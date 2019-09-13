Павлюченко посоветовал Черышеву не возвращаться в Россию

Бывший нападающий сборной России посоветовал полузащитнику «Валенсии» даже не рассматривать вариант с возвращением в Россию.

Пусть даже не думает об этом! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать это желание. Да, не складывается, но футбол в Европе не идёт в сравнение с тем, что в РПЛ . Пусть не «Валенсия», а другой клуб — надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться там.