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Гильерме: «Бразильцы любят бухать и отдыхать за столом»

вчера, 18:53

Вратарь сборной России Гильерме рассказал о том, какая традиция на новой родине самая забавная для него:

Когда ты сидишь с русскими ребятами на каких-то важных встречах, например на днях рождения, и все пьют водку, нужно вставать каждую минуту и говорить тост. У нас в Бразилии такого нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостов.

Ранее Гильерме получил поддержку от экс-вратаря сборной Руслана Нигматуллина после пропущенного гола от Шотландии.

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Все комментарии
Mangur
Mangur ответил Jeck Denielse
   348 / 713
сегодня в 03:16
Что значит " У нас в Бразилии".....?? Нет в России,гражданином которой он является,такой области....
Есть ты плохо учился в школ. Там где русский там Россия.
KURUM
KURUM
   178 / 713
вчера в 20:49
Оно и видно, пьянь околоворотная..
mihaluch
mihaluch
   75 / 713
вчера в 20:49
Самый популярный тост:"Ну давай!"
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 713
вчера в 20:35
Так вот оно что, понятно теперь кто всю ночь под окном шарое...ся и спать не даёт - иностранцы высокой культуры.
RIR68
RIR68
   125 / 713
вчера в 20:34
лучший тост: "за спартак в пердиве"!!!
ermak6848
ermak6848
   198 / 713
вчера в 20:20
у всех свои традиции...
ЮЗИК
ЮЗИК
   134 / 713
вчера в 20:11
Без тоста это пьянка, а с тостом это мероприятие
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   55 / 713
вчера в 19:58
Что значит " У нас в Бразилии".....?? Нет в России,гражданином которой он является,такой области....
А какие ты знаешь области, кроме Ленинградской ?
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 713
вчера в 19:52
Как же это скучно бухать без тостов?!?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 713
вчера в 19:40
Что значит " У нас в Бразилии".....??
Нет в России,гражданином которой он является,такой области....
itujan
itujan
   502 / 713
вчера в 19:34
Это любят все.
ДСА
ДСА
   109 / 713
вчера в 19:32
Вот настоящие пьяницы.
Морозовский
Морозовский
   18 / 713
вчера в 19:17
У бразильцев нет души! Как-то так!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   94 / 713
вчера в 19:14
Как показал прошлый ЧМ, еще и Наташки любят бухать с бразилами, и не только с ними
Faustello
Faustello ответил 311
   57 / 713
вчера в 19:14
Бездуховные застолья у бразилов!)
Без тостов бухают ироды, надеюсь хоть пьяные махачи и приключения они не пропускают!
волгодон 2
волгодон 2
   69 / 713
вчера в 19:07
интересно,каков процент пьющих спортсменов
311
311
   66 / 713
вчера в 19:00
Бездуховные застолья у бразилов!)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   105 / 713
вчера в 18:58
Как же хорошо все-таки Гиля русский освоил. Респект
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   55 / 713
вчера в 18:58
90 % русских - такие же бразильцы. Тебе круто свезло, парень, что ты играешь не в Грузии!
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