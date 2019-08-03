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«Витесс» Слуцкого упустил победу над «Аяксом». Промес сыграл 20 минут

вчера, 22:22
ВитессЛоготип футбольный клуб Витесс (Арнем)2 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

«Витесс» и «Аякс» сыграли вничью в рамках 1-го тура чемпионата Голландии.

Арнем, Гелредом

«Витесс» - «Аякс» 2:2 (1:1)
Голы: Беро 13, Базур 55ван де Бек 30, Тадич 75

«Витесс»: Пасвеер, Караваев, Кларк, Обиспо, Дуки, Базур, Беро, Таннане (Гонг 66), Сереро (Мусонда 79), Линссен, Матавж (Грот 61).

«Аякс»: Онана, Мартинес, Вельтман, Тальяфико, Блинд, Зийех (Промес 69), ван де Бек, Тадич, Марин (Мазрауи 69), Схюрс, Дольберг (Нерес 82).

Предупреждения: Беро 23, Вельтман 71, Тальяфико 73, Блинд 74, Базур 82.

Удаление: Базур 85

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   25 / 848
сегодня в 00:27
я не понимаю почему этот коммент закрыт ?


Армейская душа
Вчера 23:04
Ну вот - Свинси пришёл и Аякс сразу скатился. Свинья в клубе - быть беде
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 848
сегодня в 00:06
Ничья с Аяксом - достойный результат!
Удачи Леониду в следующих матчах!!!
oFANATo
oFANATo
   63 / 848
вчера в 23:46
Браво Леонид. Отличная игра.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 848
вчера в 23:23
Спасибо, Куинси
Kresi frok
Kresi frok
   173 / 848
вчера в 23:12
Отскачил дырмейский физрук аха)
Армейская душа
Армейская душа
   36 / 848
вчера в 23:04
    Артемкa
    Артемкa
       263 / 848
    вчера в 22:35
    С Аяксом ничья для Витесса это победа) как для любой команды чемпионата Голландии
    drug01
    drug01
       139 / 848
    вчера в 22:29
    Счёт по игре...
    773sergeytank
    773sergeytank
       467 / 848
    вчера в 22:26
    Правильнее будет удержал ничью.. Концовка матча была в одни ворота.
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