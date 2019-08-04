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Ерохин: «Дуглас не виноват, что забил в свои ворота»

сегодня, 00:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром».

Всё хорошо. Сколько тренер отвёл, столько и сыграл. Конечно, хотели победить дома, но при том, как складывался матч, хорошо, что смогли отыграться.

Думаю, гол в наши ворота — несчастный случай. Дугласа поддержали, конечно, он не виноват в этом. Проявили характер, смогли отыграться, создали ещё моменты — это плюс команде.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
   20 / 847
сегодня в 01:41
Трансферы все крутые, это недопонимание,бывает, так то быкам вообще не дали разгуляться
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   217 / 847
сегодня в 01:31
У меня больше вопросов по направлению движения Лунёва. Зачем бежать влево (со своей стороны), если атака идёт справа. Понимаю, что он рассчитывал на то, что Сантос настолько крут, что выиграет единоборство, и направит туда мяч(там пусто было). Но надо и на себя рассчитывать.
В общем, теперь меня не удивляет возвращение Васютина, хоть в данный момент он слабее Лунёва по классу, но....
Посмотрим.
Лакшери
Лакшери
   66 / 847
сегодня в 01:06
В общем Сантос сегодня оч хорошо отыграл , как и Жирков .
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 847
сегодня в 00:59
С почином, надеюсь это начало
Морозовский
Морозовский
   6 / 847
сегодня в 00:56
Ну, тогда пусть Дуглас в каждой игре Луню отгружает!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   543 / 847
сегодня в 00:43
Бывает.Удачи Дугласу в дальнейшем и осмотрительности.
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