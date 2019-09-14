Крауч: «Джейдону Санчо суждено стать суперзвездой»

Бывший английский футболист Питер Крауч считает, что полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо необходимо перейти в «Ливерпуль».
Нелегко покинуть Англию, чтобы играть в футбол в Германии, но ему, судя по всему, суждено стать суперзвездой.
Все будет хорошо, он вернется в АПЛ. Клубы будут стоять в очереди, чтобы подписать его, и, несмотря на шумиху, что он может перейти в «Манчестер Юнайтед», мне было бы интересно, действительно ли «Ливерпуль» идеально подошел бы для него. Я не удивлюсь, если он будет выступать на «Энфилде».