Лэмпард: «Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ»

Главный тренер «Челси» прокомментировал предстоящий матч с «Вулверхэмптоном» в 5-м туре АПЛ .

«Вулверхэмптон» — серьёзный соперник. Думаю, они настроены на борьбу за первую шестёрку АПЛ . В Англии многие команды конкурентоспособны, у них есть хорошие игроки, и мы должны их уважать. Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ .

Мы видели, как всё меняется прямо на наших глазах. В прошлом сезоне я помню, как люди говорили об «Эвертоне» и «Лестере». «Вулверхэмптон» тоже не был обделён вниманием.