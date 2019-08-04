Роналду: «Если бы не футбол, то стал бы актером»

Форвард «Ювентуса» порассуждал о том, чем бы он занялся, если бы не стал играть в футбол.

Стал бы актером или моделью. Но я это уже и так делаю (смеется). Я не знаю, есть ли у меня талант для этого, но я считаю, что трудолюбие может вам помочь достигнуть невероятных высот.

Какой у меня любимый фильм? У меня их много. Мне больше нравятся документальные. Но любимый фильм… «Молчание ягнят».