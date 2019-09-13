ГлавнаяНовости

Цорн: «Мы были вынуждены продать Зе Луиша»

вчера, 20:41

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал продажу экс-форварда московского клуба Зе Луиша:

В конечном счете и Зе Луиш, и Адриано хотели уйти. У Адриано было хорошее предложение из Бразилии, а по Зе было удачное сочетание цены и его желания играть в Португалии. Зе прямо об этом не говорил, но, когда всплыл этот вариант, явно обрадовался. 

Был ли вариант его оставить? А где тогда мы бы взяли такие деньги на покрытие расходов на фэйр-плей? Мы не могли его не продать, потому что нам был нужен доход. Тем более тогда у нас не было выгодного предложения по Фернандо. 

Ситуации бывают разные, но здесь мы долго торговались. Нам нужно было продать, им был нужен нападающий — и тренер «Порту» хотел Зе, потому что его знает. Активно включился он, включились агенты – и пошло.

Чуть ранее стало известно о том, с какой целью «Спартак» купил футболиста «Славии» Алекса Крала.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иванович: «Доволен, что провёл сотую игру за „Зенит“»
Сегодня, 01:36 Комментарии2
Дзюба о пенальти Азмуна и Дриусси: «Называйте меня Артём Великодушный»
Сегодня, 01:27 Комментарии0
Дзюба: «„Арсенал“ - команда очень боевитая, с характером»
Вчера, 23:26 Комментарии2
Дриусси: «Рад, что снова в строю и смог отличиться»
Вчера, 23:21 Комментарии3
Кузяев: «Надо было забивать свои моменты в первом тайме, было бы легче»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Черевченко: «Моментами было неплохо, моментами - плохо»
Вчера, 22:47 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   402 / 713
вчера в 22:59
ПЛОХО ,А СЕЙЧАС НЕТ НАПА СПЕРЕДИ ПОЛНЫЙ Ж-А
ШУРА НЕ ТЯНЕТ НА НАПА.
Блоссия
Блоссия
   86 / 713
вчера в 22:26
Удачи ему в Португалии!
ABir
ABir
   91 / 713
вчера в 22:06
Жаль конечно, что Луиш ушёл. Но раз сам хотел, то спасибо ему за все и удачи!
ermak6848
ermak6848
   198 / 713
вчера в 21:21
видимо это такая тактика у фк " Спартак "
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100