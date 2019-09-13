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Мостовой: «Черышев не собирается переходить в РПЛ»

вчера, 18:27

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о ситуации полузащитника Дениса Черышева в Валенсии:

У Дениса очень серьёзная конкуренция, пока сложно утверждать, что он будет в основе. Но сезон длинный, он подстрахован контрактом, так что при удачном стечении обстоятельств получит свой шанс. Вдруг кто-то из его партнёров получит травму? Чего ждать от Селадеса как от тренера? Мне пока непонятно. Удивлён назначением, поскольку знаю его не понаслышке, так как играли вместе. Хороший, скромный парень, но всегда был стабильным игроком запаса.

Денису не привыкать, он побывал в разных ситуациях. У него сложная футбольная судьба, и тот факт, что Черышев не сдался и не уехал в Россию, заставляет его уважать. Да, он может решиться и стать главной звездой, получать огромные деньги и курить здесь бамбук. Но он терпит, выгрызает своё место, не разменивается на деньги. Возможно, он когда-нибудь и решится на это, но не раньше того момента, когда ему исполнится 33 года. Не ждите.

 Ранее другой бывший футболист сборной России Роман Павлюченко тоже высказался про Черышева.

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Все комментарии
Foresters
Foresters
сегодня в 01:06
Ну и правильно
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 713
вчера в 23:23
Денис молодец, он понемат что перейти в Росию это значит закончить кареру.
Kresi frok
Kresi frok ответил Евгений Макрушин
   115 / 713
вчера в 20:38
Евгений, вы заблуждаетесь!
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 713
вчера в 20:38
Уровень слишком высокий для чемпианата двара росии.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   399 / 713
вчера в 20:04
Мостовой жгет конечно по полной....Черышев приедет,станет главной звездой...)))Черышев очень переоценен т.к. учился в академии Реала,ну и отец соответствующий.Не факт,что он заиграет в основе Топ-5 наших клубов,учитывая его подверженность травмам.
Морозовский
Морозовский
   18 / 713
вчера в 19:19
Черышев и жить в России не собирается - хорошо, что за сборную ломается по полной! Спасибо!
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 713
вчера в 19:05
Денис - взрослый мальчик и сам разберется , где ему играть. Парень больше лечится, чем играет и возвращение в Россию я вполне допускаю.
И вообще , что то много советчиков развелось.
ЮЗИК
ЮЗИК
   134 / 713
вчера в 19:03
Разумное решение
BenderBender
BenderBender ответил AmIIIeR89
   167 / 713
вчера в 18:53
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       105 / 713
    вчера в 18:47
    Какая ему разница где лечиться? Я лично вообще не понимаю откуда к такому игроку столько пиетета
    itujan
    itujan
       502 / 713
    вчера в 18:30
    Ему и там неплохо.
    ДСА
    ДСА
       109 / 713
    вчера в 18:28
    А зарплаты у нас повыше.
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