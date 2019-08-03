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«Спартак» и «Динамо» победителя не выявили

сегодня, 20:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» не смог обыграть «Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Динамо» 0:0 

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Шюррле 46), Зобнин, Ташаев (Мирзов 64), Бакаев, Гулиев, Понсе
Главный тренер: Кононов Олег.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Паршивлюк, Шунич, Юсупов (Теттех 60), Каборе, Рауш, Жоаозиньо, Шимански (Н'Жие 67), Панченко, Шейдаев (Грулев 74)
Главный тренер: Хохлов Дмитрий.

Предупреждения: Ташаев 10, Гулиев 32, Юсупов 57, Шунич 86, Н'Жие 89, Бакаев 90+4, Максименко 90+5

Удаление: Понсе 36

Судья: Безбородов Владислав.

В другом матче игрового дня «Локомотив» на выезде обыграл «Крылья Советов».

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Все комментарии
Паровозов
Паровозов
   283 / 841
сегодня в 21:24
Ну что, как там звезда футбола Щурлле ?
Дима Головашич
Дима Головашич ответил andrefino13
   176 / 841
сегодня в 21:24
После удаления игра у Динамо пропала, ну и Панченко бестолково играл, у Спартака в конце больше шансов было победить. Ну а так, был бы Вар, был пенальти, но его ещё забить надо было бы.
Ну да, Вар Варом, а есть моменты, которые через Вар не разбирают. И таких моментов в исполнении Динамо было достаточно, чтобы удалить больше одного человека.
Еврей1
Еврей1
   167 / 841
сегодня в 21:24
кароче спартак 8!
Zeychba
Zeychba ответил 161регион
   675 / 841
сегодня в 21:23
Ты какой матч смотрел???
Да этот, его было смотреть не скучно, а именно это главная беда матчей РФПЛ. Ну а то что играют плохо, ну так что поделать, большая часть матчей в чемпе качеством игры не отличается.
Gahi
Gahi
   151 / 841
сегодня в 21:23
Хоть в большенстве, хоть в меньшенстве а забивать не могут.
Армейская душа
Армейская душа
   37 / 841
сегодня в 21:23
Карманный свисток Федуна дал посредственностям сохранить очко
Брулин
Брулин
   71 / 841
сегодня в 21:22
Мужики вы как бабы. Уймитесь. Вы что ожидали от Спартака в этом матче супер игры? Тогда вы дилетанты в футболе, а тем более в жизни. Вам бы сидеть и не выпячиваться.
abrek123
abrek123
   233 / 841
сегодня в 21:22
Ну Шюрле может физики и не хватает но видно техника хорошая дриблиннг чувство пасса и удар думаю есть, если будет получать у штрафной и бить будет неплохо, получше чем адриано думаю игрок в плане техники и опыта..Следующие матчи покажут на сколько игрок хорош..

Там еще два новичка сидели на трибунах Спартака кажись, ух держись тун будет вынос и очки в рейтинг страны)))
viv
viv
   143 / 841
сегодня в 21:21
СРАМОТА....Семинулевых в РФПЛ тянут за уши...а потом в еврокубках позор...
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   305 / 841
сегодня в 21:21
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 841
    сегодня в 21:20
    Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
    Защитник красно-белых Самюэль Жиго обхватил руками нападающего "Динамо" Вячеслава Грулева, после чего последний упал в штрафной площади "Спартака". Судья встречи Владислав Безбородов фол не увидел – и игра продолжилась.
    – Я считаю, что это 11-метровый удар. Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, мое мнение, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       202 / 841
    сегодня в 21:20
    Да, игра не порадовала, но если для Динамо, увы это обычное дело, то от Спартака, которому скоро уже начинать играть в еврокубках, ожидаешь большего. А по факту получился матч середняков, ближе к аутсайдерам чемпионата. И удачи мясу в еврокубках.
    Заратустра
    Заратустра
       50 / 841
    сегодня в 21:19
    Спартачок очень слабый. Никакие Щюрли здесь не помогут. Пердив ждёт.
    legendsofsails
    legendsofsails
       235 / 841
    сегодня в 21:19
    Отскочил СПАМ безусловно, Не поставил Безбородов явный пенальти...Как обычно со СПАМом...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       24 / 841
    сегодня в 21:19
    Вот оно, дерби! Нулевка! Без судеек народным никак...
    Великолепный
    Великолепный
       214 / 841
    сегодня в 21:18
    Что и требовалось доказать пищевик отскочил с помощью судьи.
    Что и подтвердили только что в студии после матча. Безбородов должен был показать красную карточку Жиго и пенальти в ворота пищевика.
    Гавроша
    Гавроша ответил Hypnoz
       48 / 841
    сегодня в 21:18
    Чётенько ! Теперь удачи Краснодару !
    Зениту Удачи!!!
    Гавроша
    Гавроша ответил Accinit
       48 / 841
    сегодня в 21:17
    понсе на полгода отдыхать, свиней в пердив с такой игрой!
    Лучше в ПФЛ, там им самое место!
    Hypnoz
    Hypnoz
       141 / 841
    сегодня в 21:17
    Чётенько ! Теперь удачи Краснодару !
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       40 / 841
    сегодня в 21:17
    Ещё раз убедился, что VAR просто НЕОБХОДИМ в таких матчах.
    Безбородов не рискнул поставить пенальти в случае сноса Панченко..
    Динамо второй тайм провалило, шансов забить мяч практически не было.
    Красная без споров, Лучший игрок Максименко.
    Гавроша
    Гавроша
       48 / 841
    сегодня в 21:17
    Вытянули спартаче:

    Accinit
    Accinit
    сегодня в 21:16
    понсе на полгода отдыхать, свиней в пердив с такой игрой!
    Karkaz
    Karkaz
       323 / 841
    сегодня в 21:16
    Посмотрел первую игру Спартака...Сразу что бросается в глаза, контроль мяча вообще никакой. Играя дома играли на контратаках и в стиле чемпионшиповских лесорубов. Стараются быстрее доставить мяч вперед, вроде всё верно если это была установка такая, но впереди не знают как создать опасный момент и постоянно лезут напролом к воротам, где естественно их тормозят защитники.
    Передачи не точные, связок никаких нет, ощущение, что собрались командой пару дней назад и пока еще в поисках тренера.
    Храневец
    Храневец
       590 / 841
    сегодня в 21:16
    всех игроков этого супер матча отправить тушить тайгу там от них проку больше будет бригадирами хохлова и кононова
    spartach n1
    spartach n1
       8 / 841
    сегодня в 21:15
    saha100
    saha100 ответил parallels
       426 / 841
    сегодня в 21:15
    Стыдно за Зенит! Шуртаны вас ждут в лч!
    drug01
    drug01
       133 / 841
    сегодня в 21:15
    Игра была равна играли два г....!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил морозз
       4 / 841
    сегодня в 21:14
    Вселенский тролличий плач стоит на ветках, Спартак достойно отыграл в меньшинстве и взял одно очко! Полиционеры с своим карманным судьёй ничего не смогли сделать!
    С каким карманным судьей? Понсе заслужил удаление. А вот на Жиго пенальти по факту должны были давать, он явно мешал Грулеву (хотя тот такой днарь, что и в пустые мог не забить). Так что вам еще радоваться надо. А не могли ничего сделать они, потому что там Хохлов, и у команды 0 мысли.
    Roger Young
    Roger Young
       156 / 841
    сегодня в 21:14
      161регион
      161регион ответил Zeychba
         51 / 841
      сегодня в 21:14
      Ты какой матч смотрел???
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