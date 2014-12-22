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Сакки: «Анчелотти сотворил из „Реала“ произведение искусства»

22 декабря 2014, 11:07
 Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки похвалил Карло Анчелотти за его успешную работу с «Реалом».

«Карло сотворил из „Реала“ произведение искусства. Он скромный и интеллигентный человек, и он полностью заслуживает этот успех.

У „Реала“ были великие игроки, но он не был великой командой. А теперь мадридцы играют не только привлекательно, но и эффективно.

Однако я сейчас также вижу, что „Реал“ устал. Он продолжает выигрывать, но не играет на том же уровне, что раньше. Надеюсь, мадридцы используют зимний перерыв, чтобы перезарядить батареи», — сказал Сакки.
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