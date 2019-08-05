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Миньоле попрощался с «Ливерпулем»: «Это был великий путь»

сегодня, 19:28

Голкипер Симон Миньоле прокомментировал своей переход из «Ливерпуля» в «Брюгге».

После более чем шести особенных лет в «Ливерпуле» пришло время попрощаться. Для меня было невероятной честью представлять один из самых больших клубов в мире. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за их невероятную поддержку как в хорошие, так и в плохие времена.

Я делил поле с фантастическими футболистами. Никогда не забуду ту ночь в Мадриде. Это был великий путь. Становясь частью этой семьи однажды, ты остаешься ею навсегда. Глубоко внутри я всегда буду красным.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   114 / 859
сегодня в 20:23
По большому счету свой шанс не использовал.
Novograd
Novograd
   810 / 859
сегодня в 19:36
Ну такое бивает когда хдох
ДАША Д
ДАША Д
   156 / 859
сегодня в 19:29
Признал, что силы уже не те.
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