолов 15, Крыховяк 90+4

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский 66), Карпов, Комбаров, Чернов, Гацкан, Тимофеев (Гынсарь 74), Кабутов, Мияилович (Радонич 79), Канунников, Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука (Мурило Серкейра 85), Хеведес , Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Крыховяк, Смолов
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Жемалетдинов 13, Баринов 17, Анюков 21, Чернов 58, Карпов 71, Гацкан 84, Радонич 86

Судья: Турбин Евгений.

Ранее «Ростов» поделил очки с «Уралом».

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Байкал-38.
   143 / 840
сегодня в 19:53
Вот видишь ты признал один момент, скорее всего из за того, что это не оспоримый факт и тут же пытаешься убедить в этом Локо! Давай тогда вспоминать хотя бы последние лет десять. Откуда кстати появилась фраза "чемоданчик Гинера"? Неуж то опять Локо виноват? А может сравнить все спорые моменты Локо и ЦСКА? И что получится? Кстати эту истерику насчёт Сухины поднял Гинер, но как говорится "на воре и шапка горит"!!! А разве вы не помните, как при том же Сухине Локо убивали и конкретно! Думаю если ты реально болельщик ЦСКА, то тебе уж точно не надо подымать эту проблему!
Ок, я тебя понял. Если Локо продолжат судить как судят с начала года фанаты московских команд и Зенита (а к кому еще кроме них можно определить термин админресурс), все должны молчать?
сканер
сканер ответил Port-Petrovsk007
   345 / 840
сегодня в 19:47
Салам, Рус ! Думаю,Гаджиевский проект может успешнее других выстрелить из трех ) В плане попадания в ФНЛ, по крайней мере, под него правиткльство республики и бабло собралось выделить, и часть академиков Анжи подгребет себе.....Если есть какая инфа еще-напиши....
Ва алейкум салам Назар!Пока инфы нет на счёт Анжи,но знаю,что бюджет Анжи-27 млн.руб.Не собираюсь их хоронить,скорее кончатся некоторые РПЛовские клубы(не буду их называть).Но верю,что Анжи через пару лет в ФНЛ окажется.На счёт Гаджиевского проекта ничего пока не знаю,ведь ГМГ-хитрый лис,многое умалчивает)))
Байкал-38.
Байкал-38.
   179 / 840
сегодня в 19:45
Port-Petrovsk007 он же нахар. Обида говорит не более того. Зачем приходить и писать про меня гадости?
Лучше болей за свой клуб 12 место в зоне ЮГ ПФЛ! Без тебя спокойнее было, но ты пришёл и хочешь вызвать меня на ответную реакцию, но не будет такого, зачем тебе это:?
Байкал-38.
Байкал-38. ответил AmIIIeR89
   179 / 840
сегодня в 19:39
Ок, Енисей убили. Но это что, отменяет регулярные судейские решения в пользу Локо? Вот что за привычка мазаться на хз какой матч и события. Тут был оффсайд и подсидка под защитника. Сколько таких "ошибок" в пользу Локо с начала года? А ты давай дальше вспоминай прошлогодний матч с Енисеем
Вот видишь ты признал один момент, скорее всего из за того, что это не оспоримый факт и тут же пытаешься убедить в этом Локо!
Давай тогда вспоминать хотя бы последние лет десять.
Откуда кстати появилась фраза "чемоданчик Гинера"? Неуж то опять Локо виноват? А может сравнить все спорые моменты Локо и ЦСКА? И что получится?
Кстати эту истерику насчёт Сухины поднял Гинер, но как говорится "на воре и шапка горит"!!!
А разве вы не помните, как при том же Сухине Локо убивали и конкретно!
Думаю если ты реально болельщик ЦСКА, то тебе уж точно не надо подымать эту проблему!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ангел неБесГрешен
   8 / 840
сегодня в 19:38
Кто смотрел, че там было? Играли до гола или все честно?
Мало кто смотрел.....
Теперь люди умные....время зря не тратят....
И в матчах в которых участвует Локомотив или Спартак смотрят лишь дополнительное время....))
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил сканер
сегодня в 19:37
Ну что, Локо с победой !Тихо,но верно вскарабкиваетесь,удачи!
Салам, Рус ! Думаю,Гаджиевский проект
может успешнее других выстрелить из трех )
В плане попадания в ФНЛ, по крайней мере,
под него правиткльство республики и бабло
собралось выделить, и часть академиков Анжи
подгребет себе.....Если есть какая инфа еще-напиши....
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил AmIIIeR89
сегодня в 19:34
Ок, Енисей убили. Но это что, отменяет регулярные судейские решения в пользу Локо? Вот что за привычка мазаться на хз какой матч и события. Тут был оффсайд и подсидка под защитника. Сколько таких "ошибок" в пользу Локо с начала года? А ты давай дальше вспоминай прошлогодний матч с Енисеем
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов ответил AmIIIeR89
       681 / 840
    сегодня в 19:31
    Согласен с тобой полностью.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       143 / 840
    сегодня в 19:25
    Локо уверенно идет к спамовскому уровню судейства в своихматчах
    сканер
    сканер
       345 / 840
    сегодня в 19:24
    Ну что, Локо с победой !Тихо,но верно вскарабкиваетесь,удачи!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89 ответил Байкал-38
       143 / 840
    сегодня в 19:20
    Как то странные дела происходят в РПЛ, все уже привыкли, что чемоданчик Гинера работает, пенальти назначают за воздух вне штрафной, а тут какие то вопросы! Где вы были к примеру в том году в Красноярске?, где тупо убили Енисей? Ответа наверное не будет!!!
    Ок, Енисей убили. Но это что, отменяет регулярные судейские решения в пользу Локо? Вот что за привычка мазаться на хз какой матч и события. Тут был оффсайд и подсидка под защитника.

