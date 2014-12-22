Сакки: «Анчелотти сотворил из „Реала“ произведение искусства»

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки похвалил Карло Анчелотти за его успешную работу с «Реалом».
«Карло сотворил из „Реала“ произведение искусства. Он скромный и интеллигентный человек, и он полностью заслуживает этот успех.
У „Реала“ были великие игроки, но он не был великой командой. А теперь мадридцы играют не только привлекательно, но и эффективно.
Однако я сейчас также вижу, что „Реал“ устал. Он продолжает выигрывать, но не играет на том же уровне, что раньше. Надеюсь, мадридцы используют зимний перерыв, чтобы перезарядить батареи», — сказал Сакки.
«Карло сотворил из „Реала“ произведение искусства. Он скромный и интеллигентный человек, и он полностью заслуживает этот успех.
У „Реала“ были великие игроки, но он не был великой командой. А теперь мадридцы играют не только привлекательно, но и эффективно.
Однако я сейчас также вижу, что „Реал“ устал. Он продолжает выигрывать, но не играет на том же уровне, что раньше. Надеюсь, мадридцы используют зимний перерыв, чтобы перезарядить батареи», — сказал Сакки.