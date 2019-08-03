«Витесс» Слуцкого упустил победу над «Аяксом». Промес сыграл 20 минут

«Витесс» и «Аякс» сыграли вничью в рамках 1-го тура чемпионата Голландии.
Арнем, Гелредом
«Витесс» - «Аякс» 2:2 (1:1)
Голы: Беро 13, Базур 55 - ван де Бек 30, Тадич 75
«Витесс»: Пасвеер, Караваев, Кларк, Обиспо, Дуки, Базур, Беро, Таннане (Гонг 66), Сереро (Мусонда 79), Линссен, Матавж (Грот 61).
«Аякс»: Онана, Мартинес, Вельтман, Тальяфико, Блинд, Зийех (Промес 69), ван де Бек, Тадич, Марин (Мазрауи 69), Схюрс, Дольберг (Нерес 82).
Предупреждения: Беро 23, Вельтман 71, Тальяфико 73, Блинд 74, Базур 82.
Удаление: Базур 85
Армейская душа
Вчера 23:04
Ну вот - Свинси пришёл и Аякс сразу скатился. Свинья в клубе - быть беде
Армейская душа
Вчера 23:04
Ну вот - Свинси пришёл и Аякс сразу скатился. Свинья в клубе - быть беде
Удачи Леониду в следующих матчах!!!
Удачи Леониду в следующих матчах!!!