    Сколько таких "ошибок" в пользу Локо с начала года? А ты давай дальше вспоминай прошлогодний матч с Енисеем
    VIPded
    VIPded
       61 / 840
    сегодня в 19:19
    Крылышки на ничью уж точно заслуживали.
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов ответил Паровозов
       681 / 840
    сегодня в 19:16
    Не переживай,в лч вас все будут громить.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       24 / 840
    сегодня в 19:13
    Кто смотрел, че там было?
    Играли до гола или все честно?
    cska plus
    cska plus
       14 / 840
    сегодня в 19:13
    1:1 был бы по чесноку, снова фактор везения.
    Брулин
    Брулин
       73 / 840
    сегодня в 19:10
    Жаль Крылья. Локомотив вату катал.
    drug01
    drug01
       128 / 840
    сегодня в 19:09
    Счёт не по игре,.....
    Паровозов
    Паровозов
       290 / 840
    сегодня в 19:07
    Много уже напропускали на старте чемпионата, всех к.з с победой, Локо только только набирает обороты.
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен
       246 / 840
    сегодня в 19:07
    Не смотрел судейкое депо, но по комментам понятно, что опять Сухина постарался. Вот в еврокубках на сухиновцев с удовольствием гляну, там судьи не из продажнлой РПЛ будут.
    Байкал-38
    Байкал-38
       26 / 840
    сегодня в 19:05
    Цирк уехал, а клоун остался!
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       375 / 840
    сегодня в 19:05
    два последних гола воля случая))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил AmIIIeR89
       26 / 840
    сегодня в 19:01
    Посмотрел повтор, который РПЛ выкладывает в рутубе, Жема примерно в полуметровом оффсайде. лайнсмен бежит метрах в 3 от эпизода. Что не так с судьями в матчах с Локо происходит уже на регулярной основе с начала 2019 года? П.с. разве так подседать под игрока можно как Крыховяк в моменте с голом?
    Как то странные дела происходят в РПЛ, все уже привыкли, что чемоданчик Гинера работает, пенальти назначают за воздух вне штрафной, а тут какие то вопросы!
    Где вы были к примеру в том году в Красноярске?, где тупо убили Енисей?
    Ответа наверное не будет!!!
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       76 / 840
    сегодня в 18:59
    Поздравления касаются людей РЖД с душой и сердцем,
    со стажем, а не каких-то представителей - ноунеймов к коим
    эти поздравления никакого отношения не имеют, так что вопли
    оставьте при себе и дышите ровно, вас это никак не касается !
    ДСА
    ДСА
       210 / 840
    сегодня в 18:58
    Подфартило.
    Serg3.12
    Serg3.12
       15 / 840
    сегодня в 18:58
    Железных дорожников с наступающим профессиональным праздником!
    С победой их команды!

    Ванё4ек, персонально!)
    Байкал-38
    Байкал-38
       26 / 840
    сегодня в 18:57
    12 место в зоне ЮГ второй лиге разговорилось! Соскучилось?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       143 / 840
    сегодня в 18:55
    Посмотрел повтор, который РПЛ выкладывает в рутубе, Жема примерно в полуметровом оффсайде. лайнсмен бежит метрах в 3 от эпизода. Что не так с судьями в матчах с Локо происходит уже на регулярной основе с начала 2019 года?

    П.с. разве так подседать под игрока можно как Крыховяк в моменте с голом?
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Jeck Denielse
       26 / 840
    сегодня в 18:54
    А что боковой судья? Неужели опять у соперника Зенита прощения просить будет! Право братец вы не туда!
    cska1948
    cska1948 ответил NAZAR 007
       69 / 840
    сегодня в 18:53
    Привет . По Дриусси прошлогодний спор. Да, он остался, Не ожидал. По поводу " когда же кончится"....Некорректно,Джэк...тем более после того, как Карасев официально признал свои ошибки в вашем матче в вашу пользу....Как то упускаешь этот момент ) Ну и в третьих, сегодня -завтра день РЖД, у людей праздник ) Ты же вряд ли будешь рад, если в твой праздник ложку дегтя бросят )
    У него праздник не за горами, в первое воскресенье сентября.
    Izmar
    Izmar
       65 / 840
    сегодня в 18:53
    Локомотив с победой!
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