Семак: «В таких матчах любая ошибка может привести к нервной концовке»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Арсеналом».

Разница в счете незначительная. В таких матчах любой момент, любая ошибка может привести к нервной концовке. Забей мы первый пенальти… Такие игры идут до двух мячей. Минимальное преимущество не дает уверенности.

Две ошибки, которые мы допустили в первом тайме, привели к двум опасным ситуациям. Наверное, больше в первой половине у соперников моментов не было.

Второй тайм начали уверенно, но пропустили со штрафного. К счастью, смогли исправиться. Заслуженная победа. Спасибо ребятам. После паузы на игры сборных матчи чемпионата всегда сложно проходят. Но мы сделали шаг вперед и продолжаем двигаться дальше.