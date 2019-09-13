Гильерме: «Бразильцы любят бухать и отдыхать за столом»

Вратарь сборной России Гильерме рассказал о том, какая традиция на новой родине самая забавная для него:
Когда ты сидишь с русскими ребятами на каких-то важных встречах, например на днях рождения, и все пьют водку, нужно вставать каждую минуту и говорить тост. У нас в Бразилии такого нет. Мы любим только бухать, сидеть и отдыхать без тостов.
Ранее Гильерме получил поддержку от экс-вратаря сборной Руслана Нигматуллина после пропущенного гола от Шотландии.
Нет в России,гражданином которой он является,такой области....
Нет в России,гражданином которой он является,такой области....