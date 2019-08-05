Результаты жеребьевки плей-офф этапа Лиги Европы

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы. «Спартак» в случае победы над «Туном» сыграет с победителем пары «Брондбю» - «Брага».
Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные - 29-го.
Путь чемпионов
Группа 1
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Судува» (Литва) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)
«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)
ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)
«Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия) — «Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)
Группа 2
«Лудогорец» (Болгария) / ТНС (Уэльс) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)
«Сутьеска» (Черногия) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)
«Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта) — «Сараево» (Босния) / БАТЭ (Белоруссия)
Основной путь
«Торино» (Италия) / «Шахтер» Солигорск (Белоруссия) — «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)
«Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция) — «Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)
«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)
«Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция) — «Мидтьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)
АЕК Ларнака (Кипр) / «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)
«Стяуа» (Румыния) / «Млада Болеслав» (Чехия) — «Вентспилс» (Латвия) / «Витория» (Португалия)
«Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания) — ЦСКА София (Болгария) / «Заря» (Украина)
«Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) — «Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)
«Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)
«Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия) — «Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)
«Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния) — «Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней-Иегуда» (Израиль)
«Локомотив» Пловдив (Болгария) / «Страсбур» (Франция) — «Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)
«Мариуполь» (Украина) / АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия).
Стяуа/Витория - румынам по силам отобрать путёвку у потугальцев
Страсбур - Айнтрахт - тут уже немцы должны отбирать путёвку у французов
Ну и самое главное, болеем сейчас за данчан, чтобы вылетели португальцы, а если нет, то уже либо за Спартак, либо за Тун, но португальцы должны вылетать массово. в ЛЧ желаем успехов Краснодару в борьбе с Порту, а на "финал" мне плевать, главное Порту в ЛЕ отправить, чтобы они потеряли разом 4 евроочка
Стяуа/Витория - румынам по силам отобрать путёвку у потугальцев
Страсбур - Айнтрахт - тут уже немцы должны отбирать путёвку у французов
Ну и самое главное, болеем сейчас за данчан, чтобы вылетели португальцы, а если нет, то уже либо за Спартак, либо за Тун, но португальцы должны вылетать массово. в ЛЧ желаем успехов Краснодару в борьбе с Порту, а на "финал" мне плевать, главное Порту в ЛЕ отправить, чтобы они потеряли разом 4 евроочка