«Тамбов» выпустил футболку с Гогуа перед матчем с ЦСКА

«Тамбов» презентовал футболку «Свой среди чужих, чужой среди своих» накануне матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА.
На футболке изображено лицо защитника Седрика Гогуа, который в конце августа перешел из тамбовского клуба в московский.
«Тамбов» презентовал футболку «Свой среди чужих, чужой среди своих» накануне матча 10-го тура РПЛ с ЦСКА.
На футболке изображено лицо защитника Седрика Гогуа, который в конце августа перешел из тамбовского клуба в московский.
Удачи Гогуа и нашим парням в Тамбове.
Удачи Гогуа и нашим парням в Тамбове.
Не иначе, гинер подсказал такую хохму...
Не иначе, гинер подсказал такую хохму...