«Томь» и «Спартак-2» не смогли выявить победителя

«Томь» и «Спартак-2» сыграли вничью в матче 13-го тура ФНЛ.
На счету томичей 20 очков после 13 туров и шестое место в таблице. «Спартак-2» имеет в активе 16 очков и занимает 11-ю строчку.
Томск. Стадион «Труд».
«Томь» — «Спартак-2» — 2:2 (0:1)
Голы: Житнев 48, Киреенко 62 - Данилин 15, Глушенков 70.
«Томь»: Вавилин, Горбатюк, Мануйлов, Пенчиков, Каккоев, Шалаев, Казанков (Плетнев 76), Калинский, Киреенко (Сасин 81), Талалай, Житнев (Тлупов 76).
«Спартак-2»: Акмурзин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Миронов (Р. Литвинов 90+3), Глушенков (Самбу 70), Маркитесов, Бакалюк, Васильев, Данилин, Нимели.
Предупреждения: Миронов 52, Киреенко 71, Шалаев 84.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
Напомним, что «Спартак-2» дома проиграл «Краснодару-2» в матче 12-го тура ФНЛ.