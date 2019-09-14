Инфантино: «Никто больше не говорит о кризисе в ФИФА»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об изменениях в структуре организации за последнее время.

Никто больше не говорит о кризисе в ФИФА . Никто больше не говорит о скандалах или коррупции, все говорят о футболе. Можно сказать, что мы изменили ситуацию.

Эта организация превратилась из ядовитой, почти преступной, в то, чем должна быть, - в структуру, которая развивает футбол и теперь является синонимом слова «честность».