Роналду: «Если бы не футбол, то стал бы актером»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал о том, чем бы он занялся, если бы не стал играть в футбол.
Стал бы актером или моделью. Но я это уже и так делаю (смеется). Я не знаю, есть ли у меня талант для этого, но я считаю, что трудолюбие может вам помочь достигнуть невероятных высот.
Какой у меня любимый фильм? У меня их много. Мне больше нравятся документальные. Но любимый фильм… «Молчание ягнят».
Ранее Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть.
Все ЗМ можно было давно заменить на Оскары))
Актерская игра у пеналду в крови)
Все ЗМ можно было давно заменить на Оскары))
Актерская игра у пеналду в крови)