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Инфантино: «Никто больше не говорит о кризисе в ФИФА»

сегодня, 09:29

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал об изменениях в структуре организации за последнее время. 

Никто больше не говорит о кризисе в ФИФА. Никто больше не говорит о скандалах или коррупции, все говорят о футболе. Можно сказать, что мы изменили ситуацию. 

Эта организация превратилась из ядовитой, почти преступной, в то, чем должна быть, - в структуру, которая развивает футбол и теперь является синонимом слова «честность». 

Сегодня все открыто и прозрачно. В ФИФА невозможно сделать скрытые платежи. Здесь больше нет места для коррупции. 

Ранее сообщалось, что Инфантино готов вложить в детский спорт Приморья 5 млн долларов. 

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   141 / 712
сегодня в 13:17
Думаю не надолго
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 11:39
До тех пор пока америкосы не захотят влезть в дела ФИФА.
Alex12357
Alex12357
   361 / 712
сегодня в 10:48
А никто о кризисе и не говорит,вы изобрели систему VAR-Ширму для ваших махинаций ,вот и всё!
ДСА
ДСА
   103 / 712
сегодня в 10:12
Богатая организация.
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