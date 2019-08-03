«Спартак» и «Динамо» победителя не выявили

«Спартак» не смог обыграть «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Динамо» 0:0
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Шюррле 46), Зобнин, Ташаев (Мирзов 64), Бакаев, Гулиев, Понсе
Главный тренер: Кононов Олег.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Паршивлюк, Шунич, Юсупов (Теттех 60), Каборе, Рауш, Жоаозиньо, Шимански (Н'Жие 67), Панченко, Шейдаев (Грулев 74)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.
Предупреждения: Ташаев 10, Гулиев 32, Юсупов 57, Шунич 86, Н'Жие 89, Бакаев 90+4, Максименко 90+5
Удаление: Понсе 36
Судья: Безбородов Владислав.
В другом матче игрового дня «Локомотив» на выезде обыграл «Крылья Советов».
Там еще два новичка сидели на трибунах Спартака кажись, ух держись тун будет вынос и очки в рейтинг страны)))
Там еще два новичка сидели на трибунах Спартака кажись, ух держись тун будет вынос и очки в рейтинг страны)))
Защитник красно-белых Самюэль Жиго обхватил руками нападающего "Динамо" Вячеслава Грулева, после чего последний упал в штрафной площади "Спартака". Судья встречи Владислав Безбородов фол не увидел – и игра продолжилась.
– Я считаю, что это 11-метровый удар. Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, мое мнение, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Защитник красно-белых Самюэль Жиго обхватил руками нападающего "Динамо" Вячеслава Грулева, после чего последний упал в штрафной площади "Спартака". Судья встречи Владислав Безбородов фол не увидел – и игра продолжилась.
– Я считаю, что это 11-метровый удар. Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, мое мнение, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Что и подтвердили только что в студии после матча. Безбородов должен был показать красную карточку Жиго и пенальти в ворота пищевика.
Что и подтвердили только что в студии после матча. Безбородов должен был показать красную карточку Жиго и пенальти в ворота пищевика.
Безбородов не рискнул поставить пенальти в случае сноса Панченко..
Динамо второй тайм провалило, шансов забить мяч практически не было.
Красная без споров, Лучший игрок Максименко.
Безбородов не рискнул поставить пенальти в случае сноса Панченко..
Динамо второй тайм провалило, шансов забить мяч практически не было.
Красная без споров, Лучший игрок Максименко.
Передачи не точные, связок никаких нет, ощущение, что собрались командой пару дней назад и пока еще в поисках тренера.
Передачи не точные, связок никаких нет, ощущение, что собрались командой пару дней назад и пока еще в поисках тренера.