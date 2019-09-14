Лэмпард: «Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч с «Вулверхэмптоном» в 5-м туре АПЛ.
«Вулверхэмптон» — серьёзный соперник. Думаю, они настроены на борьбу за первую шестёрку АПЛ. В Англии многие команды конкурентоспособны, у них есть хорошие игроки, и мы должны их уважать. Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ.
Мы видели, как всё меняется прямо на наших глазах. В прошлом сезоне я помню, как люди говорили об «Эвертоне» и «Лестере». «Вулверхэмптон» тоже не был обделён вниманием.
Напомним, что «Челси» не смог обыграть «Шеффилд Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ.