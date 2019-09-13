ГлавнаяНовости

Цорн хочет продать Крала в будущем дороже, чем купили сейчас

вчера, 20:25

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал покупку полузащитника Алекса Крала из «Славии»:

На Крала были претенденты из Англии, которые хотели взять его на перспективу также за хорошие деньги. Да, для нас это большой трансфер, заплачена серьёзная сумма, но это самый талантливый игрок своего возраста в Чехии, футболист сборной. Я вижу потенциал роста и ставлю цель со временем продать его с позитивной разницей. 

Ранее Цорн заявил, что он не собирается продавать защитника «красно-белых» Самуэля Жиго.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иванович: «Доволен, что провёл сотую игру за „Зенит“»
Сегодня, 01:36 Комментарии2
Дзюба о пенальти Азмуна и Дриусси: «Называйте меня Артём Великодушный»
Сегодня, 01:27 Комментарии0
Дзюба: «„Арсенал“ - команда очень боевитая, с характером»
Вчера, 23:26 Комментарии2
Дриусси: «Рад, что снова в строю и смог отличиться»
Вчера, 23:21 Комментарии3
Кузяев: «Надо было забивать свои моменты в первом тайме, было бы легче»
Вчера, 22:50 Комментарии3
Черевченко: «Моментами было неплохо, моментами - плохо»
Вчера, 22:47 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
   62 / 713
вчера в 22:23
Похоже, что в лице Цорна СпаМ получил не гендира, а купи-продай.
VIPded
VIPded
   33 / 713
вчера в 21:49
Загубят парня спартачи, ох загубят...)))
311
311
   66 / 713
вчера в 21:14
Цорн купил в немецком переходе диплом по свиноводству, теперь можно попрактиковаться на деньги Федуна!)
serh62
serh62
   158 / 713
вчера в 21:11
еще и доплатит игроку, что бы ушел)))
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил AmIIIeR89
   36 / 713
вчера в 20:42
Он гендир, а не селекционер, какие он еще потенциалы может видеть...
Как можно мимо всего пройти, Цорн - селекционер с малых лет (без шуток, на него были оформлены все агентские компании Прядкина). И, понятно, что он основным делом отца всю жизнь и занимался.
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 713
вчера в 20:37
после спама никому уже не нужен будет)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   105 / 713
вчера в 20:35
Он гендир, а не селекционер, какие он еще потенциалы может видеть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100