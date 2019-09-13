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Семак: «В таких матчах любая ошибка может привести к нервной концовке»

вчера, 22:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Арсеналом».

Разница в счете незначительная. В таких матчах любой момент, любая ошибка может привести к нервной концовке. Забей мы первый пенальти… Такие игры идут до двух мячей. Минимальное преимущество не дает уверенности.

Две ошибки, которые мы допустили в первом тайме, привели к двум опасным ситуациям. Наверное, больше в первой половине у соперников моментов не было.

Второй тайм начали уверенно, но пропустили со штрафного. К счастью, смогли исправиться. Заслуженная победа. Спасибо ребятам. После паузы на игры сборных матчи чемпионата всегда сложно проходят. Но мы сделали шаг вперед и продолжаем двигаться дальше.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   18 / 713
вчера в 23:02
Семак: "Игры нет - бабло выручает".
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 713
вчера в 22:35
Нулевой, но пены решили
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