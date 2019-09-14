«Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Лестером»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в матче 5-го тура чемпионата Англии.
МЮ (8 очков) располагается на четвертом месте, «Лестер» (8 очков) - пятый.
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер Сити» 1:0 (1:0)
Гол: Рэшфорд 8 (пенальти)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг, МакТоминэй, Матич (Фред 67), Перейра, Мата (Чонг 70), Джеймс (Туанзебе 90), Рэшфорд
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Грэй (Барнс 68), Тилеманс, Чудхури (Перес 57), Мэддисон, Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Мэддисон 75, Джеймс 84
Ранее «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом».
Сегодня 16:04
Ну наконец-то вторая победа. Это ТО было удачным, новички играют уверенно и стабильно. Сульшер неплохой футбол ставит, игроки МЮ регулярно заставляют соперника ошибаться и привозить себе пенальти благодаря чему Юнайтед, если бы еще реализовывал больше своих моментов, может побеждат зрелищно, в отличие от того же ливера который выигравает за счет левых пенок и голов с оффсайда, правда чемпионство им все равно не видать...
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Так купленные судьи в каждом матче ведь ставят пенки в пользу МУ. Такими темпами второй клуб Манчестера может подняться на почетное 5 место по итогам чемпионата
Сегодня 16:04
Ну наконец-то вторая победа. Это ТО было удачным, новички играют уверенно и стабильно. Сульшер неплохой футбол ставит, игроки МЮ регулярно заставляют соперника ошибаться и привозить себе пенальти благодаря чему Юнайтед, если бы еще реализовывал больше своих моментов, может побеждат зрелищно, в отличие от того же ливера который выигравает за счет левых пенок и голов с оффсайда, правда чемпионство им все равно не видать...
_______________________________________________________________________
Так купленные судьи в каждом матче ведь ставят пенки в пользу МУ. Такими темпами второй клуб Манчестера может подняться на почетное 5 место по итогам чемпионата
Лично мне не интересно смотреть матчи с участием МЮ,сегодня отлично сыграли Ливерпуль,ТТХ и Челси а муму везет в матчах.
Новички МЮ сейчас тащат команду а старые играют пока что не так как нужно.
Лично мне не интересно смотреть матчи с участием МЮ,сегодня отлично сыграли Ливерпуль,ТТХ и Челси а муму везет в матчах.
Новички МЮ сейчас тащат команду а старые играют пока что не так как нужно.