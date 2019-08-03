МЮ обыграл «Милан» в серии послематчевых пенальти

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Миланом» в матче Международного Кубка чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» - «Милан» 2:2 (1:1, по пенальти 5:4)
Голы: Рэшфорд 14, Лингард 72 - Сусо 26, Линделеф 60 (автогол)
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Рохо (Янг 64), Линделеф, Шоу, Ван-Биссака (Туанзебе 64), Мата (Джеймс 64), Мактоминэй, Матич (Фред 64), Перейра (Лингард 64), Марсьяль (Гринвуд 82), Рэшфорд (Гомеш 82).
«Милан»: Дж.Доннарумма (Рейна 64), Музаккьо, Родригес (Конти 77), Калабрия (Стринич 77), Романьоли (Брешанини 77), Билья (Крунич 64), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Андре Силва 64), Пентек (Мальдини 77), Борини (Габбиа 77), Сусо (Бонавентура 77).
Предупреждения: Фред 73, Чалханоглу 90
Ранее «Челси» сыграл вничью с «Боруссией» М в товарищеском матче.
К таму же и Пёнтек ваш уже атстрелялся, теперь тока холостые, а Мальдини не забил пинальти. Эта капитуляция ищё да начала сизона, кузэн.
К таму же и Пёнтек ваш уже атстрелялся, теперь тока холостые, а Мальдини не забил пинальти. Эта капитуляция ищё да начала сизона, кузэн.
Отличная тактика и рисунок игры при Джампаоло в два форварда и атакующий футбол с прессингом при потере мяча.
Конечно лавки не хватает и когда у тебя на замену выходят Стринич, Брешанини, Крунич, Мальдини, Габбиаде, а у соперника игроки основы и близкой к ней Янг, Фред и Лингард то это уже меняет расслад на поле. Хотя счет 2-2 в основное время и победа лишь по рулетке это отличный результат.
С такой игрой можно входить в сезоне.
Отличная тактика и рисунок игры при Джампаоло в два форварда и атакующий футбол с прессингом при потере мяча.
Конечно лавки не хватает и когда у тебя на замену выходят Стринич, Брешанини, Крунич, Мальдини, Габбиаде, а у соперника игроки основы и близкой к ней Янг, Фред и Лингард то это уже меняет расслад на поле. Хотя счет 2-2 в основное время и победа лишь по рулетке это отличный результат.
С такой игрой можно входить в сезоне.