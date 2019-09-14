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«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Лестером»

вчера, 18:58
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

МЮ (8 очков) располагается на четвертом месте, «Лестер» (8 очков) - пятый.

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Лестер Сити» 1:0 (1:0)
Гол: Рэшфорд 8 (пенальти)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Матич (Фред 67), Перейра, Мата (Чонг 70), Джеймс (Туанзебе 90), Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Грэй (Барнс 68), Тилеманс, Чудхури (Перес 57), Мэддисон, Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Мэддисон 75, Джеймс 84

Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом».

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Все комментарии
steve.crowford
steve.crowford
сегодня в 00:49
Maguire vs Maddison
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   49 / 763
вчера в 23:53
Ахахахах еще одна пенка, позор мешку!
abramjan
abramjan ответил Kirill Erokhin
   231 / 763
вчера в 21:56
Даже если бы это было правдой, а это не так, то это не отменяет тот факт, что Ман Юнайтед почти каждый матч бьет пенальти.
а что было во времена акоголика алекса ф....там в каждом матче ставили и не по одному..
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил juvenale
   98 / 763
вчера в 21:35
не Ливерпульлю-скаминопулю что-то про левые пенки говорить...если вы даже трфоеи с помощью судей выигрываете
Даже если бы это было правдой, а это не так, то это не отменяет тот факт, что Ман Юнайтед почти каждый матч бьет пенальти.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   82 / 763
вчера в 21:31
Опять левая пенька, на этот раз помогло отскочить,думаю за лигу европы зацепяться если в каждом матче ставить пеньки.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   268 / 763
вчера в 21:28
Ховард Уэб позвонил.
anyway
anyway ответил Red_team
   442 / 763
вчера в 21:24
Избавились.... а теперь в атаке вообще некому играть. Не дай Бог, сломайся завтра Рэш, то ОГСу самому на поле придется выходить
это точно будет лучший вариант чем смотреть на дриблинг лукаку
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   282 / 763
вчера в 21:12
Рад что победили и поправили турнирное положение, дальше начало ЛЕ и тяжелая игра против Вест Хэма.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   111 / 763
вчера в 21:09
anyway
Сегодня 16:04
Ну наконец-то вторая победа. Это ТО было удачным, новички играют уверенно и стабильно. Сульшер неплохой футбол ставит, игроки МЮ регулярно заставляют соперника ошибаться и привозить себе пенальти благодаря чему Юнайтед, если бы еще реализовывал больше своих моментов, может побеждат зрелищно, в отличие от того же ливера который выигравает за счет левых пенок и голов с оффсайда, правда чемпионство им все равно не видать...
_______________________________________________________________________
Так купленные судьи в каждом матче ведь ставят пенки в пользу МУ. Такими темпами второй клуб Манчестера может подняться на почетное 5 место по итогам чемпионата
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   111 / 763
вчера в 21:08
Пенальти почти в каждом матче в пользу МЮ
dzvinka
dzvinka
   32 / 763
вчера в 20:19
пенка... отскок?))
juvenale
juvenale ответил Steven Gerrard 008
   57 / 763
вчера в 20:13
Уже который матч судьи ставят пенальти в пользу мую. Такими темпами можно и за 6е место зацепиться)
не Ливерпульлю-скаминопулю что-то про левые пенки говорить...если вы даже трфоеи с помощью судей выигрываете
Rizo1
Rizo1 ответил sihafazatron
   394 / 763
вчера в 19:55
Щас ушаков придёт....и будет речь толкать....
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   103 / 763
вчера в 19:50
Уже который матч судьи ставят пенальти в пользу мую. Такими темпами можно и за 6е место зацепиться)
Red_team
Red_team ответил anyway
   402 / 763
вчера в 19:49
ну не прям уж проколупались, все же избавились от сачеса, лукаку и смоллинга, и купили сильных защитников с джеймсом, но конечно есть куда расти...
Избавились.... а теперь в атаке вообще некому играть. Не дай Бог, сломайся завтра Рэш, то ОГСу самому на поле придется выходить
anyway
anyway ответил Red_team
   442 / 763
вчера в 19:36
Почему все лето тогда в носу проколупались? Не будет никакого обновления состава, ОГСа и взяли чтоб он помалкивал и поддакивал руководству, а Вуди в это время будет очередные спонсорские контракты заключать, на футбольную составляющую МЮ ужа давно забил, только маркетинг
ну не прям уж проколупались, все же избавились от сачеса, лукаку и смоллинга, и купили сильных защитников с джеймсом, но конечно есть куда расти...
Red_team
Red_team ответил Evilhuman
   402 / 763
