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«Челси» обыграл «Вулверхэмптон», Абрахам оформил хет-трик

вчера, 19:02
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«Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (8 очков) располагается на шестом месте, «Вулверхэмптон» (3 очков) - 19-й.

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Челси» 2:5 (0:3)
Голы: Абрахам 69 (автогол), Кутроне 85 - Томори 31, Абрахам 34, Абрахам 41, Абрахам 55, Маунт 90+6

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Вальехо, Коади, Саисс, Траоре (Дохерти 56), Дендонкер (Кутроне 46), Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Гиббс-Уайт 70), Жота
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Челси»: Кепа, Рюдигер (Зума 46), Кристенсен, Томори, Аспиликуэта, Жоржиньо, Ковачич (Баркли 70), Алонсо, Виллиан, Маунт, Абрахам (Батшуайи 77)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

Предупреждения: Абрахам 62, Кристенсен 64, Саисс 79

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лестером».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   21 / 763
вчера в 23:24
С победой .
ceret
ceret
   714 / 763
вчера в 22:00
И это молодежный состав
DXTK
DXTK
   256 / 763
вчера в 21:55
хочу поздравить команду Лэмпарда. ну вот потихоньку что-то начинает получатся. Абрахам видимо новый Дрогба. главное не впадать в эйфорию. Волки конечно на старте наелись уже, а ведь только сентябрь, может не раскачались еще а пора бы уже.
Медив
Медив ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   400 / 763
вчера в 20:59
Только вот Ламперд не САФ.)
Как знать, как знать....
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Медив
   79 / 763
вчера в 20:56
В этом сезоне - да. Но этим ребятам по 20 лет...А что будет когда они выйдут на пик формы в 25? Тут уже 5 мячей будут от них вынимать не волки...
Только вот Ламперд не САФ.)
Медив
Медив ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   400 / 763
вчера в 20:45
В шип вы не вылетите, но с тренером англичашкой вам ничего не светит.
В этом сезоне - да. Но этим ребятам по 20 лет...А что будет когда они выйдут на пик формы в 25? Тут уже 5 мячей будут от них вынимать не волки...
Roger Young
Roger Young
   126 / 763
вчера в 20:27
вот это да!
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Медив
   79 / 763
вчера в 20:27
Что эти середняки себе позволяют! А говорили, что они вылетят в Чемпионшип со ставкой на воспитанников... Так это еще нет Джеймса, Лофтуса и Хадсона....
В шип вы не вылетите, но с тренером англичашкой вам ничего не светит.
Медив
Медив
   400 / 763
вчера в 20:23
Что эти середняки себе позволяют! А говорили, что они вылетят в Чемпионшип со ставкой на воспитанников... Так это еще нет Джеймса, Лофтуса и Хадсона....
feris1
feris1
   89 / 763
вчера в 20:06
Челси с фееричной победой!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   261 / 763
вчера в 20:05
Это серьёзно!
dino-hsv
dino-hsv
   81 / 763
вчера в 19:52
но я бы не перехваливал абрахама пока. даже пашка погребняк 5 голов в первых 3 матчах закатывал :)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   535 / 763
вчера в 19:52
Сильно
dimagas1
dimagas1 ответил волгoдoн
   75 / 763
вчера в 19:42
Абрам-таки воспитал чукотского забивного зулуса. Не подвело терпение. Жаль Педро Родригеса не было,он бы еще 4 положил.
Ну это будет вапще космос,связка агонь))
barcamilan
barcamilan
   466 / 763
вчера в 19:39
интересно, он и маунт сколько так сыграют?
azkan
azkan ответил allemz
   207 / 763
вчера в 19:29
Не узнаю волков.. В первом тайме - койоты какие-то, во втором - шакалы. Они же еще в ЛЕ играют, может силенки не смогли нормально распределить.
Действительно это вообще не прошлогодние Волки.
Превратились не знаю в кого..
Теперь каждый кому не лень у них дома и в гостях будут их .... ну сам знаешь что будут делать)))
Букмекер920
Букмекер920
   707 / 763
вчера в 19:27
Абрахам владеет супер чутьем, достойный наследник Дрогба! Интересную команду строим Лэмпард.
azkan
azkan
   207 / 763
вчера в 19:24
Всех синих с победой! Игра в три заща в первом тайме наверное приносила плоды. Потом что то расстроилось. Может уход Рюди?
Но в конце концов Маунт оформил разгром! А гол Томори была бомбой!
Молодцы! Абрам аж четыре назабивал))) Красавец! Нап должен забивать!
волгoдoн
волгoдoн
   131 / 763
вчера в 19:22
Абрам-таки воспитал чукотского забивного зулуса. Не подвело терпение.
Жаль Педро Родригеса не было,он бы еще 4 положил.
Тео Джонс
Тео Джонс
   168 / 763
вчера в 19:22
Абрахам как и обещал закрыл рты, тем нытикам которые пищали)
cska plus
cska plus
   1 / 763
вчера в 19:19
Град голов!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   164 / 763
вчера в 19:19
Челси и болельщиков клуба с победой!
Абрахам если будет дальше играть так хорошо то он станет Дрогба №2 в Челси и будет тащить команду в важных матчах.
Лэмпард риснул делать ставку на молодых игроков и у него это хорошо получается.
George-CFC
George-CFC
   449 / 763
вчера в 19:18
Абрахам бист) Покер оформил - хет-трик + автогол
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил George-CFC
   8 / 763
вчера в 19:17
Всех синих с победой! Считаю эту победу абсолютно тренерской. Заслуга Фрэнка очевидна. Решить перестроить схему, практически зазеркалить волков. Очень интересный ход. Оборона строится не сразу и это тяжело, все будет хорошо. Быстрее бы продать Виллиана Арсеналу...
Смеешься, у нас Санллехи теперь, он, наоборот, сброд раздает, а не собирает)
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил sihafazatron
   8 / 763
вчера в 19:17
молодец абрахам, в 100 раз лучше игуаина)
Лол, Сарри Бревнуаина вам и не отдал бы ни за что... Теперь с ним в "Юве" неразлучен))
abramjan
abramjan
   231 / 763
вчера в 19:15
отлично...знай наших
sihafazatron
sihafazatron
   23 / 763
вчера в 19:14
молодец абрахам, в 100 раз лучше игуаина)
lobsterdam
lobsterdam
   240 / 763
вчера в 19:13
абрам разбушевался, широко шагает - портки порвет!
Groove000
Groove000
   226 / 763
вчера в 19:12
Молодцы синие, но пропускают много... 11 забито - 11 пропущено...
George-CFC
George-CFC
   449 / 763
вчера в 19:09
Всех синих с победой!
Считаю эту победу абсолютно тренерской. Заслуга Фрэнка очевидна. Решить перестроить схему, практически зазеркалить волков. Очень интересный ход.
Оборона строится не сразу и это тяжело, все будет хорошо.
Быстрее бы продать Виллиана Арсеналу...
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