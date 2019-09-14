ГлавнаяНовости

«Томь» и «Спартак-2» не смогли выявить победителя

сегодня, 16:07

«Томь» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 13-го тура ФНЛ

На счету томичей 20 очков после 13 туров и шестое место в таблице. «Спартак-2» имеет в активе 16 очков и занимает 11-ю строчку.

Томск. Стадион «Труд».

«Томь» — «Спартак-2» — 2:2 (0:1)
Голы: Житнев 48, Киреенко 62 - Данилин 15, Глушенков 70.

«Томь»: Вавилин, Горбатюк, Мануйлов, Пенчиков, Каккоев, Шалаев, Казанков (Плетнев 76), Калинский, Киреенко (Сасин 81), Талалай, Житнев (Тлупов 76).

«Спартак-2»: Акмурзин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Миронов (Р. Литвинов 90+3), Глушенков (Самбу 70), Маркитесов, Бакалюк, Васильев, Данилин, Нимели.

Предупреждения: Миронов 52, Киреенко 71, Шалаев 84.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

Напомним, что «Спартак-2» дома проиграл «Краснодару-2» в матче 12-го тура ФНЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» едва не упустил победу над «Леванте»
Сегодня, 15:56 ВидеоКомментарии17
«Лион» сыграл вничью с «Амьеном» перед встречей с «Зенитом»
Вчера, 23:40 ВидеоКомментарии14
«Зенит» одержал комфортную победу над тульским «Арсеналом»
Вчера, 21:57 Комментарии252
Прощальный матч Компани завершился вничью
12 сентября Комментарии24
Сборная Бразилии сенсационно уступила Перу
11 сентября Комментарии33
Хет-трик Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику
11 сентября Комментарии39
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100