Ерохин: «Дуглас не виноват, что забил в свои ворота»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром».
Всё хорошо. Сколько тренер отвёл, столько и сыграл. Конечно, хотели победить дома, но при том, как складывался матч, хорошо, что смогли отыграться.
Думаю, гол в наши ворота — несчастный случай. Дугласа поддержали, конечно, он не виноват в этом. Проявили характер, смогли отыграться, создали ещё моменты — это плюс команде.
В общем, теперь меня не удивляет возвращение Васютина, хоть в данный момент он слабее Лунёва по классу, но....
Посмотрим.
В общем, теперь меня не удивляет возвращение Васютина, хоть в данный момент он слабее Лунёва по классу, но....
Посмотрим.