вчера в 19:34
Ну не терять же веру в чудо вначале чемпа)
Ну ты стойкий оптимист, мне по первым турам уже все ясно и верить тут не во что
Red_team
Red_team ответил dimagas1
   402 / 763
вчера в 19:33
Думаешь для МЮ сразу лучше за чемпионат,так сказать не мелочится?
Да мне уже пофиг как-то, достало все, если уж самому МЮ плевать на футбол, пусть хоть Чемпионшипом очищение пройдут, может хоть тогда руководство зашевелится, ну или сменится вообще
Red_team
Red_team ответил anyway
   402 / 763
вчера в 19:30
сульшеру главное состав обновить, с перейрами далеко не уйдем...
Почему все лето тогда в носу проколупались? Не будет никакого обновления состава, ОГСа и взяли чтоб он помалкивал и поддакивал руководству, а Вуди в это время будет очередные спонсорские контракты заключать, на футбольную составляющую МЮ ужа давно забил, только маркетинг
yudin_duda
yudin_duda
   420 / 763
вчера в 19:30
Это был какой-то пзц, порадовал только Мактоминей и то моментом с жёлтой в конце матча..
Тео Джонс
Тео Джонс ответил anyway
   168 / 763
вчера в 19:24
Ну наконец-то вторая победа. Это ТО было удачным, новички играют уверенно и стабильно. Сульшер неплохой футбол ставит, игроки МЮ регулярно заставляют соперника ошибаться и привозить себе пенальти благодаря чему Юнайтед, если бы еще реализовывал больше своих моментов, может побеждат зрелищно, в отличие от того же ливера который выигравает за счет левых пенок и голов с оффсайда, правда чемпионство им все равно не видать...
    Evilhuman
    Evilhuman ответил Red_team
       13 / 763
    вчера в 19:23
    Ну не терять же веру в чудо вначале чемпа)
    dimagas1
    dimagas1 ответил Red_team
       75 / 763
    вчера в 19:18
    "Конкуренты за четверку" - ты это серьезно? С такой игрой за ЛЕ еще серьезно побороться придется, какая там четверка?
    Думаешь для МЮ сразу лучше за чемпионат,так сказать не мелочится?
    anyway
    anyway ответил Red_team
       442 / 763
    вчера в 19:18
    Ужас, у МЮ как не было игры, так и нет, ОГС ничем не занимается, а только поддакивает упоротому руководству. Скоро чемоданы будет паковать если и дальше так пойдет. Топ-4 не видать как своих ушей, это уже сейчас очевидно, но есть вариант даже в зону ЛЕ не попасть
    сульшеру главное состав обновить, с перейрами далеко не уйдем...
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       98 / 763
    вчера в 19:18
    Вот это Остапа(то есть Анивея) понесло, потому что за счет пенальти побеждают, как раз МЮ, уже 4 или 5 пенальти за 5 туров, и футбол для нейтрального фаната играют унылый, но при плохой игре взять 3 для Мю уже хорошо.
    Red_team
    Red_team ответил Evilhuman
       402 / 763
    вчера в 19:16
    Ну хоть так, победа была просто необходима,конкуренты за четверку не расслабляются
    "Конкуренты за четверку" - ты это серьезно? С такой игрой за ЛЕ еще серьезно побороться придется, какая там четверка?
    Забаненный Аналитик
    Забаненный Аналитик ответил АПЛ рулит
       8 / 763
    вчера в 19:15
    Смотрел почти весь матч,скажу то что МЮ сейчас играет в унылый футбол,да есть хорошие моменты в матчах но для такого клуба нужно более яркий и зрелищный футбол а МЮ играет на уровне обычного середняка и не более,мечтать о ЛЧ не стоит с такой игрой и будет чудо если они доберутся до 1/4 финала ЛЕ в этом сезоне если будут так дальше играть Лично мне не интересно смотреть матчи с участием МЮ,сегодня отлично сыграли Ливерпуль,ТТХ и Челси а муму везет в матчах. Новички МЮ сейчас тащат команду а старые играют пока что не так как нужно.
    Да тут очевидно, что Сульшер просто конспекты Моура использует, и все. Куча защитников и опорников и бегунки впереди. Так скучно и будут играть, но хоть пропускать будут мало.
    Red_team
    Red_team
       402 / 763
    вчера в 19:14
    Ужас, у МЮ как не было игры, так и нет, ОГС ничем не занимается, а только поддакивает упоротому руководству. Скоро чемоданы будет паковать если и дальше так пойдет. Топ-4 не видать как своих ушей, это уже сейчас очевидно, но есть вариант даже в зону ЛЕ не попасть
    allemz
    allemz
       22 / 763
    вчера в 19:09
    Пенка и всё? Надо бы глянуть обзор.
    АПЛ рулит
    АПЛ рулит
       164 / 763
    вчера в 19:07
    Смотрел почти весь матч,скажу то что МЮ сейчас играет в унылый футбол,да есть хорошие моменты в матчах но для такого клуба нужно более яркий и зрелищный футбол а МЮ играет на уровне обычного середняка и не более,мечтать о ЛЧ не стоит с такой игрой и будет чудо если они доберутся до 1/4 финала ЛЕ в этом сезоне если будут так дальше играть
    Лично мне не интересно смотреть матчи с участием МЮ,сегодня отлично сыграли Ливерпуль,ТТХ и Челси а муму везет в матчах.
    Новички МЮ сейчас тащат команду а старые играют пока что не так как нужно.
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