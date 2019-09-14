ГлавнаяНовости

Лэмпард: «Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ»

сегодня, 10:26
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси17:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий матч с «Вулверхэмптоном» в 5-м туре АПЛ

«Вулверхэмптон» — серьёзный соперник. Думаю, они настроены на борьбу за первую шестёрку АПЛ. В Англии многие команды конкурентоспособны, у них есть хорошие игроки, и мы должны их уважать. Сложно угадать, кто окажется в первой шестёрке АПЛ.

Мы видели, как всё меняется прямо на наших глазах. В прошлом сезоне я помню, как люди говорили об «Эвертоне» и «Лестере». «Вулверхэмптон» тоже не был обделён вниманием.

Напомним, что «Челси» не смог обыграть «Шеффилд Юнайтед» в матче 4-го тура АПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Капелло: «Лукаку - современный нападающий»
Сегодня, 14:26 Комментарии2
Капелло назвал главную проблему «Интера»
Сегодня, 14:04 Комментарии3
Ивоби: «„Эвертон“ - лучший шанс, чтобы проявить себя»
Сегодня, 13:22 Комментарии3
Гасперини: «Увольнение из „Интера“ - ошибка клуба, а не моя»
Сегодня, 11:23 Комментарии4
Де Лаурентис рассказал, почему конфликтовал с Сарри
Сегодня, 11:14 Комментарии4
Фредерикс: «У „Астон Виллы“ была хорошая команда в прошлом сезоне»
Сегодня, 10:52 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
311
311
   60 / 712
сегодня в 13:41
Ты должен оказаться там как минимум!)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 712
сегодня в 12:48
В каждом конкретном матче угадать трудно, а на дистанции с шестеркой все более менее понятно.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   43 / 712
сегодня в 12:06
Первым должен быть Ливерпуль.
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 11:32
Шестым может быть МЮ а Челси в тройке.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100