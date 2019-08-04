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Малком: «Уровень российского футбола довольно неплох»

сегодня, 00:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Впечатления хорошие, всё могло закончиться лучше. Но нужно немного терпения, много работать, тогда дальше будет ещё лучше. Сейчас мне нужно лучше узнать своих товарищей по команде, вместе двигаться вперёд.

Уровень российского футбола довольно неплох, эта игра вышла активной. Атака «Зенита» сменялась атакой «Краснодара». У нашей команды было больше шансов забить. Следующие матчи будут не хуже.

Не стесняюсь показывать дриблинг, просто в ситуациях, когда я отдавал пас, товарищи по команде находились в лучшей позиции. Всегда стараюсь продвигать мяч вперёд, поэтому отдавал пас. Нужно притереться к одноклубникам, но я не эгоист, никогда не жалко отдать пас.

По-русски выучил только «спасибо».

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   20 / 847
сегодня в 01:37
Да всё будет отлично,с быками всегда игры не простые, над мясом покуражитесь
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   543 / 847
сегодня в 01:34
Молодец.Скорейшей тебе адаптации, понимания и удачи!
Дима Головашич
Дима Головашич
   172 / 847
сегодня в 01:23
А как ты будешь петь, когда начнётся ЛЧ?
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   121 / 847
сегодня в 01:16
Ты еще не играл с Оренбургом и Сочи - мега матчи Зенитки.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   188 / 847
сегодня в 01:14
это максимум рпл, скоро ты узнаешь всю подноготную
Морозовский
Морозовский
   6 / 847
сегодня в 01:14
2ровень Малкома - "Зенит-2"!!!
parallels
parallels
   18 / 847
сегодня в 01:12
уровень-то неплох, но общую статистику портит спартак
МКС
МКС
   404 / 847
сегодня в 01:03
Ничего спасибо конечно - хорошо

Но скоро представители "виража"

Научат тебя и другим "культурным" словечкам
Морозовский
Морозовский
   6 / 847
сегодня в 01:02
У "Динамо" 22-й зулус в разы лучше этого каталонца!
Gelious
Gelious
   239 / 847
сегодня в 01:00
Сказал и заплакал
Faustello
Faustello
   2 / 847
сегодня в 00:59
Симак покажет как надо правильно пулять на Дзюбу)) Будешь прогрессировать!
NGYRZ
NGYRZ
   42 / 847
сегодня в 00:58
это ты еще в оренбург не ездил.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 847
сегодня в 00:56
Удачи в ЛЕ
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