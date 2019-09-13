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Павлюченко посоветовал Черышеву не возвращаться в Россию

вчера, 18:13

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко посоветовал полузащитнику «Валенсии» Денису Черышеву даже не рассматривать вариант с возвращением в Россию.

Пусть даже не думает об этом! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать это желание. Да, не складывается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пусть не «Валенсия», а другой клуб — надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться там.

Недавно сообщалось, что Черышев был включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 713
вчера в 22:00
Не знал, что Денис об этом думает.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил 311
   3 / 713
вчера в 21:57
А какие конкуренты у ногинского знамени?)
В душе то он беленький и кое где красненький!!!
311
311 ответил Leha-ha50
   66 / 713
вчера в 21:27
Ты Рома вернулся, потому, что там никому не нужен оказался, да по большому счету и дома тоже особо не сгодился!!!
А какие конкуренты у ногинского знамени?)
311
311
   66 / 713
вчера в 21:25
Молодец Роман, что признает свою ошибку. Из АПЛ в Россию, считай что на пенсию!)
RamonCSKA
RamonCSKA
   46 / 713
вчера в 20:48
если зенит захочет, то пойдет как миленький в зенит
Kresi frok
Kresi frok ответил Leha-ha50
   115 / 713
вчера в 20:41
Банально сдал, физика уже не та...
Морозовский
Морозовский
   18 / 713
вчера в 19:28
Рома видать налакался! Черышев давно с Россией простился!
swift stream
swift stream
   45 / 713
вчера в 19:27
Не нужно слушать свиней, даже бывших.
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 713
вчера в 19:07
Ты Рома вернулся, потому, что там никому не нужен оказался, да по большому счету и дома тоже особо не сгодился!!!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   336 / 713
вчера в 18:38
Я ДУМАЮ ОН САМ РЕШИТ ГДЕ ЛУЧШИ
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 713
вчера в 18:15
Испугался Ромик , что Черышев может в стан конкурентов перейти?!?
kind pennywise
kind pennywise
   525 / 713
вчера в 18:15
Согласен
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