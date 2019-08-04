Ерохин: «Дуглас не виноват, что забил в свои ворота»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями после матча с «Краснодаром».

Всё хорошо. Сколько тренер отвёл, столько и сыграл. Конечно, хотели победить дома, но при том, как складывался матч, хорошо, что смогли отыграться.

Думаю, гол в наши ворота — несчастный случай. Дугласа поддержали, конечно, он не виноват в этом. Проявили характер, смогли отыграться, создали ещё моменты — это плюс команде.