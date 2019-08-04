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Икарди и «Интер» продолжают конфликтовать, игрок отказывается покидать клуб

сегодня, 11:23

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что нападающий Мауро Икарди и руководство «Интера» продолжают конфликтовать. 

Недавно стало известно, что миланский клуб больше не рассчитывает на игрока, поэтому хочет его продать. Однако сам форвард принял принципиальную позицию и заявил, что не собирается покидать клуб, только если это не «Ювентус». В обмен на этот ультиматум руководство «Интера» грозится исключить Икарди из команды вовсе. Действующий контракт Мауро и «нерадзурри» рассчитан еще на два сезона. 

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   317 / 847
сегодня в 12:17
Икарди может остатся вне игры, Сунинг не прощает шантажа. Помимо Рамиреса китайцы оставили вне игры молодого таланта Huang Zichang, который попросил существенное обновление контракта в текущем сезоне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Dinamikk
   3 / 847
сегодня в 12:12
что ж как дети малые, нап то годный могли бы и уступить да оставить, он для клуба не мало сделал
Там теперь Парик, а он супер-принципиальный... Скорее, загнобит в резерве до последнего, чем пойдет на уступки.
Dinamikk
Dinamikk
   823 / 847
сегодня в 12:06
что ж как дети малые, нап то годный могли бы и уступить да оставить, он для клуба не мало сделал
ДАША Д
ДАША Д
   168 / 847
сегодня в 11:38
Отлучить на 2 года от футбола - пусть самостоятельно тренируется.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   97 / 847
сегодня в 11:26
Я за Икарди.
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