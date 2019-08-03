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МЮ обыграл «Милан» в серии послематчевых пенальти

сегодня, 21:47
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Миланом» в матче Международного Кубка чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» - «Милан» 2:2 (1:1, по пенальти 5:4)
Голы: Рэшфорд 14, Лингард 72 - Сусо 26, Линделеф 60 (автогол)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Рохо (Янг 64), Линделеф, Шоу, Ван-Биссака (Туанзебе 64), Мата (Джеймс 64), Мактоминэй, Матич (Фред 64), Перейра (Лингард 64), Марсьяль (Гринвуд 82), Рэшфорд (Гомеш 82).

«Милан»: Дж.Доннарумма (Рейна 64), Музаккьо, Родригес (Конти 77), Калабрия (Стринич 77), Романьоли (Брешанини 77), Билья (Крунич 64), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Андре Силва 64), Пентек (Мальдини 77), Борини (Габбиа 77), Сусо (Бонавентура 77).

Предупреждения: Фред 73, Чалханоглу 90

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Камелошка
Камелошка ответил Валерон
   101 / 843
сегодня в 22:31
Шикарная игра Милана против более опытной, дорогой и укомплектованной команды. У Милана не было как минимум двух игроков основы Кесси и Пакеты, а так же купленных Леау, Эрнандеса и Дуарте. Отличная тактика и рисунок игры при Джампаоло в два форварда и атакующий футбол с прессингом при потере мяча. Конечно лавки не хватает и когда у тебя на замену выходят Стринич, Брешанини, Крунич, Мальдини, Габбиаде, а у соперника игроки основы и близкой к ней Янг, Фред и Лингард то это уже меняет расслад на поле. Хотя счет 2-2 в основное время и победа лишь по рулетке это отличный результат. С такой игрой можно входить в сезоне.
Што ты гаваришь? Какая игра? Ничево тваему Милану не светит, так и будете в тини нашево Интера, китайский наш вождь об этом пазаботится.
К таму же и Пёнтек ваш уже атстрелялся, теперь тока холостые, а Мальдини не забил пинальти. Эта капитуляция ищё да начала сизона, кузэн.
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
сегодня в 22:27
Опять возвращение откладывается.
Валерон
Валерон
сегодня в 22:27
Шикарная игра Милана против более опытной, дорогой и укомплектованной команды. У Милана не было как минимум двух игроков основы Кесси и Пакеты, а так же купленных Леау, Эрнандеса и Дуарте.
Отличная тактика и рисунок игры при Джампаоло в два форварда и атакующий футбол с прессингом при потере мяча.
Конечно лавки не хватает и когда у тебя на замену выходят Стринич, Брешанини, Крунич, Мальдини, Габбиаде, а у соперника игроки основы и близкой к ней Янг, Фред и Лингард то это уже меняет расслад на поле. Хотя счет 2-2 в основное время и победа лишь по рулетке это отличный результат.
С такой игрой можно входить в сезоне.
АС35
АС35
   609 / 843
сегодня в 22:27
Ждём бла-бла-бла от Сульшера на три дня)
Камелошка
Камелошка
   101 / 843
сегодня в 22:15
Милан предал наших китайских вождей, продался америкосам и за это был отправлен в джаханнаму красными дьяволами.
ДСА
ДСА
   212 / 843
сегодня в 22:13
Достойное поражение Милана.
RUPRICHT
RUPRICHT
   688 / 843
сегодня в 22:10
НЕ ОЖИДАЛ НИЧЬИ РАСЧИТЫВАЛ НА ПОБЕДУ МЮ？
773sergeytank
773sergeytank
   690 / 843
сегодня в 22:00
На международном турнире все итальянские клубы представляют мальчиков для битья((
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