«Челси» обыграл «Вулверхэмптон», Абрахам оформил хет-трик

«Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 5-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (8 очков) располагается на шестом месте, «Вулверхэмптон» (3 очков) - 19-й.
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» - «Челси» 2:5 (0:3)
Голы: Абрахам 69 (автогол), Кутроне 85 - Томори 31, Абрахам 34, Абрахам 41, Абрахам 55, Маунт 90+6
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Вальехо, Коади, Саисс, Траоре (Дохерти 56), Дендонкер (Кутроне 46), Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Гиббс-Уайт 70), Жота
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Челси»: Кепа, Рюдигер (Зума 46), Кристенсен, Томори, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 70), Алонсо, Виллиан, Маунт, Абрахам (Батшуайи 77)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
Предупреждения: Абрахам 62, Кристенсен 64, Саисс 79
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером».
Превратились не знаю в кого..
Теперь каждый кому не лень у них дома и в гостях будут их .... ну сам знаешь что будут делать)))
Превратились не знаю в кого..
Теперь каждый кому не лень у них дома и в гостях будут их .... ну сам знаешь что будут делать)))
Но в конце концов Маунт оформил разгром! А гол Томори была бомбой!
Молодцы! Абрам аж четыре назабивал))) Красавец! Нап должен забивать!
Но в конце концов Маунт оформил разгром! А гол Томори была бомбой!
Молодцы! Абрам аж четыре назабивал))) Красавец! Нап должен забивать!
Жаль Педро Родригеса не было,он бы еще 4 положил.
Жаль Педро Родригеса не было,он бы еще 4 положил.
Абрахам если будет дальше играть так хорошо то он станет Дрогба №2 в Челси и будет тащить команду в важных матчах.
Лэмпард риснул делать ставку на молодых игроков и у него это хорошо получается.
Абрахам если будет дальше играть так хорошо то он станет Дрогба №2 в Челси и будет тащить команду в важных матчах.
Лэмпард риснул делать ставку на молодых игроков и у него это хорошо получается.
Считаю эту победу абсолютно тренерской. Заслуга Фрэнка очевидна. Решить перестроить схему, практически зазеркалить волков. Очень интересный ход.
Оборона строится не сразу и это тяжело, все будет хорошо.
Быстрее бы продать Виллиана Арсеналу...
Считаю эту победу абсолютно тренерской. Заслуга Фрэнка очевидна. Решить перестроить схему, практически зазеркалить волков. Очень интересный ход.
Оборона строится не сразу и это тяжело, все будет хорошо.
Быстрее бы продать Виллиана Арсеналу...