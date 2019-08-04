Оздоев: «Мы полностью владели инициативой в игре с „Краснодаром“»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Мы полностью владели инициативой, играли хорошо. Во втором тайме соперник не выходил за свою половину поля, но получили случайный гол. После этого повысили темп, сравняли, могли ещё забить, были моменты.