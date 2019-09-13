Цорн хочет продать Крала в будущем дороже, чем купили сейчас

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал покупку полузащитника из «Славии»:

На Крала были претенденты из Англии, которые хотели взять его на перспективу также за хорошие деньги. Да, для нас это большой трансфер, заплачена серьёзная сумма, но это самый талантливый игрок своего возраста в Чехии, футболист сборной. Я вижу потенциал роста и ставлю цель со временем продать его с позитивной разницей.