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Крауч: «Джейдону Санчо суждено стать суперзвездой»

сегодня, 09:06

Бывший английский футболист Питер Крауч считает, что полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо необходимо перейти в «Ливерпуль». 

Нелегко покинуть Англию, чтобы играть в футбол в Германии, но ему, судя по всему, суждено стать суперзвездой. 

Все будет хорошо, он вернется в АПЛ. Клубы будут стоять в очереди, чтобы подписать его, и, несмотря на шумиху, что он может перейти в «Манчестер Юнайтед», мне было бы интересно, действительно ли «Ливерпуль» идеально подошел бы для него. Я не удивлюсь, если он будет выступать на «Энфилде». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 11:42
Ливер скоро потухнет а МЮ вылезет из кризиса и встанут в очередь в МЮ, Санчо правильно подумал.
St David
St David
сегодня в 09:38
"Бывший английский футболист" - интересная характеристика
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   95 / 712
сегодня в 09:10
С такой причёской да, только в Ливерпуль.
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