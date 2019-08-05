Миньоле попрощался с «Ливерпулем»: «Это был великий путь»

Голкипер прокомментировал своей переход из «Ливерпуля» в «Брюгге».

После более чем шести особенных лет в «Ливерпуле» пришло время попрощаться. Для меня было невероятной честью представлять один из самых больших клубов в мире. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за их невероятную поддержку как в хорошие, так и в плохие времена.

Я делил поле с фантастическими футболистами. Никогда не забуду ту ночь в Мадриде. Это был великий путь. Становясь частью этой семьи однажды, ты остаешься ею навсегда. Глубоко внутри я всегда буду красным.