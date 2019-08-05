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Результаты жеребьевки плей-офф этапа Лиги Европы

сегодня, 15:23
ТунЛоготип футбольный клуб Тун-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак08.08.2019 в 20:00 Не начался

Состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы. «Спартак» в случае победы над «Туном» сыграет с победителем пары «Брондбю» - «Брага».

Первые матчи плей-офф раунда Лиги Европы состоятся 22 августа, ответные - 29-го.

Путь чемпионов

Группа 1

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) / «Судува» (Литва) — «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Ференцварош» (Венгрия)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Копенгаген» (Дания) — «Рига» (Латвия) / ХИК (Финляндия)

ЧФР (Румыния) / «Селтик» (Шотландия) — «Шериф» (Молдавия) / АИК (Швеция)

«Арарат-Армения» (Армения) / «Сабуртало» (Грузия) — «Дюделанж» (Люксембург) / «Нымме Калью» (Эстония)

Группа 2

«Лудогорец» (Болгария) / ТНС (Уэльс) — «Марибор» (Словения) / «Русенборг» (Норвегия)

«Сутьеска» (Черногия) / «Линфилд» (Северная Ирландия) — АПОЭЛ (Кипр) / «Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия) / «Дандолк» (Ирландия) — ПАОК (Греция) / «Аякс» (Нидерланды)

«Астана» (Казахстан) / «Валлетта» (Мальта) — «Сараево» (Босния) / БАТЭ (Белоруссия)

Основной путь

«Торино» (Италия) / «Шахтер» Солигорск (Белоруссия) — «Пюник» (Армения) / «Вулверхэмптон» (Англия)

«Университатя Крайова» (Румыния) / АЕК (Греция) — «Спарта» (Чехия) / «Трабзонспор» (Турция)

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Динамо» Тбилиси (Грузия) — «Норчепинг» (Швеция) / «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль)

«Легия» (Польша) / «Атромитос» (Греция) — «Мидтьюлланд» (Дания) / «Рейнджерс» (Шотландия)

АЕК Ларнака (Кипр) / «Гент» (Бельгия) — «Риека» (Хорватия) / «Абердин» (Шотландия)

«Стяуа» (Румыния) / «Млада Болеслав» (Чехия) — «Вентспилс» (Латвия) / «Витория» (Португалия)

«Люцерн» (Швейцария) / «Эспаньол» (Испания) — ЦСКА София (Болгария) / «Заря» (Украина)

«Хеугесунн» (Норвегия) / ПСВ (Нидерланды) — «Аустрия» (Австрия) / «Аполлон» (Кипр)

«Партизан» (Сербия) / «Малатьяспор» (Турция) — «Мольде» (Норвегия) / «Арис» (Греция)

«Брондбю» (Дания) / «Брага» (Португалия) — «Тун» (Швейцария) / «Спартак» (Россия)

«Мальме» (Швеция) / «Зриньски» (Босния) — «Нефтчи» (Азербайджан) / «Бней-Иегуда» (Израиль)

«Локомотив» Пловдив (Болгария) / «Страсбур» (Франция) — «Вадуц» (Лихтенштейн) / «Айнтрахт» (Германия)

«Мариуполь» (Украина) / АЗ (Нидерланды) — «Антверпен» (Бельгия) / «Виктория» (Чехия).

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил G_r_e_g_o_r
   167 / 858
сегодня в 17:19
Аякс ?я чего-то не догоняю. Он же чемпион и должен попадать в ЛЧ
вылетел в отборе ЛЧ
Bладимиp
Bладимиp
   131 / 858
сегодня в 16:53
На спартак очередь в жеребьевке, сильно слабый клуб.
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 16:47
Аякс ?я чего-то не догоняю. Он же чемпион и должен попадать в ЛЧ
beefs
beefs
   119 / 858
сегодня в 16:43
Нужно пройти ещё Тун...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 858
сегодня в 16:40
Как нарочно наших сводят с не самыми слабыми портами. И если вылет быков не так страшен - наберут очков в ЛЕ, то народные могут опустить Россию ниже плинтуса, если не пройдут Тун и Брагу. Так что болеем за Брондбю...
bsww
bsww
   680 / 858
сегодня в 16:14
частично повезло со жребиями
Стяуа/Витория - румынам по силам отобрать путёвку у потугальцев
Страсбур - Айнтрахт - тут уже немцы должны отбирать путёвку у французов
Ну и самое главное, болеем сейчас за данчан, чтобы вылетели португальцы, а если нет, то уже либо за Спартак, либо за Тун, но португальцы должны вылетать массово. в ЛЧ желаем успехов Краснодару в борьбе с Порту, а на "финал" мне плевать, главное Порту в ЛЕ отправить, чтобы они потеряли разом 4 евроочка
ДСА
ДСА
   222 / 858
сегодня в 16:12
Матч Торино - Вулверхэмптон достоин хотя бы группы.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   24 / 858
сегодня в 15:57
Не повезло свиньям, что тут скажешь.
Galaxy real way
Galaxy real way
   635 / 858
сегодня в 15:52
Противостояние Астана-БАТЭ неплохо было бы увидеть в раунде плей-офф.
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