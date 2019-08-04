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Оздоев: «Мы полностью владели инициативой в игре с „Краснодаром“»

сегодня, 00:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Мы полностью владели инициативой, играли хорошо. Во втором тайме соперник не выходил за свою половину поля, но получили случайный гол. После этого повысили темп, сравняли, могли ещё забить, были моменты. 

Спасибо болельщикам, что пришли в такое позднее время, был прекрасный матч. Будем больше забивать, думаю. Случается, когда не можешь реализовать. Ничего страшного в пропущенном голе нет, такое бывает. Фол в моменте с нашим голом? В Интернете всегда пишут, но зачем тогда придумали VAR?

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответил Морозовский
   2 / 847
сегодня в 00:57
Ты это нам в Лиге Чемпионов расскажешь!
77 пирога этому недофутболисту, он даже на поле не понимает что почём ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
   543 / 847
сегодня в 00:45
Результат по игре, хотя Зенит имел больше возможности взять три очка.
Морозовский
Морозовский
   6 / 847
сегодня в 00:40
Ты это нам в Лиге Чемпионов расскажешь!
beefs
beefs
   118 / 847
сегодня в 00:37
результат на табло...
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