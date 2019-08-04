Икарди и «Интер» продолжают конфликтовать, игрок отказывается покидать клуб

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Сразу несколько итальянских источников сообщают, что нападающий и руководство «Интера» продолжают конфликтовать.

Недавно стало известно, что миланский клуб больше не рассчитывает на игрока, поэтому хочет его продать. Однако сам форвард принял принципиальную позицию и заявил, что не собирается покидать клуб, только если это не «Ювентус». В обмен на этот ультиматум руководство «Интера» грозится исключить Икарди из команды вовсе. Действующий контракт Мауро и «нерадзурри» рассчитан еще на два сезона.