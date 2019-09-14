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«Тамбов» выпустил футболку с Гогуа перед матчем с ЦСКА

сегодня, 10:30
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

«Тамбов» презентовал футболку «Свой среди чужих, чужой среди своих» накануне матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА.

На футболке изображено лицо защитника Седрика Гогуа, который в конце августа перешел из тамбовского клуба в московский.

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Все комментарии
311
311
   60 / 712
сегодня в 13:31
Отгрузит Гогуа Тамбову, будет на чем выместить свою обиду!)
drug01
drug01
   80 / 712
сегодня в 12:47
Все идёт по плану
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   29 / 712
сегодня в 12:30
Прикольно придумано, понравилось.
Удачи Гогуа и нашим парням в Тамбове.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   10 / 712
сегодня в 11:37
Тамбову за свой счёт выпускать футболку с рекламой игрока конюшни...
Не иначе, гинер подсказал такую хохму...
Смольчик
Смольчик
сегодня в 11:28
Это Тамбову не поможет.
cska plus
cska plus
   2 / 712
сегодня в 11:22
Саша Григорян придумал хохму.
alex074
alex074
   65 / 712
сегодня в 11:19
Что уж тут поделать, если клуб для большинства футболистов лишь рабочее место, ни о каких ценностях и верности, большинство даже и не думают. А думают только о том, как бы больше бабла срубить по-скоренькому в каком-нибудь московском или питерском клубе...
Levadia
Levadia
   28 / 712
сегодня в 11:18
Молодцы!Интересно придумали.😀
drug01
drug01
   80 / 712
сегодня в 10:34
Это хорошо!!!
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