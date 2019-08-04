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Роналду: «Если бы не футбол, то стал бы актером»

вчера, 23:47

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду порассуждал о том, чем бы он занялся, если бы не стал играть в футбол.

Стал бы актером или моделью. Но я это уже и так делаю (смеется). Я не знаю, есть ли у меня талант для этого, но я считаю, что трудолюбие может вам помочь достигнуть невероятных высот.

Какой у меня любимый фильм? У меня их много. Мне больше нравятся документальные. Но любимый фильм… «Молчание ягнят».

Ранее Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть. 

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
   185 / 844
сегодня в 00:39
Ты актриса порно фильмов....петух.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   265 / 844
сегодня в 00:08
Да никто в этом и не сомневается))
Все ЗМ можно было давно заменить на Оскары))
Актерская игра у пеналду в крови)
mangoх12
mangoх12
   21 / 844
сегодня в 00:05
ты и так уже ныряющая модель ))

Cayman
Cayman
   718 / 844
вчера в 23:57
типо счас не актер
ROLENTO
ROLENTO
   297 / 844
вчера в 23:54
Ага в гей-порно.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   180 / 844
вчера в 23:50
Мне кажется удалось совместить 2 профессии. Особенно в штрафной хорошо играешь)))
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